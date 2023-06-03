Завод японской Komatsu в Ярославле сократит 300 работников

Завод Komatsu в Ярославле выпускал экскаваторы и самосвалы. Он находился в простое с марта прошлого года из-за нарушения цепочек поставок. Правительство региона сообщило о сокращении 300 работников предприятия

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Компания-производитель строительной и горнодобывающей техники из Японии Komatsu приостановит выпуск продукции и сократит до 300 человек на своем заводе в Ярославле, сообщило региональное правительство. На заводе выпускались экскаваторы, погрузчики и самосвалы.

Гендиректор российского юрлица ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» Хосоя Казуши сообщил, что предприятие выполняет обязательства, но санкционное давление оказывает влияние на работу. «Компания не сворачивает свою деятельность в Ярославле», — подчеркнул он.

Сокращения Казуши объяснил «изменившимися потребностями». Уволенным начислят положенные законом выплаты.

Первый зампред регионального правительства Максим Авдеев отметил, что завод продолжит работу. «Вместе с руководством предприятия будем искать новые возможности загрузить их производственные мощности», — сказал он и добавил, что сокращенные высококвалифицированные специалисты получат работу на других предприятиях.

Komatsu приостановила поставки техники в Россию в начале марта 2022 года, объяснив это решение перебоями в логистических цепочках в связи с ситуацией на Украине и «неопределенностью финансово-экономической ситуации». Месяц спустя компания также приостановила производство на заводе в России на том же основании.

Единственный завод Komatsu в России находится в Ярославле. Его построили в 2010 году. Среди всех предприятий корпорации завод в Ярославле обладает самой длинной производственной площадкой, он выпускает гидравлические экскаваторы среднего класса и самосвалы.