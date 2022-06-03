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Бизнес ,  
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«Коммерсантъ» узнал о смене бенефициара разработчика чипов НПЦ «Элвис»

Петричкович руководил предприятием более 30 лет. В письме сотрудникам компании сообщили, что он покидает должность по состоянию здоровья. По данным «Коммерсанта», его место займет глава правления «Элвиса» Михаил Черный
Ярослав Петричкович
Ярослав Петричкович (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Основатель научно-производственного центра «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис») Ярослав Петричкович вышел из капитала компании спустя более чем 30 лет работы, его место займет глава правления Михаил Черный. Об этом со ссылкой на источники на рынке микроэлектроники и в правительстве сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, сотрудники компании получили письмо (есть у газеты) с сообщением, что Петричкович (ему 68 лет) покидает компанию, поскольку «перенес тяжелую болезнь и не может больше принимать активное участие в делах».

По словам источников «Коммерсанта», контроль над «Элвисом» получил Михаил Черный — бывший исполнительный вице-президент АФК «Система» и член совета директоров «Башкирэнерго» (контролируется АФК «Системой»), он же возглавляет правление «Элвиса». Какую конкретно долю получил Черный, источники газеты не уточнили.

Согласно пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании, на конец 2020 года 30% АО НПЦ «Элвис» принадлежали Петричковичу, а 70% — номинальному держателю АО «НК «Банк». Выручка компании за 2021 год составила 1 млрд руб., за 2020 год — 2,3 млрд руб. Чистая прибыль — 2,5 млн и 237,1 млн руб. соответственно.

В компании происходит принципиальная смена стратегии управления, пояснил собеседник газеты на рынке микроэлектроники: «Ярослав Петричкович — человек технический, старой инженерной школы, а Михаил Черный больше занимался коммерцией и менеджментом».

РБК направил запрос в АО «НПЦ «Элвис».

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НПЦ «Элвис» — центр проектирования микросхем в России. Был создан в марте 1990 года на базе структурного подразделения научно-производственного объединения ЭЛАС, выполнявшего в 1960–1980 годах разработки в области космической электронной техники. Сейчас занимается проектированием радиационно-стойких микросхем для космических аппаратов, микросхем для промышленных компьютеров, планшетов, средств защиты информации, IP-видеокамер, IP-телефонов и др.

В сентябре 2021 года в компании сообщили РБК, что массовое производство гаджетов на микропроцессоре «Скиф» (разработка НПЦ «Элвис») будет запущено в 2023 году. Мобильный процессор «Скиф» (модель получила название 1892ВА018) может использоваться в планшетах, смартфонах, «умных» камерах, телекоммуникационной инфраструктуре, автономных робототехнических комплексах и промышленной автоматизации. Разработчик сравнивал его производительность с iPhone 6 и iPad Air.

В конце 2021 года «Коммерсантъ» сообщал, что НПЦ «Элвис» стала одним из участником проекта «Россетей» для разработки программно-аппаратных комплексов робототехнических систем охраны. Компания должна будет поставить процессоры для анализа трафика с видеокамер на объектах энергетики. Общая стоимость проекта предварительно оценивалась в 12,87 млрд руб.

Кроме того, пакет санкций США, введенный 4 марта, ограничил «Элвису» доступ к импортным технологиям и любому зарубежному партнерству. На производстве процессоров «Скиф» (разработаны по современной топологии 28 нм) могут сказаться и британские санкции от 5 мая. По ним «Элвису» и другим российским разработчикам грозит запрет на использование британской процессорной архитектуры ARM.

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