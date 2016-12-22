«Система» не будет покупать активы партнера по индийскому бизнесу

АФК «Система» не планирует никаких выплат в пользу индийского партнера Reliance Communications (RCom), сообщил представитель корпорации Сергей Копытов. «Соглашение с Rcom предусматривает дополнительные выплаты в пользу SSTL (индийский мобильный оператор, подконтролен «Системе». — РБК), если власти Индии подтвердят, что радиочастотный спектр SSTL может быть использован для развертывания сетей четвертого поколения (4G) без доплаты (выдавался для строительства сетей 2G и 3G. — РБК). «Система» изучает вариант конвертации этих возможных выплат в акции телекоммуникационного бизнеса RCom. Никаких дополнительных денежных вложений не рассматривается», — заявил Копытов.

Ранее в понедельник, 26 марта, индийская The Economic Times со ссылкой на три источника сообщила, что АФК «Система» предложила наиболее крупную сумму за активы индийской RCom. Речь идет о подводных кабелях, зарубежном и корпоративном телекоммуникационном бизнесе, а также дата-центрах. По сведениям издания, «Система» предложила за активы $1,2 млрд в дополнение к $300 млн, которые RCom должна АФК. Как утверждает один из собеседников The Economic Times, российская компания заинтересована в том, чтобы полностью выкупить индийский бизнес.

«Система» вышла на рынок Индии в 2007 году, купив 10% оператора связи Shyam Telelink (впоследствии АФК увеличила долю до 56,68%, а компания была переименована в Sistema Shyam Teleservices Ltd., сокращенно — SSTL). В ноябре 2015 года «Система» договорилась о слиянии SSTL с одним из ведущих индийских операторов связи RCom, подконтрольным миллиардеру Анилу Амбани. Сделка должна была завершиться во втором квартале 2016 года, но это произошло лишь осенью 2017 года из-за задержки с получением одобрений от регулятора. По условиям сделки SSTL получила 10% акций RCom, а RCom — лицензии SSTL и ее частоты в диапазоне 800–850 МГц. Эффективная доля «Системы» в объединенной компании составила около 7,5% с учетом того, что ранее корпорация договорилась о выкупе у Росимущества доли российского государства в SSTL (владело 17,14%). При этом в сообщении «Системы» отмечалось, что, если департамент телекоммуникаций Индии и судебные органы страны подтвердят, что частоты SSTL можно будет использовать для развертывания 4G, SSTL может получить дополнительные выплаты от RСom. Их размер не назывался. Сроки принятия решения по частотам не известны.