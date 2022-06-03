Крупнейший страховщик Европы продаст контрольный пакет бизнеса в России
Крупнейшая страховая компания Европы Allianz Group продаст контрольный пакет акций своего российского бизнеса «Интерхолдингу» — владельцу компании «Зетта Страхование» (бывший «Цюрих»), сообщается на сайте Allianz. Сделку еще должны одобрить регулирующие органы.
После продажи Allianz Group будет владеть долей в 49,9% объединенной организации. По оценке компании, из-за сделки она потеряет около €400 млн, «в основном из-за реклассификации негативного влияния разницы курсов валют на акционерный капитал».
Соглашение с «Интерхолдингом» соответствует решению Allianz сократить деятельность в России и направлено на обеспечение непрерывной работы для клиентов и сотрудников компании, отметили в ней.
РБК направил запрос в «Зетта Страхование».
«Интерхолдинг» по состоянию на декабрь 2019 года почти полностью принадлежал бизнесмену Олегу Янчику (99,9%), следует из данных СПАРК. Оставшиеся 0,10% были у его сына, также Олега. «Интерхолдинг», в свою очередь, владеет ООО «Зетта Страхование».
В России немецкая Allianz Group работает с 1990 года. В 2001 году компания расширила присутствие, постепенно купив крупную долю в «Росно». В России у Allianz Group более 388 тыс. клиентов — граждан и компаний. За время работы в стране Allianz произвела одну из крупнейших в истории России страховых выплат — 6 млрд руб. за аварию на Саяно-Шушенской ГЭС.
В середине марта Allianz Group прекратила страхование нового бизнеса и новые инвестиции в России. Причиной в компании назвали снижение рисков. Россия и Украина обеспечили 0,2% операционной прибыли компании в 2021 году.