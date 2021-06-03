Евтушенков назвал свою самую провальную инвестицию

Крупнейший владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков назвал самой неудачной инвестицией корпорации покупку сотового оператора в Индии, на котором она потеряла $3,5 млрд. Но фонд Sistema Asia Fund продолжает работать в этой стране

Владимир Евтушенков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Покупка доли в индийском сотовом операторе Shyam Telelink (впоследствии переименован в Sistema Shyam Teleservices Ltd., SSTL) в 2007 году стала самой неуспешной инвестицией АФК «Система». Об этом в интервью РБК сообщил крупнейший владелец «Системы» Владимир Евтушенков. По его словам, на этом проекте корпорация потеряла $3,5 млрд.

«Система» сначала приобрела 10% SSTL, а затем увеличила долю до 56,68%. Она также приобрела долю Росимущества в этой компании (17%) за более $700 млн, хотя к тому времени стоимость компании снизилась в десять раз (опцион на выкуп этой доли был заключен за пять лет до сделки) из-за изменения правил работы на индийском телекоммуникационном рынке. В ноябре 2015 года она договорилась о слиянии SSTL с одним из ведущих индийских операторов связи Reliance Communications (RCom), подконтрольным миллиардеру Анилу Амбани, получив в объединенной компании 10%. Но в июне 2018 года продала в ней свою долю.

«Мы потеряли $3,5 млрд в Индии только за счет того, что не все просчитали по регуляторике, как делается экономика в этой стране, с какими партнерами идти и так далее», — говорит теперь Евтушенков. По его словам, АФК обсуждает этот «самый большой неуспех» на стратегических сессиях, чтобы не допускать такого в будущем.

«Мы стараемся просчитывать [шаги], не ввязываемся в проекты, которые выглядят очень сомнительными. Каким бриллиантом ни выглядел бы проект, в него нельзя идти, если нет команды и ее лидера, который точно понимает, чего он хочет достигнуть», — заключил бизнесмен.

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Несмотря на продажу доли в сотовом операторе, «Система» продолжает работать на индийском рынке через венчурный фонд Sistema Asia Fund, напомнил Евтушенков. «Грамотных и амбициозных молодых людей в Индии очень много, что создает «питательный бульон», на котором и вырастают индийские «единороги». В итоге работающим здесь фондам есть из чего выбрать: по статистике, в Индии каждый час регистрируется новый стартап», говорится в колонке управляющего партнера Sistema Asia Fund Андрея Теребинина, которую он написал для РБК Pro.

По словам Теребинина, за пять лет работы в Индии фонд отсмотрел более 500 стартапов, а инвестировал только в 12. «Специфика Индии состоит еще в том, что из-за стремительного роста бизнеса и постоянного увеличения спроса со стороны потребителя в лице среднего класса «единороги» здесь вызревают быстрее, чем в Америке и Китае», — добавил он.