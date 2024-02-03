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Миллиардер из Вологды купил еще один особняк в Лондоне

Bloomberg: миллиардер Игорь Бухман купил особняк в Лондоне за $30,6 млн
Один из братьев Бухманов — Игорь, приобрел еще один особняк в Лондоне стоимостью $30,6 млн, узнал Bloomberg. Бухманы — выходцы из Вологды и основатели игрового гиганта Playrix. Ранее они попросили Forbes не называть их россиянами
Братья Игорь и Дмитрий Бухманы
Братья Игорь и Дмитрий Бухманы (Фото: Playrix)

Сооснователь игрового гиганта Playrix, миллиардер (состояние $6,8 млрд по версии Forbes) и выходец из Вологды Игорь Бухман прошлым летом приобрел еще один особняк в Лондоне стоимостью около $30,6 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и правительственные документы.

Как отмечает агентство, новый дом в лондонском районе Кенсингтон находится недалеко от особняка, который бизнесмен купил в 2019 году за $57 млн. Сейчас, по данным Bloomberg, Бухман занимается ремонтов обоих объектов.

Кенсингтон — район в составе боро (административного округа) Кенсингтон и Челси, занимающий западную часть центрального Лондона. Это один из самых престижных районов Лондона, здесь расположено множество объектов элитной недвижимости и головных офисов крупных компаний.

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Братья Игорь и Дмитрий Бухманы занялись разработкой игр в 2001 году, когда жили в Вологде. В интервью vc.ru Дмитрий Бухман рассказывал, что они четыре года работали из дома родителей, а юрлицо зарегистрировали после того, как Игорь закончил университет. По словам Игоря, на тот момент братья уже зарабатывали по несколько тысяч долларов в месяц. «Зарплату выше, чем $300–400, нам бы тогда никто не предложил. Так что выбирать не пришлось», — говорил он.

Playrix была основана в 2004 году, изначально она специализировалась на играх для компьютеров, но впоследствии переключилась на free-to-play игры для смартфонов и планшетов.В частности, компания выпустила такие хиты как Homescapes, Gardenscapes, Fishdom и Township. Большую часть заработка Playrix приносят покупки внутри приложений, рассказывал Дмитрий Бухман. По данным маркетингового агентства Udonis, Playrix стал третьим в мире издателем мобильных игр по выручке в 2022 году.

Свою штаб-квартиру в Ирландию компания перенесла около десяти лет назад, а деятельность в России прекратила в 2022 году после начала спецоперации на Украине. В том же году братья попросили Forbes больше не называть их российскими миллиардерами. В настоящее время на сайте журнала в графе гражданство у братьев значится Израиль.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Игорь Бухман миллиардер Вологда Лондон особняк
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