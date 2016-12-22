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Вексельберг не попал в совет директоров «Роснано»
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Вексельберг не попал в совет директоров «Роснано»
Бизнес, 17:00
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Вексельберг не попал в совет директоров «Роснано»
Владелец «Реновы» не вошел в список руководителей «Роснано», подготовленный правительством. С апреля бизнесмен находится под санкциями США
Виктор Вексельберг (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Бизнесмен Виктор Вексельберг не попал в список кандидатур, выдвинутых правительством в совет директоров «Роснано». Это следует из распоряжения (*pdf) правительства от 31 октября.

Представитель «Реновы» Андрей Шторх отказался комментировать выход Вексельберга из совета директоров «Роснано».

Вместе с тем в новый состав совета директоров представитель «Реновы» попал — им стал Олег Фомичев, директор группы по стратегическому планированию. Ранее он уже был членом совета в статусе замглавы Минэкономразвития. Помимо Вексельберга, совет директоров покинет также глава Минпромторга Денис Мантуров.

В состав совета директоров «Роснано» вошли замглавы Минэкономразвития Сергей Горьков, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, замглавы Минфина Андрей Иванов, заместитель Мантурова Василий Осьмаков, председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс, заместитель председателя совета директоров АО «Роснано» Владислав Путилин, гендиректор Российской венчурной компании Александр Повалко, руководитель управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности «ВТБ Капитала» Елена Сахнова, а также три независимых директора — Михаил Алфимов, Павел Теплухин и Илья Южанов.

Виктор Вексельберг и «Ренова» оказались в санкционном списке США 6 апреля. Активы физических и юридических лиц из списка SDN подлежат блокировке в американской юрисдикции, гражданам и компаниям США нельзя вести с ними бизнес, им запрещается въезд в США. Кроме того, попадание в санкционный список грозит вторичными санкциями в отношении лиц и структур, связанных с фигурантами списка.

В середине октября Виктор Вескельберг заявил, что считает санкции незаконными и намерен судиться из-за включения в санкционный список. «Санкции считаем необоснованными и намерены обжаловать их введение в установленном порядке», — подтвердил это решение представитель «Реновы» Шторх.

Авторы: Георгий Тадтаев, Тимофей Дзядко.
Теги: Виктор Вексельберг , «Роснано»
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