«Газпром» пожаловался Трутневу на срыв сроков геологоразведки на Камчатке

Зампред «Газпрома» Виталий Маркелов предупредил вице-премьера Юрия Трутнева о задержке разработки участков на Камчатке, из-за того что «Росгеология» вовремя не провела сейсморазведку. Ранее на подрядчика пожаловались Роснедра

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Подконтрольный государству «Газпром» предупредил вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, о возможном сдвиге сроков освоения нескольких газоносных участков на Камчатке, поскольку другая госкомпания, «Росгеология», не успела в заданные сроки провести сейсморазведку.

Об этом говорится в письме зампреда правления «Газпрома» Виталия Маркелова, которое он направил Трутневу в марте. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Первым отрывок из этого документа опубликовал Telegram-канал «Зеленый змий».

Речь идет о десяти лицензиях, которыми «Газпром» и его дочерние структуры владеют на суше и шельфе Камчатки. В соответствии с планом к настоящему времени сейсморазведочные работы 3D (трехмерные) на нескольких участках должны были быть проведены на площади 1089 кв. км, но по состоянию на начало марта 2020 года были выполнены менее чем на 70% (725 кв. км), указывает Маркелов. Из-за этого пришлось сдвинуть календарные планы строительства поисковых и разведочных скважин. По планам на 2020–2023 годы на суше полуострова запланировано провести сейсморазведочные работы 3D на площади 1174 кв. км, а также пробурить четыре скважины (поисковые и разведочные) для подтверждения 1,6 млн т запасов условного топлива, говорится в письме.

«Росгеология» продолжает работы по проекту и конструктивно взаимодействует с заказчиком. Отставание связано со сложными геологическими и климатическими условиями, накоплено исторически и существенно сокращено за последний год. «Росгеология» осуществила необходимые инвестиции для реализации проекта и уверена в его успешном завершении», — сообщил РБК представитель компании.

РБК направил запросы в пресс-службу «Газпрома» и представителю Трутнева.