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Аэропорт Чебоксар обещал не повышать цены из-за модернизации на ₽850 млн

Реконструкция аэропорта в Чебоксарах стоимостью ₽750-850 млн не приведет к росту цен на авиабилеты, заявил РБК глава Чувашии Олег Николаев. Инвесторы вернут деньги за счет роста пассажиропотока вдвое, до 500-550 тыс. человек
Здание аэропорта «Чебоксары»
Здание аэропорта «Чебоксары» (Фото: Мария Ващук / РИА Новости)

Реконструкция аэропорта в Чебоксарах стоимостью 750-850 млн руб., которая начнется в июне-июле 2021 года, не приведет к росту цен на авиабилеты. Об этом РБК заявил глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, действующие тарифы позволят аэропорту окупить этот проект за счет увеличения пассажиропотока, до 500-550 тыс. человек в год.

Лоукостер «Победа», основная авиакомпания в чебоксарском аэропорту, в 2020 году перевезла 256 тыс. человек на трех направлениях, между Чувашией, Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи. Доля лоукостера в пассажиропотоке Чебоксар составила 90%, следует из бухгалтерской отчетности аэропорта. РБК направил запрос в пресс-службу «Победы».

«Мы будем подходить к тарифообразованию гибко, чтобы довести ежегодный пассажиропоток до 500 тыс. человек в течение трех лет после восстановления рынка в 2022 году», — сказал РБК руководитель группы «Аэрофьюэлз» в Приволжском и Уральском регионах (управляет аэропортом Чебоксар c 2016 года) Алексей Поплетеев. Модернизация аэропорта не станет причиной роста цен на авиабилеты, потому что аэропортовые расходы в затратах авиакомпаний занимают 15-20%, добавил он.

В Минтрансе опровергли сообщения о росте стоимости авиабилетов
Общество
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Реконструкция пассажирского терминала оценивается в 500-550 млн руб., инвестировать будет оператор, говорит Николаев. Это будут собственные и заемные средства, уточняет представитель «Аэрофьюэлз». Еще 250-300 млн руб. нужно на ремонт перрона (часть летного поля для размещения воздушных судов в целях посадки и высадки пассажиров). «Эти деньги зарезервированы в федеральном бюджете, работы планируются начать в следующем году», — сказал глава Чувашии. Около 2,5 млн руб. в реконструкцию перрона вложит регион. Таким образом, общие расходы на модернизацию — 750-850 млн руб.

Поддержка федерального центра

Чувашия входит в число десяти регионов с низкими темпами социально-экономического развития. Поэтому из республиканского бюджета на реконструкцию перрона надо выделить 1% от стоимости проекта, реализуемого за государственные деньги. «99% финансирует федерация», — объяснил Николаев.

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В 2016 году, когда аэропорт перешел под управление «Аэрофьюэлз», его пассажиропоток составлял 165 тыс. человек. По итогам 2019 года этот показатель вырос в 2,4 раза, до 395 тыс. человек. В 2020 году он снизился на 28%, до 284 тыс. человек. Сейчас число пассажиров восстанавливается, отмечает Поплетеев: «Чебоксары демонстрируют хороший спрос на перелеты».

Ранее аэропорт получал субсидии на поддержку операционной деятельности из бюджета Чувашии, сейчас это не требуется, потому что он стал рентабельным, говорит менеджер «Аэрофьюэлз». По итогам 2020 года чистая прибыль «Международного аэропорта Чебоксары» снизилась на 49%, до 14 млн руб.

Авторы
Артём Кореняко Артём Кореняко, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Чебоксары Авиакомпания "Победа" «Победа» Николаев авиаперевозки Авиабилеты
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