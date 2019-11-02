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Защита персональных данных помешала взысканию долгов за вывоз мусора
Региональные мусорные операторы столкнулись с трудностями при истребовании долгов через суд. Они обязаны указывать персональные данные должников, но не имеют права их получить
Фото: Сергей Ещенко / ТАСС

После вступления в силу закона, который обязал коммунальщиков при взыскании долгов через суд указывать персональные данные ответчиков, судебные приказы перестали работать, а взыскание усложнилось. Об этом РБК заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в интервью, публикация которого запланирована на вторник.

«Теперь, чтобы запустить судебную процедуру для взыскания долгов, нужны дополнительные данные. Легальной возможности их получить нет», — подчеркнул Буцаев. По его словам, дополнительная сложность, которая касается мусорной отрасли, — размер платы такой, что даже если истребовать долг за год, расходы на судебное разбирательство будут больше самого долга.

В конце 2018 года федеральным законом 451 были внесены изменения в том числе в процедуру подготовки судебных разбирательств по имущественным спорам.

Региональным операторам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) теперь нужен доступ к информации паспортных столов о количестве проживающих, а также информация собственника объекта для выставления корректных счетов за оказанные услуги и решения вопросов в судебном порядке, пояснил РБК представитель РЭО. Но регоператоры не являются операторами персональных данных и испытывают сложности с правильным выставлением счетов за услуги, а также с решением вопросов в судебном порядке, добавил он.

В июне 2019 года первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов внес законопроект, предполагающий, что организации ЖКХ смогут запрашивать персональные данные о пользователях своих услуг у госорганов (МВД и Росреестра) и управляющих организаций — ТСЖ, ЖСК. Предоставление информации о потребителях жилищно-коммунальных услуг не предполагает согласия субъекта персональных данных, в отношении которого запрашивается информация, подчеркивается в документе. Отсутствие таких сведений сейчас создает риски некорректного расчета платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также риски невозможности обращения в суд в целях взыскания задолженности, указано в пояснительной записке к законопроекту.

Пока региональные операторы по вывозу мусора сталкиваются с «серьезной проблемой» неплатежей, подчеркнул Буцаев.

Заместитель гендиректора Российского экологического оператора Алексей Макршуин в конце октября заявил, что около 10% региональных операторов по вывозу бытового мусора находятся в «тяжелом финансовом состоянии» из-за неплатежей и низких тарифов. «Мы наблюдаем, что в регионах региональные операторы с такими тарифами очень скоро станут банкротами», — сказал он. По его словам, без поддержки они могут прекратить свое существование. «У нас на карандаше 21 региональный оператор», — добавил он. Всего в России были выбраны 245 региональных операторов, 215 из них уже приступили к работе.

По мнению исполнительного директора Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) Светланы Бик, в бизнес-процессе вывоза мусора в России имеются серьезные «недостачи», которые операторы не могут перекрыть за счет кредитов. «Финансовая модель в нормальном бизнес-процессе не может выдержать недостачу в 30%», — сказала она. Решить проблему может пересчет тарифа за вывоз мусора, уверена она.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: переработка мусора, мусор, долги, персональные данные
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