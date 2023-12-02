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В США Kraft и Nestle добились возмещения ущерба из-за высоких цен на яйца

В США Kraft и Nestle получат возмещение ущерба в $18 млн за высокие цены на яйца
Четыре компании, среди которых Kraft и Nestle, обвинили производителей яиц в сговоре с целью завышения цен на яйца. За это ответчики выплатят $17,7 млн компенсации
Фото: Danish Siddiqui / Reuters
Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Четыре американские пищевые компании — Kraft, General Mills, Kellogg и Nestle — выиграли в суде по иску против производителей яиц, среди которых крупнейшие в стране фирмы Cal-Maine Foods и Rose Acre, которых истцы обвинили в продаже им яиц по завышенной цене, сообщает Reuters.

Суд постановил, что четырем компаниям должны возместить ущерб в размере $17,7 млн за искусственное завышение цен в течение четырех лет в середине 2000-х. Истцы в своем иске требовали сумму в $31 млн. Агентство отмечает, что согласно положениям антимонопольного законодательства США сумма присужденной компенсации может быть утроена, то ест она составит более $53 млн.

Производителей яиц обвиняли в заговоре с целью установить нужные цены, они отвергали обвинения. Вместе с ними ответчиками выступили торговые ассоциации United Egg Producers и United States Egg Marketers, все четыре компании разделят обязательство по выплате компенсации.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Этой зимой, как писала The New York Times (NYT), в США вырос интерес к покупке кур-несушек на фоне роста цен на яйца. Причинами подорожания газета называла, в частности, общий рост спроса, возникший еще на фоне пандемии, нарушение цепочек поставок продовольствия из-за конфликта России и Украины, а также распространение птичьего гриппа. О росте спроса на живых кур изданию рассказали в нескольких инкубаториях страны.

Тогда цена одной коробки (обычно 12 штук) крупных яиц в США составляла около $3,4 (около 240 руб. по курсу ЦБ на тот момент). Это ниже, чем было в самом начале года ($5, или 350 руб.), однако превышало прошлогодние показатели примерно в два раза, отмечала NYT со ссылкой на данные Минсельхоза.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Nestle США яйца
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