Группа «Аэрофлот» изменила схемы захода на посадку в Москве

«Аэрофлот» и Госкорпорация по аэронавигации начали применять новые схемы посадки самолетов в Московской воздушной зоне. Она позволяет перевозчику сэкономить пять минут полета и до 3 млрд руб. в год

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Специалисты группы «Аэрофлот» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (национальный провайдер аэронавигационного обслуживания, подведомственна Росавиации) разработали новые схемы захода самолетов на посадку в Московской воздушной зоне, рассказал РБК представитель авиакомпании.

Работы над оптимизацией воздушного движения велись с июля 2023 года по январь 2024-го, сообщили в «Аэрофлоте». Новые сокращенные схемы посадки используются авиакомпаниями группы с 21 марта и позволяют экономить до пяти минут полетного времени, а также обладают «ощутимым экономическим эффектом», отметили в пресс-службе перевозчика. Ожидается, что до конца года экономия топлива составит для «Аэрофлота» более 18,6 тыс. т, ⁠для «России» — 7,4 тыс. т, для лоукостера «Победа» — 5,6 тыс. т. Такая мера сократит и «негативное влияние углеродного следа на окружающую среду», отметили в авиакомпании.

В Госкорпорации по ОрВД РБК подтвердили, что с 19 марта введены маршруты прибытия для аэродромов Шереметьево и Внуково. Но уточнили, что «данные маршруты могут быть использованы исключительно для расчета топлива и не применяются для целей навигации». Как пояснил РБК источник в группе «Аэрофлот», если раньше ФГУП пускало по короткой схеме по запросу пилота и так называемое спрямление маршрутов разрешали далеко не во всех случаях, то сейчас короткую схему захода «узаконили». «Соответственно, заливать топлива на рейс нужно меньше, тогда как раньше всегда заливали с учетом длинного захода», — пояснил собеседник.

«Введенные маршруты позволяют авиакомпаниям осуществлять расчеты топлива, тем самым снижая затраты на выполнение полетов, — объясняет представитель Росавиации. — Ранее маршруты расчета топлива были внедрены на аэродроме Пулково по инициативе базирующейся там авиакомпании в целях сокращения расхода топлива на этапе планирования полета перевозчиком».

В пресс-службе Шереметьево вопросы перенаправили в авиакомпании и Госкорпорацию по ОрВД, во Внуково не ответили на момент публикации.

Стоимость керосина С 2022 года Росавиация перестала публиковать данные о стоимости авиакеросина на топливно-заправочных комплексах. Поэтому сейчас единственным общедоступным источником данных является СПбМТСБ с их индексом авиакеросина, поставляемого в крыло воздушного судна в аэропортах Московского авиаузла, отметил старший консультант «Петромаркета» Константин Квон. В марте 2024 года этот индекс составил 92,3 тыс. руб. за тонну, что на 16% выше уровня 2023-го и на 26% выше уровня 2022 года. При этом цены авиакеросина на воротах НПЗ, согласно индексу СПбМТСБ, в марте составили 78,5 тыс. руб. за тонну (+12% к 2023-му и +18% к 2022-му). Все эти данные не учитывают налоговый вычет по акцизу и демпфер, которые в марте текущего года составят 3024 руб. и, оценочно, 20,5 тыс. руб. за тонну соответственно, подсчитали в «Петромаркете».

Используют ли схему другие авиакомпании

Внедрение более оптимальных заходов на посадку связано с введением дополнительных зон ограничения полетов в районе московских аэродромов, рассказал РБК источник среди авиадиспетчеров. «Введены дополнительные зоны ограничения, снижены скорости движения вблизи существующих зон. Поэтому пришлось вводить и новые маршруты», — объяснил он. Другой авиадиспетчер в Шереметьево отметил, что спрямление маршрутов — это обычный рабочий процесс «для создания безопасных/бесконфликтных схем полета».

В Smartavia, которая выполняет рейсы в том числе в Шереметьево, сообщили, что спрямленные маршруты не новые, они существовали и ранее. «Но, согласно статистике, использовались они крайне редко. Единичные случаи назначения коротких маршрутов прибытия приводят к фактической экономии топлива», — отметил перевозчик.

