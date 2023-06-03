Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
Youtube прекратит удалять контент с фейками об итогах выборов в США Технологии и медиа, 06:33
Завод японской Komatsu в Ярославле сократит 300 работников Бизнес, 06:16
Пентагон исключил создание аналога НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе Политика, 05:47
Минобороны сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ в ДНР Политика, 05:43
СБУ заподозрила бывшего мужа Брежневой в хищении $16,4 млн «Укртатнафты» Общество, 05:02
Глава Пентагона обвинил Китай в опасных перехватах самолетов США Политика, 04:20
Байден заявил о предотвращении «коллапса» из-за закона о госдолге США Политика, 04:08
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Глава СНБО назвал «недобитком» депутата Рады за русский язык в эфире Политика, 03:52
Глава Henkel сообщил о праве выкупить российский бизнес в течении 10 лет Бизнес, 03:40
Доцента СПбГУ уволили из университета из-за высказываний о спецоперации Политика, 03:13
Прототип героя фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго умер на 73-м году жизни Общество, 03:03
Владелец бренда «Love is…» выиграл суд у производителя тульских пряников Общество, 02:35
В Россию из Парагвая экстрадируют разыскиваемого 20 лет участника ОПГ Общество, 02:29
Белый дом призвал Сербию отвести войска от границы с Косово Политика, 02:20
Война санкций ,  
0 

Завод японской Komatsu в Ярославле сократит 300 работников

Завод японской Komatsu в Ярославле приостановит выпуск продукции и сократит 300 работников
Завод Komatsu в Ярославле выпускал экскаваторы и самосвалы. Он находился в простое с марта прошлого года из-за нарушения цепочек поставок. Правительство региона сообщило о сокращении 300 работников предприятия
Фото: Смирнов Владимир / ТАСС
Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

Компания-производитель строительной и горнодобывающей техники из Японии Komatsu приостановит выпуск продукции и сократит до 300 человек на своем заводе в Ярославле, сообщило региональное правительство. На заводе выпускались экскаваторы, погрузчики и самосвалы.

Гендиректор российского юрлица ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» Хосоя Казуши сообщил, что предприятие выполняет обязательства, но санкционное давление оказывает влияние на работу. «Компания не сворачивает свою деятельность в Ярославле», — подчеркнул он.

Сокращения Казуши объяснил «изменившимися потребностями». Уволенным начислят положенные законом выплаты.

Первый зампред регионального правительства Максим Авдеев отметил, что завод продолжит работу. «Вместе с руководством предприятия будем искать новые возможности загрузить их производственные мощности», — сказал он и добавил, что сокращенные высококвалифицированные специалисты получат работу на других предприятиях.

Komatsu приостановила поставки техники в Россию в начале марта 2022 года, объяснив это решение перебоями в логистических цепочках в связи с ситуацией на Украине и «неопределенностью финансово-экономической ситуации». Месяц спустя компания также приостановила производство на заводе в России на том же основании.

Единственный завод Komatsu в России находится в Ярославле. Его построили в 2010 году. Среди всех предприятий корпорации завод в Ярославле обладает самой длинной производственной площадкой, он выпускает гидравлические экскаваторы среднего класса и самосвалы.

Читайте на РБК Pro
Как избежать краха карьеры, когда все вокруг нестабильно — четыре навыка
NVIDIA побеждает в гонке ИИ. Чем выделяется производитель видеокарт
Почему молодые инвесторы скупают антикварные книги и монеты
Подчиненные без сил: как управленцы неосознанно крадут у команды ресурсы
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Япония санкции заводы Ярославль
Материалы по теме
Komatsu частично возобновила поставки на Украину
Бизнес
Komatsu приостановила производство на заводе в России
Бизнес
Hitachi и Komatsu приостановили поставки строительной техники в Россию
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter