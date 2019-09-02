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Бизнес ,  
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Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
Производители поддерживают идею Минприроды повысить нормативы по утилизации, но считают, что это нужно делать постепенно, а не единоразово. Ассоциации считают, что в противном случае выполнить норму не удастся
Фото: Максим Коротченко/ТАСС

Производители потребительских товаров написали письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой не вводить 100-процентный норматив по утилизации всех видов товаров и их упаковок, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подписанный руководством «Русбренда», Союзом производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН), Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), «Руспродсоюза», «Союзмолока» и др.

Согласно действующим нормам, тара, бумага, шины, электроника и другие товары должны утилизироваться на 5-35%, либо производитель платит экосбор.

Главы ассоциаций указали на невозможность выполнить 100% нормативы одномоментно. Они считают, что это приведет к повышению нагрузки на добросовестных участников рынка и снижению конкурентоспособности российских товаров.

Такие меры вынудят бизнес отказаться от контрактов на переработку и проектов по сбору отходов, что выльется в потерю вложений и повредит развитию сферы утилизации отходов. В целом производители поддерживают повышение нормативов, но считают, что это нужно делать постепенно, чтобы не произошло «шоковой инфляционной нагрузки на население», цитирует газета письмо.

Бизнес
СМИ узнали о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Представитель вице-премьера Алена Жукова заявила «Коммерсанту», что письмо еще не поступило Гордееву.

Собеседник издания в крупном производителе продуктов заявил, что в среднем для отрасли утилизация находится на уровне 20%, а крупным компании ежегодно тратят на нее 200-400 млн руб. Повышение норматива до 100% повысит расходы производителей до 1-1,2 млрд руб., что приведет к росту цен на 8-10%, пояснил источник.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков согласился с тем, что повышение нормативов приведет к пересмотру цен, президент СПБН Максим Новиков оценил издержки на утилизацию в «десятки миллиардов рублей», отметив, что полностью выполнить норматив не получится, так как в стране нет системы раздельного сбора, а на ПЭТ-бутылки, стекло и упаковки из алюминия действует налог на добавленную стоимость.

В РАТЭК же указали на то, что техника и электроника требуют как особой системы утилизации, так и специальной системы сбора — товары содержат драгоценные металлы, фракции и т.д. При повышении норматива до 100% бизнес предпочтет устраниться от утилизации, заявили в ассоциации.

19 августа газета «Коммерсантъ» сообщилаоб идее Минприроды повысить нормативы утилизации до 100%. Соответствующее письмо, как писало издание, министерство направило в правительство. Минприроды рассчитывает, что собираемость экосбора за счет нормативов вырастет до 136 млрд руб. (в 2018 году собрали 2,2 млрд руб.), при этом больше всего платить будут производители электроники (47 млрд руб.), бумаги и картона (22 млрд руб.), резины и шин (17,9 млрд руб.). В документе говорится, что рост нормативов может привести к росту цен на 0,25%-1%.

Автор: Константин Нагаев
Теги: утилизация, производители
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