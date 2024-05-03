Maersk возобновила ликвидацию российского бизнеса

Датская Maersk вновь запустила ликвидацию своей российской «дочки». С 2022-го компания остановила работу в России и даже уже запускала юридическую процедуру ликвидации бизнеса, но неожиданно остановила ее в прошлом году

Фото: Jonas Walzberg / dpa / Global Look Press

Датский логистический гигант A.P. Moller — Maersk (Maersk) в пятницу, 3 мая, возобновил процедуру ликвидации своей российской дочерней структуры ООО «Маэрск», зарегистрированной в Санкт-Петербурге, следует из сообщения компании на Федресурсе.

Maersk еще в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине и введения странами Европы и США антироссийских санкций, объявила о прекращении бизнеса в России. За минувшие два года компания прекратила принимать грузы в российских портах, продала группе компаний «Дело» (принадлежит Сергею Шишкареву и госкорпорации «Росатом») долю в портовом холдинге Global Ports, склады в Санкт-Петербурге и Новороссийске и более 800 рефрижераторных контейнеров компании «Полярная звезда», которые остались в России после прекращения судозаходов. Уже по итогам первого полугодия 2022 года Maersk оценивала ущерб от сокращения операций в России в $624 млн. Собеседники РБК в двух крупных российских логистических компаниях подтверждают, что суда Maersk не заходят в российские порты с 2022 года.

Тогда же, в 2022-м, компания инициировала процедуру ликвидации своих «дочек», в частности компаний ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск».

Но, как следует из отчетностей ООО за 2023 год, которые изучил РБК, в прошлом году обе компании прекратили процедуры ликвидации и возобновили работу, «Маэрск» — 26 июня, «Маэрск Солюшнс» — 2 октября. Кроме того, 29 февраля 2024 года «единственным участником «Маэрск» принято решение о внесении дополнительного вклада в имущество общества» на сумму 20 млн руб.

В отчетах компаний за 2023 год говорится, что они не вели операционную деятельность и не получали выручку. В отчете «Маэрск Солюшнс» также указано, что услуги компании могут оказаться невостребованными из-за вводимых санкций и ограничений для работы иностранных логистических компаний в России. Риск состоит в том, что «российские организации при выборе поставщиков будут определяться в пользу организаций Российской Федерации и иных организаций из дружественных стран, определенных правительством России», говорится в отчетности.

На момент публикации материала с данными из отчетностей ее российских «дочек» Maersk не ответила на вопросы относительно их работы и статуса. Сообщение на Федресурсе было опубликовано после запроса РБК.

Несмотря на заявления об уходе из России, некоторые международные игроки продолжают работать в портах страны. В апреле 2024 года на ежегодном съезде РСПП глава FESCO Андрей Северилов, выступая на пленарном заседании, попросил у президента Владимира Путина ввести приоритет для российских логистических компаний при обслуживании в российских портах. По его словам, западные компании сейчас пытаются вернуться на российский рынок, при этом работа российских судоходных операторов в европейских портах запрещена. В качестве примера он привел швейцарскую компанию MSC, которая после введения Евросоюзом антироссийских санкций сократила свою работу в российских портах, но полностью из России не ушла.