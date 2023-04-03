Сидр стал лидером по темпам продаж в России

Сидр в январе-феврале стал лидером по продажам среди алкоголя, они выросли на 60%

В январе-феврале продажи напитка в магазинах выросли на 60% год к году в натуральном выражении, следует из данных NielsenIQ

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сидр с начала 2023 года лидирует по темпам продаж в России среди алкоголя: в январе-феврале продажи напитка в магазинах выросли на 60% год к году в натуральном выражении и на 65,5% в деньгах, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ.

Объемы продаж растут за счет локальных брендов (71% год к году). Год назад драйвером роста был импортный сидр: сейчас продажи импортных брендов, напротив, снизились на 36%, отмечают в NielsenIQ. Росту способствуют инвестиции компаний в производство и продвижение. По данным NielsenIQ, на пять самых популярных брендов сидра (их названия в компании не раскрывают) приходится почти 90% продаж.

По информации издания, в прошлом году российское подразделение Heineken (бренды «Мистер Лис», Strongbow) произвело более 3,35 млн дал сидра, что на 25,8% больше, чем годом ранее. Примерно по 1 млн дал выпустили AB InBev Efes (Bon Season) и «Каскад» («Яблочный сад»). Среди других крупных производителей — «ЦПИ-Ариант» (Bushel), Московская пивоваренная компания (5 Ocean, Jagoda), СЮР («Дальняя дача»). Общее производство напитка в прошлом году увеличилось на 54,3%, до 6,27 млн дал.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин объясняет рост спроса на сидр расширением представленности напитка. По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (включает X5 Group, «Магнит», «Ленту») Игоря Караваева, в прошлом году появилось более десяти новых местных брендов, напиток пользуется спросом как альтернатива пиву и вину. Региональный менеджер СЮР Станислав Старовойтов связывает рост продаж российского сидра с сокращением импорта и подорожанием напитков оставшихся зарубежных брендов. Во «Вкусвилле» рост продаж местного сидра также объясняют сокращением импорта. По мнению гендиректора «Волковской пивоварни» Алексея Акселя, ретейлеры могут увеличивать закупки сидра перед весенне-летним сезоном. Старовойтов считает, что летом его продажи год к году увеличатся вдвое.