Рост цен на яйца в США вызвал всплеск спроса на живых кур

Цены на яйца в США выросли примерно в два раза по сравнению с прошлым годом и в этом месяце варьируют от $3 до $5. На этом фоне американцы раскупают кур-несушек в инкубаториях

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В США вырос интерес к покупке кур-несушек на фоне роста цен на яйца, пишет The New York Times (NYT). Среди причин, по которым яйца в США подорожали, газета называет общий рост спроса, возникший еще на фоне пандемии, и нарушение цепочек поставок продовольствия из-за конфликта России и Украины, а также распространение птичьего гриппа.

Цена на коробку (обычно в ней 12 штук) крупных яиц в США на данный момент составляет около $3,4 (около 240 руб. по курсу ЦБ на момент публикации). Это ниже, чем было в начале года ($5 или 350 руб.), однако выше показателей прошлого года примерно в два раза, отмечает NYT со ссылкой на данные Минсельхоза.

О росте спроса на кур газете сообщили американские инкубатории — там разводят птицу. Так, в одном из таких предприятий в штате Айова изданию рассказали, что потребители «хотят крупных несушек», однако компании не хватает наиболее плодовитых пород.

В еще одном инкубатории в Огайо NYT сообщили, что уже распродали большинство пород до лета. «Это из-за цен на яйца. Люди действительно обеспокоены продовольственной безопасностью», — сказал представитель инкубатория.

В инкубатории в Миссури газете заявили, что для расширения производства им не хватает рабочей силы. Чтобы привлечь сотрудников, руководство компании повышает зарплаты, что влечет за собой подорожание цыплят примерно на 15%.

Издание отмечает, что поисковый запрос «выращивание цыплят» стал в Google гораздо популярнее по сравнению с прошлым годом. Кроме того, газета пообщалась с администратором группы в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена), которая посвящена птицеводству, и узнала, что в группе в последнее время возрос трафик, люди заинтересованы в выращивании своих кур на фоне рост цен на яйца.