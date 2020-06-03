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«Газпром» пожаловался Трутневу на срыв сроков геологоразведки на Камчатке

Зампред «Газпрома» Виталий Маркелов предупредил вице-премьера Юрия Трутнева о задержке разработки участков на Камчатке, из-за того что «Росгеология» вовремя не провела сейсморазведку. Ранее на подрядчика пожаловались Роснедра
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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Подконтрольный государству «Газпром» предупредил вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, о возможном сдвиге сроков освоения нескольких газоносных участков на Камчатке, поскольку другая госкомпания, «Росгеология», не успела в заданные сроки провести сейсморазведку.

Об этом говорится в письме зампреда правления «Газпрома» Виталия Маркелова, которое он направил Трутневу в марте. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Первым отрывок из этого документа опубликовал Telegram-канал «Зеленый змий».

Речь идет о десяти лицензиях, которыми «Газпром» и его дочерние структуры владеют на суше и шельфе Камчатки. В соответствии с планом к настоящему времени сейсморазведочные работы 3D (трехмерные) на нескольких участках должны были быть проведены на площади 1089 кв. км, но по состоянию на начало марта 2020 года были выполнены менее чем на 70% (725 кв. км), указывает Маркелов. Из-за этого пришлось сдвинуть календарные планы строительства поисковых и разведочных скважин. По планам на 2020–2023 годы на суше полуострова запланировано провести сейсморазведочные работы 3D на площади 1174 кв. км, а также пробурить четыре скважины (поисковые и разведочные) для подтверждения 1,6 млн т запасов условного топлива, говорится в письме.

«Росгеология» продолжает работы по проекту и конструктивно взаимодействует с заказчиком. Отставание связано со сложными геологическими и климатическими условиями, накоплено исторически и существенно сокращено за последний год. «Росгеология» осуществила необходимые инвестиции для реализации проекта и уверена в его успешном завершении», — сообщил РБК представитель компании.

РБК направил запросы в пресс-службу «Газпрома» и представителю Трутнева.

Программа газификации Камчатского края 2011 года предполагала развитие возможностей Камчатского центра газодобычи «Газпрома» для поставок потребителям в крае в 2015 году 723 млн куб. м газа. Магистральный газопровод Соболево — Петропавловск-Камчатский протяженностью около 390 км, введенный в 2010 году, имеет соответствующую производительность — до 750 млн куб. м в год. Но фактически «Газпром» добывает не более 420 млн куб. м ежегодно на двух месторождениях — Нижнеквакчинском и Кшукском, напоминает глава консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев. В случае отсутствия результатов геологоразведки или затягивания этого процесса запасов газа хватит на 17 лет добычи, указывает эксперт. Потенциально ежегодная потребность Камчатского края в газе может вырасти до 1,2 млрд куб. м.

Альтернативные поставки

Сейчас правительство рассматривает варианты газификации Камчатки с помощью сжиженного природного газа (СПГ) НОВАТЭКа, который будет строить в этом регионе перегрузочный терминал мощностью до 21,7 млн т в год и за более чем 108 млрд руб. Его ввод запланирован на 2023 год.

На «Росгеологию» жалуются не только из-за Камчатки. В конце апреля глава Роснедр Евгений Киселев сообщил, что ведомство обратилось в Счетную палату по поводу невыполнения компанией обязательств по геолого-разведочным работам за счет средств федерального бюджета. «Происходит значительное снижение геолого-разведочных работ за счет бюджета, и значительная часть такого снижения обусловлена тем, что не выполняет обязательства «Росгеология», — подчеркивал он (цитата по «Интерфаксу»).

«Росгеология» на 25% снизила зарплаты сотрудникам из-за падения заказов
Бизнес
Фото: ao_rosgeo / Instagram

В 2020 году у «Росгеологии» возникли финансовые проблемы, в том числе из-за пандемии коронавируса, поэтому компания уже была вынуждена сократить зарплаты персоналу на 25% и перейти на неполную рабочую неделю с начала апреля, сообщил РБК ее представитель. Меры затронули 60% работников московского офиса. Основная причина — снижение числа заказов нефтяных компаний.

Ранее госкомпания сообщила правительству об угрозе нарушения банковских ковенант (условий кредитных договоров) и риске банкротства дочерних структур из-за роста долга до 13 млрд руб.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: «Росгеология», Газпром, сейсморазведка, Трутнев
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