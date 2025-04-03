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Апелляционный суд утвердил отказ взыскать с Хотина ₽238 млрд

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Апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Москвы и отказал Агентству по страхованию вкладов по 29 искам о взыскании 238 млрд руб. с контролирующих лиц и бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина
Алексей Хотин
Алексей Хотин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Девятый арбитражный апелляционный суд в конце марта оставил без изменений решение Арбитражного суда Москвы и отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) по 29 искам о взыскании 238 млрд руб. с контролирующих лиц и бывшего владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина. Решение суда есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами дела.

РБК направил запрос в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Первое решение не в пользу АСВ в конце декабря вынес Арбитражный суд Москвы.

Агентству не удалось доказать, что бывшее руководство банка знало о вредоносности вменяемых кредитных договоров, на судебном заседании представители АСВ указали только на формальное членство ответчиков в кредитном комитете, через который прошел спорный кредитный договор и суд посчитал, что этого недостаточно, чтобы установить недобросовестное поведение руководителей банка и бенефициаров сделок и взыскать с них убытки, рассказал РБК источник, знакомый с материалами дела. К тому же, было сказано на суде, в июне 2023 года Замоскворецкий суд уже взыскал по аналогичному иску с Алексея Хотина более 180 млрд. рублей за неосновательное обогащение.

Всего в 2020-2021 годах АСВ как конкурсный управляющий «Югры» предъявило в суд 32 иска о взыскании с Алексея Хотина и бывших топ-менеджеров банка убытков в размере 270 млрд. рублей. 29 из них Арбитражный суд объединил в одно производство из-за схожести заявленных требований. Некоторые иски были рассмотрены ранее. Так, например, в мае прошлого года Верховный суд отклонил заявление АСВ о взыскании более 21,5 млрд. рублей.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра» в 2017 году, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению регулятора признал его банкротом, конкурсным управляющим стало АСВ. По оценкам АСВ, на дату отзыва лицензии, активы банка составляли 34 млрд. рублей, а обязательства — 194,87 млрд. рублей. Однако собственники приводили другие данные и настаивали, что активы ПАО «Банк «Югра» составляли не менее 232,5 млрд рублей.

В марте прошлого года Замоскворецкий суд приговорил бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина к 9 годам колонии общего режима по обвинению в растрате 23 млрд рублей. По этому же делу осудили экс-президента банка Алексея Нефедова, бывшего председателя правления банка Дмитрия Шиляева и экс-директора московского филиала Нину Чернову. Они также были признаны виновными в растрате и приговорены к 8,5, 8 и 6 годам лишения свободы. Суд установил, что они создавали условия для выдачи невозвратных кредитов и обеспечили одобрение кредитных договоров советом директоров банка.

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Елена Степанова Елена Степанова, Денис Пантелеев
Банк Югра апелляционная инстанция Алексей Хотин Арбитражный суд АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ)
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