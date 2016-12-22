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Акции Tesla рухнули на 5% после смертельного ДТП и шуток о банкротстве
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Акции Tesla рухнули на 5% после смертельного ДТП и шуток о банкротстве
Бизнес, 02:05
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Акции Tesla рухнули на 5% после смертельного ДТП и шуток о банкротстве
Инвесторы на первых торгах после заявления компании о смертельном ДТП и шуток Илона Маска о банкротстве наказали компанию. Акции за день подешевели более чем на 5%
Фото: KTVU / AP

Акции Tesla в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 2 апреля обвалились более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. The Financial Times связывает такое настроение инвесторов с замечаниями со стороны государственного регулятора в адрес Tesla по поводу раскрытия деталей смертельного ДТП, а также с опасениями по поводу способности компании привлечь новый капитал.

Акции подешевели за день более чем на $13 — до $252,48 за штуку.

В минувшую пятницу Tesla сообщила, что ее автомобиль Model X был в режиме автопилота, когда врезался в отбойник на шоссе в Маунтин-Вью, штат Калифорния. ДТП произошло 23 марта, водитель погиб. Национальный совет по безопасности транспорта раскритиковал компанию за раскрытие информации о расследовании, которое должно было быть засекречено, отмечает FT.

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Параллельно, за день до открытия торгов, 1 апреля, основатель Tesla Илон Маск опубликовал сообщения о банкротстве компании. «Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, включая отчаянную массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla абсолютно и полностью обанкротилась. Так обанкротилась, что вы даже не поверите», — написал он в одном из твитов.

Как пишет FT со ссылкой на опрошенных аналитиков, эта шутка Маска также оказала влияние на инвесторов. В частности, как отметил аналитик RW Baird Бен Калло, такая шутка компании о банкротстве в момент финансового стресса не нашла понимания у инвесторов. «Это было очень смело и очень оскорбительно для многих людей», — сказал он.

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Reuters добавляет, что падение происходит также на фоне волнительных ожиданий инвесторами данных по объему производства более дешевой модели Tesla — Model 3, которые рассматриваются аналитиками как крайне важные для долгосрочной доходности рынка электромобилестроения. Ожидается, что данные будут представлены позднее на этой неделе.

Агентство замечает, что на первых торгах во втором квартале года, которые состоялись 2 апреля, упали в цене акции и ряда других компаний технологического сектора. В частности, с падением столкнулись Microsoft (-3.01%), Intel (-6.07%), Apple (-0,66%), Facebook (-2.75%), Alphabet (-2.45%).

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Tesla Motors , акции , Илон Маск
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