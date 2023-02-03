Рост цен на яйца в США вызвал всплеск спроса на живых кур

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 76,96 (+0,73) Инвестиции, 02 фев, 15:57 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 70,04 (-0,08) Инвестиции, 02 фев, 15:57
Суд Лондона расширил всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова Финансы, 01:26
Зеленский рассказал о заседании ставки «в двойном формате» Политика, 01:20
Эксперты университета Киото назвали места, где людям грустно Общество, 01:11
В МВД пояснили ситуацию с пошлинами за 10-летний загранпаспорт Общество, 01:06
Овечкин ниже Кросби в списке лучших игроков НХЛ. Что говорят эксперты Спорт, 01:00
Bloomberg узнал, что на Западе допускают уход ВСУ из Артемовска Политика, 00:58
Рост цен на яйца в США вызвал всплеск спроса на живых кур Бизнес, 00:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кто выступил за бойкот Олимпиады при допуске россиян на Игры Спорт, 00:30
Федерация назвала лучшего боксера России Спорт, 00:22
В Турции объяснили позицию по вступлению Швеции в НАТО Политика, 00:13
Командир «Ахмата» сообщил о приезде Евкурова на фронт Политика, 00:12
Армянский инвестор купил один из крупнейших офисов в Петербурге у финнов Бизнес, 00:00
Эксперты выявили «тектонические сдвиги» в судебных спорах по увольнению Экономика, 00:00
Догузова призвала не следовать принципу «нет туалета — нет проблемы» Общество, 02 фев, 23:39
Бизнес ,  
0 

Рост цен на яйца в США вызвал всплеск спроса на живых кур

The New York Times сообщила о всплеске спроса на живых кур в США из-за подорожания яиц
Цены на яйца в США выросли примерно в два раза по сравнению с прошлым годом и в этом месяце варьируют от $3 до $5. На этом фоне американцы раскупают кур-несушек в инкубаториях
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

В США вырос интерес к покупке кур-несушек на фоне роста цен на яйца, пишет The New York Times (NYT). Среди причин, по которым яйца в США подорожали, газета называет общий рост спроса, возникший еще на фоне пандемии, и нарушение цепочек поставок продовольствия из-за конфликта России и Украины, а также распространение птичьего гриппа.

Цена на коробку (обычно в ней 12 штук) крупных яиц в США на данный момент составляет около $3,4 (около 240 руб. по курсу ЦБ на момент публикации). Это ниже, чем было в начале года ($5 или 350 руб.), однако выше показателей прошлого года примерно в два раза, отмечает NYT со ссылкой на данные Минсельхоза.

О росте спроса на кур газете сообщили американские инкубатории — там разводят птицу. Так, в одном из таких предприятий в штате Айова изданию рассказали, что потребители «хотят крупных несушек», однако компании не хватает наиболее плодовитых пород.

В еще одном инкубатории в Огайо NYT сообщили, что уже распродали большинство пород до лета. «Это из-за цен на яйца. Люди действительно обеспокоены продовольственной безопасностью», — сказал представитель инкубатория.

В инкубатории в Миссури газете заявили, что для расширения производства им не хватает рабочей силы. Чтобы привлечь сотрудников, руководство компании повышает зарплаты, что влечет за собой подорожание цыплят примерно на 15%.

Издание отмечает, что поисковый запрос «выращивание цыплят» стал в Google гораздо популярнее по сравнению с прошлым годом. Кроме того, газета пообщалась с администратором группы в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена), которая посвящена птицеводству, и узнала, что в группе в последнее время возрос трафик, люди заинтересованы в выращивании своих кур на фоне рост цен на яйца.

Читайте на РБК Pro
Литр шампанского и сон после обеда: как жил и работал Уинстон Черчилль
Что будет с экономикой России в ближайшие 10 лет: два основных сценария
Люмпены XXI века: почему кризис съест средний класс в России
Отмена НДС и государственные гранты: кому власти готовы помогать в 2023-м
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
яйца куры США
Материалы по теме
Глава PepsiCo призвал сделать сельское хозяйство «сексуальным»
Бизнес
Сергей Бачин — РБК: «Если введут санкции на закваски, сметаны не будет»
Бизнес
В каких регионах больше всего сельхозугодий. Инфографика
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter