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СМИ узнали о соглашении с Пекином по будущему компании Джека Ма

Официально о достижении договоренности будет объявлено на следующей неделе, до того как в Китае начнут праздновать Новый год, сообщает Bloomberg. Акции Alibaba на бирже начали дорожать, не дожидаясь официального объявления
Alibaba BABA $263,68 +3,19% Купить
Фото: Kin Cheung / AP
Фото: Kin Cheung / AP

Подконтрольная одному из богатейших людей Китая Джеку Ма (Forbes в режиме реального времени оценивает его состояние в $61 млрд) финансово-технологическая компания Ant Group Co. согласовала с регулирующими рынок органами КНР план реструктуризации, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Официально о достижении договоренности будет объявлено на следующей неделе, до того как в Китае начнут праздновать Новый год, приходящийся в этом году на 12 февраля, сообщили собеседники Bloomberg, имена которых агентство не раскрывает.

По данным Bloomberg, согласованный план предусматривает передачу в холдинг всех подразделений Ant Group, в том числе и тех, что работают в таких сферах, как блокчейн-технологии и доставка еды. Ранее компания пыталась добиться включения в состав холдинга, к которому регуляторами будут предъявляться те же требования, что и к банкам, только финансовых подразделений. В конце декабря сообщалось, что ЦБ Китая поручило руководству Ant Group «исправить» ситуацию с направлениями деятельности компании в сферах страхования, кредитования и управления капиталом и «вернуться к корням» в качестве платежного оператора (Ant Group владеет крупнейшим в КНР платежным сервисом Alipay).

На фоне сообщения Bloomberg стоимость акций основанной Джеком Ма компании Alibaba (владеет примерно третью акций Ant Group) пошла вверх. На премаркете на бирже NYSE стоимость бумаг Alibaba, подешевевших накануне на 3,85%, выросла более чем на 4,5%.

В августе 2020 года Ant Group подала документы для проведения на биржах в Гонконге и Шанхае первичного публичного размещения (IPO) акций, которое должно было установить новый мировой рекорд — более $34 млрд. Однако за два дня до объявленной даты IPO было остановлено. В сообщении Ant Group говорилось, что оно было приостановлено из-за существенных вопросов, которые появились после беседы представителей регуляторов с Ма, которому принадлежит более половины акций компании, и топ-менеджментом.

Как сообщил 3 февраля Bloomberg, в Ant Group изучают возможности вернуться к вопросу IPO, однако срок его проведения назвать пока невозможно.

В Ant Group отказались прокомментировать публикацию Bloomberg. Народный банк Китая, курирующий финансовые холдинговые компании, не ответил на запрос агентства.

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Возможной причиной остановить IPO называли неосторожные высказывания Джека Ма. За несколько дней до размещения акций Джек Ма раскритиковал правила работы финансовых регуляторов — как китайских, так и международных. Миллиардер после отмены IPO несколько месяцев не появлялся на публике.

В январе 2021 года появилась информация, что Ant Group может перейти под контроль государства, а в феврале финансируемая государством китайская газета Shanghai Securities News исключила Ма из списка лидеров предпринимательства страны.

Автор
Евгений Калюков
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