При этом Smartavia будет и дальше планировать полеты (и, соответственно, рассчитывать топливо) по самому длинному маршруту прибытия: «Если воздушная обстановка позволяет, диспетчер может назначить короткий маршрут, что, естественно, приведет к уменьшению как полетного времени, так и расхода топлива. Но планирование полетов по короткому маршруту у нас не предусмотрено».

О введении новых маршрутов прибытия в столичные аэропорты известно и в авиакомпании «Руслайн» (летает во Внуково), сообщила РБК ее представитель Олеся Бурдейко. «Топливо экономится за счет более оптимального профиля снижения. Старые маршруты прибытия предписывали экипажам более раннее занятие высот, на которых часовой расход топлива увеличивается. Новые маршруты подразумевают более плавное, «бесступенчатое» снижение, благодаря которому воздушное судно не выполняет горизонтальный полет на малых высотах с повышенным расходом топлива», — объяснили в авиакомпании суть изменений. Пока что в «Руслайне» не подсчитали, сколько средств сэкономят на новых схемах, — «нужно больше фактических данных по экономии от каждого захода по новому маршруту».

Установление новых маршрутов, особенно в московской зоне, — это довольно сложная работа, где необходимо учесть интересы многих сторон, прежде всего силовых структур, отмечает собеседник, близкий к Госкорпорации по ОрВД. «Поскольку новый руководитель Росавиации (Дмитрий Ядров. — РБК) ранее работал диспетчером, то ему проще решать вопрос по новым маршрутам в интересах авиакомпаний», — добавляет собеседник.

О легализации практик спрямления маршрутов в российской авиации говорят не впервые. Поручения на эту тему давались еще в 2016 году. Тогда топ-менеджер S7 Group Дмитрий Куделькин отмечал, что сокращение продолжительности каждого рейса на пять минут даст отрасли 15 млрд руб. в год.

Летом 2022 года власти разрешили спрямлять маршрут из Москвы в Сочи и Турцию — актуальность проблемы обострилась в связи с закрытием части воздушного пространства на юге России из-за проведения специальной военной операции на Украине. В результате время полета до Сочи увеличилось (с 2,5 часа примерно до 4 часов) из-за необходимости облетать часть пространства. А открывшийся в августе 2022 года более прямой коридор до Сочи позволил сократить время в полете на 10–20 минут.

Сколько может сэкономить авиакомпания

Несмотря на изменение схем захода, авиакомпании сократят свои расходы не так существенно. Исходя из оценки «Петромаркета» по стоимости авиакеросина в марте (92,3 тыс. руб. за тонну), экономия для группы «Аэрофлот» составит около 3 млрд руб. до конца года. При этом аналитики компании прогнозируют, что выплаты по керосиновому демпферу в этом году (авиакомпании получают компенсацию роста цен на керосин, когда его экспортная цена превышает условный уровень внутренних цен) составят 125 млрд руб. (на всю отрасль). В 2023 году, подсчитал «Петромаркет», объем этих выплат составил 111 млрд руб., что на 15% выше уровня 2022 года. «Такой рост достигнут как за счет роста спроса авиакомпаний на керосин в аэропортах с 5,4 млн до 5,8 млн т, так и за счет роста среднегодовой величины демпфера с 17,8 тыс. до 19,2 тыс. руб. за тонну», — отметил старший консультант «Петромаркета» Константин Квон.

Тем не менее керосин остается одной из основных категорий расходов для авиакомпаний. У «Аэрофлота» на топливо приходится 37,4% OPEX (операционные расходы). Затраты на керосин выросли в 2023 году на 31,5%, до 219,2 млрд руб.

Если взглянуть на количество рейсов, которые ежедневно выполняются в Шереметьево и Внуково, то экономия даже пяти минут полета — существенна для отрасли, считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. «Это к тому же и сокращение вредных выбросов. Также происходит некоторая экономия ресурса двигателя. Принципиальный момент еще и в том, что когда сокращается полетное время в масштабах всей группы «Аэрофлот», то это дает больше гибкости в использовании парка, в операционной деятельности». Выгода для группы будет заключаться и в возможности брать больше полезной нагрузки на борт, добавил эксперт.