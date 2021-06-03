Аэропорт Чебоксар обещал не повышать цены из-за модернизации на ₽850 млн

Реконструкция аэропорта в Чебоксарах стоимостью ₽750-850 млн не приведет к росту цен на авиабилеты, заявил РБК глава Чувашии Олег Николаев. Инвесторы вернут деньги за счет роста пассажиропотока вдвое, до 500-550 тыс. человек

Здание аэропорта «Чебоксары» (Фото: Мария Ващук / РИА Новости)

Реконструкция аэропорта в Чебоксарах стоимостью 750-850 млн руб., которая начнется в июне-июле 2021 года, не приведет к росту цен на авиабилеты. Об этом РБК заявил глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, действующие тарифы позволят аэропорту окупить этот проект за счет увеличения пассажиропотока, до 500-550 тыс. человек в год.

Лоукостер «Победа», основная авиакомпания в чебоксарском аэропорту, в 2020 году перевезла 256 тыс. человек на трех направлениях, между Чувашией, Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи. Доля лоукостера в пассажиропотоке Чебоксар составила 90%, следует из бухгалтерской отчетности аэропорта. РБК направил запрос в пресс-службу «Победы».

«Мы будем подходить к тарифообразованию гибко, чтобы довести ежегодный пассажиропоток до 500 тыс. человек в течение трех лет после восстановления рынка в 2022 году», — сказал РБК руководитель группы «Аэрофьюэлз» в Приволжском и Уральском регионах (управляет аэропортом Чебоксар c 2016 года) Алексей Поплетеев. Модернизация аэропорта не станет причиной роста цен на авиабилеты, потому что аэропортовые расходы в затратах авиакомпаний занимают 15-20%, добавил он.