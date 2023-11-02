Как меры финансовой поддержки бизнеса влияют на деловой климат Москвы

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Развитие бизнеса является ключевым фактором экономического роста и процветания Москвы. Столичные власти внедряют различные меры финансовой поддержки предпринимательства, которые не только создают мощный стимул для развития промышленности, но и обеспечивают благоприятную экономическую среду в городе.

В 2023 году более 900 компаний перешло в категорию крупного бизнеса, сообщил в конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин. «Это на 25% больше по сравнению с 2022 годом — крайне успешный показатель, несмотря на непростую экономическую ситуацию», — подчеркнул глава города. При этом он отметил, что поддержку со стороны города получает каждый восьмой бизнес из перечня МСП.

Актуальный список мер финансовой поддержки, доступных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) можно найти здесь. Актуализация информации будет проводиться ежемесячно.

Меры поддержки МСП

Власти Москвы предоставляют ряд налоговых льгот, которые способствуют развитию бизнеса. Это подразумевает снижение налога на прибыль для новых компаний или предприятий, расширяющих производство в Москве. Также предусмотрены скидки или освобождение от налога на имущество для предприятий, внедряющих инновационные технологии или осуществляющих модернизацию своего оборудования.

В числе доступных мер поддержки стоит выделить компенсацию до 95% затрат на обучение сотрудников, выделение до 2 млрд руб. на тестирование инновационных решений. Также комплекс мер предусматривает гранты для предприятий обрабатывающей высокотехнологичной отрасли, компенсирующие от 35 до 50% затрат на закупку оборудования, по договорам лизинга, затратам на технологическое присоединение. Кроме того, для инвесторов предусмотрены налоговые вычеты и около десятка разных видов льготных кредитов (в том числе — на покрытие кассового разрыва). Также правительство Москвы поддерживает социальное предпринимательство.

Социальное предпринимательство — деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, решение социальных проблем граждан и общества. К видам такой деятельности относятся: обеспечение занятости граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых;

реализация товаров и услуг, произведенных гражданами, отнесенными к категориям социально уязвимых;

производство товаров и услуг, предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых;

деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем общества.

Кроме того, социальные предприятия могут получить кредиты и гранты от правительства Москвы.

Еще одно направление, которому столичные власти уделяют повышенное внимание, — IT-сектор. Предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере информационных технологий, доступны льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%. Также для развития IT-отрасли правительство Москвы предоставляет компаниям обнуление налога на прибыль до конца 2024 года, льготные ставки социальных взносов, освобождение от НДС для компаний, реализующих российское программное обеспечение и базы данных, скидки на отечественное ПО и грантовую поддержку.

Поддержка стартапов

Программы, разработанные столичными властями, предлагают стартапам и молодым компаниям поддержку и экспертное сопровождение на начальном этапе развития. Такие программы предоставляют не только финансирование, но и обучение, консультации и пространство для работы.

Одной из самых действенных мер поддержки для начинающих компаний, которую правительство Москвы разработало совместно с Корпорацией МСП, обещает стать «венчурное» кредитование. Как отметил Сергей Собянин, кредиты по ставке, не превышающей 16,5% годовых (ключевая ставка ЦБ плюс 1,5 п.п.), будут выдаваться стартапам из числа субъектов МСП, включенных в реестр стартапов и технологических компаний, на реализацию проектов в приоритетных отраслях.

Также планируется субсидирование тела кредита. Благодаря этой мере стартапы смогут привлечь порядка 300 млн руб. финансирования. При этом заемщикам не потребуются личные поручительства или залог. Поручителями выступят Корпорация МСП и Московский гарантийный фонд, которые гарантируют 50 и 40% от суммы займа соответственно.

Кроме того, стартапам будет доступно кредитование с использованием механизма залога прав на результаты интеллектуальной деятельности с конечной ставкой, не превышающей 3,5% годовых (срок действия льготной процентной ставки — три года). Этот проект столичные власти реализуют совместно с Роспатентом и Минэкономразвития России.

«Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы предоставляет увеличенное гарантийное покрытие до 95% по кредитам, выдаваемым под залог прав на интеллектуальную собственность», — уточнил Собянин.

Институты содействия предпринимателям

Вместе с Корпорацией МСП, которая является общефедеральным институтом поддержки малого и среднего предпринимательства, важную функцию для формирования благоприятного инвестклимата именно в столице выполняет Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Он был учрежден правительством города еще в 2006 году как инструмент господдержки МСП.

Фонд помогает решать проблему нехватки собственного залогового обеспечения представителей малого и среднего бизнеса, предоставляя поручительства по кредиту, банковской гарантии, аккредитиву, лизингу и факторингу. Фонд выдает поручительство в объеме до 100 млн руб. в рамках одной сделки, гарантийное покрытие может достигать 70% от суммы финансирования. Ставка за поручительство 0,5–1% годовых.

Также стоит отметить Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, целью деятельности которого является финансовая поддержка хозяйствующих субъектов — юридических лиц, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков на территории Москвы и осуществляющих деятельность в столице.

При поддержке фонда реализовано более 100 успешных проектов, а в экономику города поступило свыше 50 млрд руб. инвестиций.

В настоящее время фонд, предоставляющий льготные займы по ключевой ставке Банка России за вычетом 3% (или 1,5%, в зависимости от условий) годовых, в том числе для стимулирования экспортной деятельности организаций, участвует в реализации подпрограммы «Развитие несырьевого неэнергетического экспорта на территории города Москвы» в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы».

Сочетание государственных грантов, льготного кредитования, инфраструктурных мер и программ обучения не только позволили создать благоприятную среду для роста бизнеса в Москве, но и значительно увеличили инвестиции в экономику столицы, отмечают городские власти. Так, по словам Сергея Собянина, благодаря мерам финансовой поддержки бизнеса за первые шесть месяцев 2023 года поступления в бюджет превысили 2,2 трлн руб., что на 5% превышает аналогичные показатели предыдущего года.