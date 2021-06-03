Евтушенков назвал свою самую провальную инвестицию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 73,5 (+0,26) Инвестиции, 02 июн, 13:21
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 89,69 (+0,09) Инвестиции, 02 июн, 13:21
В Минпромторге объяснили спор о ценах на яйца «родовым конфликтом» Бизнес, 11:42 КамАЗ и 1С заключили соглашение о расширении сотрудничества Пресс-релиз, 11:40 Разбор «Черного зеркала»: станет ли перенос сознания реальностью Индустрия 4.0, 11:40 Неоклассика в бизнесе: как быть элегантным и не бояться пробовать новое РБК и Dior, 11:38 СМИ сообщили о новой возможной команде бывшего тренера «Спартака» Спорт, 11:38 В офисы вернутся только сотрудники 50+: как к этому подготовиться Pro, 11:33 Моргенштерн заявил об «абсолютной невиновности» в пропаганде наркотиков Общество, 11:30 В США привитым против COVID-19 дадут бесплатное пиво и билеты на футбол Общество, 11:29 Аэропорт Чебоксар обещал не повышать цены из-за модернизации на ₽850 млн Бизнес, 11:28 Зачем топ-менеджеры нефтяной отрасли разрабатывают «зеленые» проекты Партнерский материал, 11:20 «Архбум тиссью групп» построит завод в Калужской области Пресс-релиз, 11:19 Акции «Газпрома» обновили максимум с 2008 года Инвестиции, 11:15 Асад сделал прививку российской вакциной «Спутник V» Политика, 11:12 Газпром нефть — о консолидации топливного рынка и работе со стартапами Партнерский материал, 11:10
ПМЭФ-2021 ,  
0 

Евтушенков назвал свою самую провальную инвестицию

Крупнейший владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков назвал самой неудачной инвестицией корпорации покупку сотового оператора в Индии, на котором она потеряла $3,5 млрд. Но фонд Sistema Asia Fund продолжает работать в этой стране
АФК «Система» AFKS ₽32,24 +1,14% Купить
Владимир Евтушенков
Владимир Евтушенков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Покупка доли в индийском сотовом операторе Shyam Telelink (впоследствии переименован в Sistema Shyam Teleservices Ltd., SSTL) в 2007 году стала самой неуспешной инвестицией АФК «Система». Об этом в интервью РБК сообщил крупнейший владелец «Системы» Владимир Евтушенков. По его словам, на этом проекте корпорация потеряла $3,5 млрд.

«Система» сначала приобрела 10% SSTL, а затем увеличила долю до 56,68%. Она также приобрела долю Росимущества в этой компании (17%) за более $700 млн, хотя к тому времени стоимость компании снизилась в десять раз (опцион на выкуп этой доли был заключен за пять лет до сделки) из-за изменения правил работы на индийском телекоммуникационном рынке. В ноябре 2015 года она договорилась о слиянии SSTL с одним из ведущих индийских операторов связи Reliance Communications (RCom), подконтрольным миллиардеру Анилу Амбани, получив в объединенной компании 10%. Но в июне 2018 года продала в ней свою долю.

Владимир Евтушенков — РБК: «К удивлению многих, мы выжили»
Бизнес
Владимир Евтушенков

«Мы потеряли $3,5 млрд в Индии только за счет того, что не все просчитали по регуляторике, как делается экономика в этой стране, с какими партнерами идти и так далее», — говорит теперь Евтушенков. По его словам, АФК обсуждает этот «самый большой неуспех» на стратегических сессиях, чтобы не допускать такого в будущем.

«Мы стараемся просчитывать [шаги], не ввязываемся в проекты, которые выглядят очень сомнительными. Каким бриллиантом ни выглядел бы проект, в него нельзя идти, если нет команды и ее лидера, который точно понимает, чего он хочет достигнуть», — заключил бизнесмен.

Video

Несмотря на продажу доли в сотовом операторе, «Система» продолжает работать на индийском рынке через венчурный фонд Sistema Asia Fund, напомнил Евтушенков. «Грамотных и амбициозных молодых людей в Индии очень много, что создает «питательный бульон», на котором и вырастают индийские «единороги». В итоге работающим здесь фондам есть из чего выбрать: по статистике, в Индии каждый час регистрируется новый стартап», говорится в колонке управляющего партнера Sistema Asia Fund Андрея Теребинина, которую он написал для РБК Pro.

По словам Теребинина, за пять лет работы в Индии фонд отсмотрел более 500 стартапов, а инвестировал только в 12. «Специфика Индии состоит еще в том, что из-за стремительного роста бизнеса и постоянного увеличения спроса со стороны потребителя в лице среднего класса «единороги» здесь вызревают быстрее, чем в Америке и Китае», — добавил он.

Автор
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Владимир Евтушенков Инвестиции
Материалы по теме
Segezha Group Евтушенкова объявила о планах IPO на ₽30 млрд
Бизнес
В Индии выявили минимум заразившихся коронавирусом за 45 дней
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter