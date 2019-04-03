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Бизнес ,  
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Глава Wintershall заявил об отсутствии оснований для конфликта с «Альфой»
«Не вижу источника для возможного конфликта», — заявил РБК Марио Мерен, предправления Wintershall, которая объединяет активы с LetterOne, созданной акционерами «Альфа-групп». Прежнее партнерство «Альфы» с BP сопровождалось спорами
Марио Мерен  (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

До конца второго квартала 2019 года должно завершиться объединение активов крупнейшей нефтегазовой компании Германии Wintershall, принадлежащей нефтехимическому концерну BASF, и еще одной немецкой компании DEA, подконтрольной LetterOne Михаила Фридмана. «Я не вижу источника для возможного конфликта [с российскими акционерами]», — заявил в интервью РБК предправления Wintershall Марио Мерен, но уточнил, что ему известно про опыт BP и «анекдоты» о прежнем партнерстве основателей LetterOne с нефтегазовой компанией.

«Альфа-групп» Фридмана, «Ренова» Виктора Вексельберга и Acces Industries Леонида Блаватника договорились о создании совместного предприятия с BP в России в 2003 году, которое получило название ТНК-BP, оно просуществовало десять лет, но сопровождалось акционерными конфликтами, вынужденными отъездами из России менеджеров британской компании и судами. В марте 2013 года российские акционеры ТНК-BP продали свою долю «Роснефти», а вырученные средства «Альфа» вложила в LetterOne для инвестиций преимущественно за рубежом.

«Конечно, существует множество анекдотов и историй про BP и ТНК и то, что там происходило», — сказал РБК Мерен. Но он уверен, что это не повторится в совместном предприятии BASF и LetterOne, которое будет называться Wintershall DEA. «Мне кажется важным в партнерстве то, что у вас есть четкое понимание о стратегических целях, о том, что вы собираетесь делать. У меня сложилось впечатление, что интересы BASF и LetterOne очень хорошо совпадают — они хотят создать крупнейшую независимую газонефтяную компанию в Европе, которая будет расти в регионах, в которых мы уже работаем, а также хотят, чтобы мы изучили и другие регионы», — заявил топ-менеджер. С точки зрения финансовой политики их интересы также совпадают, они объявили, что ждут IPO компании во второй половине 2020 года, добавил он.

По словам Мерена, есть соглашение акционеров BASF и LetterOne, в котором четко прописаны положения о том, как стороны приходят к согласию, как принимаются решения. «Поэтому я как будущий гендиректор не должен из-за этого беспокоиться», — заключил он.

После завершения слияния, о котором было объявлено в сентябре 2018 года, доля BASF в объединенной компании Wintershall DEA составит 67%, а LetterOne — 33%. В обмен на газотранспортный бизнес, который также войдет в объединенную компанию, BASF также получит привилегированные акции совместного предприятия, их он сможет конвертировать в течение трех лет, увеличив свой пакет до 72,7%. В этом случае доля российских акционеров сократится до 27,3%.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: Михаил Фридман, Wintershall
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