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«Вкусвилл» временно снимет с продажи алкоголь в Москве и области

«Вкусвилл» временно снимет с продажи алкоголь в Москве и области из-за переустановки ПО
Алкогольные напитки временно не будут продавать из-за переустановки программного обеспечения, на которую, как обещают во «Вкусвилле», уйдет не более 20 дней
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В магазинах «Вкусвилл» в Москве и Подмосковье временно не будет продаваться алкоголь, сообщил РБК представитель компании.

«По техническим причинам временно убираем алкогольную продукцию в Москве и Московской области. Это связано с переустановкой программного обеспечения. Сам процесс займет не больше 20 дней», — пояснил он.

«Вкусвилл» продает преимущественно слабоалкогольную продукцию, в том числе пиво и пивные напитки, сидр, медовуху. Заказать доставку из магазина алкогольных напитков по закону нельзя, но через сайт ретейлера можно оформить самовывоз.

В 2021 году основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко в интервью РБК, говоря об эксперименте с продажами вина в некоторых магазинах, назвал это не особенно актуальной темой, поскольку доставка алкогольной продукции запрещена. «Эффект от такой продукции в магазине очень сомнительный. Полба у нас продается лучше, чем пиво», — пояснил он.

Росалкогольрегулирование в конце февраля сообщило, что по итогам прошлого года объем произведенного в России алкоголя вырос на 2,24% по сравнению с 2021-м (до 1,01 млрд дал). Основной объем производства, примерно 811,8 млн дал, пришелся на пиво, сидр, пуаре и медовуху.

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Теги
Анна Левинская, Юлия Волкова Юлия Волкова
«Вкусвилл» алкоголь магазины ретейл Москва Московская область
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