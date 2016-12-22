Правительство предупредили о риске роста энерготарифов выше инфляции

Рост тарифов на электроэнергию в ближайшие пять лет превысит уровень инфляции в 1,5 раза из-за модернизации энергомощностей, предупреждает объединение промышленных потребителей. В результате подорожает алюминий и удобрения

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Потребители энергии бьют тревогу

В случае реализации новой программы модернизации теплоэлектростанций объемом 1,35 трлн руб., продвигаемой энергетиками, введения платы за резерв мощности и возврата перекрестного субсидирования, которые сейчас обсуждаются в правительстве, рост цен и тарифов на электроэнергию в ближайшие пять лет превысит уровень инфляции в полтора раза. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Сообщество потребителей энергии», объединяющей крупные компании, на которые приходится около 50% промышленного энергопотребления в России, включая UC Rusal, НЛМК и «Сибур».

Согласно анализу ассоциации, основанному на данных «Совета рынка» и Минэнерго, в случае реализации перечисленных инициатив потребители каждый год будут платить на 218 млрд руб. больше, чем сейчас (2,56 трлн руб.). Для крупного металлургического завода это означает рост платежа за электроэнергию на 3–4 млрд руб. в год, уточнил РБК представитель ассоциации. По его словам, это приведет к росту цен на их товары. «Особенно это касается энергоемких отраслей: например, подорожает алюминиевая и сельскохозяйственная продукция, а также удобрения», — отметил он.

Программа модернизации тепловых электростанций, по мнению Минэнерго, должна поправить ситуацию в области тепловой генерации, экономика которой страдает из-за регулирования тарифов на тепло, а также поможет предотвратить дефицит мощности в энергосистеме.

Минэнерго предложило модернизировать 40 ГВт до 2035 года по схеме договора о предоставлении мощности (ДПМ), которая впервые использовалась во время реформы РАО «ЕЭС России»: энергетики обязуются к определенному сроку построить новые блоки, а промышленные потребители — гарантированно за них заплатить. Такая модернизация обойдется отрасли в 1,35 трлн руб. за пять лет, или 1,5% ВВП. В министерстве подчеркивали, что эта программа не приведет к росту тарифов для потребителей выше инфляции: модернизировать электростанции предполагается за счет сохранения платежей за первую программу ДПМ (они должны были снизиться в несколько раз после десяти лет с начала запуска новых блоков).

Новую программу модернизации уже одобрил Владимир Путин. Но металлурги, для которых цена электроэнергии критически важна, продолжают спорить с правительством и энергетиками, называя ее неоправданно дорогой.

При этом в сентябре правительство одобрило реформу сетевых тарифов (введение платы за резерв мощности и возврат перекрестного субсидирования), которую также предложило Минэнерго. В ее рамках платеж для потребителей магистральных сетей вырастет в полтора раза за семь лет, писала газета «Коммерсантъ».

Путин в декабре 2017 года поручил правительству сдерживать энерготарифы на уровне не выше инфляции при реализации программы модернизации ТЭС. Но Минэнерго «произвольно» трактует это поручение президента, сказал РБК представитель «Сообщества потребителей энергии». По его словам, это ведомство считает, что ограничение для роста тарифов касается периода с 2022 года, после которого платежи по ДПМ начнут снижаться, а не раньше.

Представитель Минэнерго отказался от комментариев.

Ускоренный рост энерготарифа до 2022 года предусмотрен предыдущей программой модернизации, а не новой, напоминает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Скляр. «Новая программа не несет в себе значительного дополнительного роста тарифов, а сетевая реформа не ведет к увеличению прибыльности сетей, она лишь предполагает перераспределение финансовой нагрузки», — указывает он. Например, если металлургическая компания развивает собственную генерацию, но не хочет отказываться от внешних сетей (резерва мощности), то логично, что она должна оплатить содержание таких сетей, как и предусмотрено реформой, пояснил аналитик.

Модернизация под присмотром

«Сообщество потребителей энергии» предлагает предусмотреть в программе модернизации энергомощностей снижение платежа для потребителей в случае, если модернизированные электростанции будут простаивать или будут снижать объем выработки электроэнергии. Помимо этого ассоциация настаивает на том, что потребители должны участвовать в работе комиссии по выбору объектов для модернизации, чтобы обеспечить прозрачность процедур и объективность заявленных расходов.

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, по итогам совещания с металлургами 19 сентября поручил проработать их предложения профильным ведомствам — Минэнерго, Минэкономразвития и Минпромторгу. Они должны были направить свои заключения до 28 сентября.

Представитель Дмитрия Козака к моменту публикации материала не смог сообщить РБК, как вице-премьер относится к опасениям потребителей электроэнергии. ​

Ассоциация также указывает на необходимость вмешательства государства в деятельность сетевых компаний для пересмотра их инвестиционных программ с точки зрения окупаемости и востребованности — вместо повышения сетевых платежей для промышленности (внедрения реформы сетевых тарифов), сказал РБК ее представитель.​