Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%

Производители поддерживают идею Минприроды повысить нормативы по утилизации, но считают, что это нужно делать постепенно, а не единоразово. Ассоциации считают, что в противном случае выполнить норму не удастся

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Производители потребительских товаров написали письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой не вводить 100-процентный норматив по утилизации всех видов товаров и их упаковок, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подписанный руководством «Русбренда», Союзом производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН), Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), «Руспродсоюза», «Союзмолока» и др.

Согласно действующим нормам, тара, бумага, шины, электроника и другие товары должны утилизироваться на 5-35%, либо производитель платит экосбор.

Главы ассоциаций указали на невозможность выполнить 100% нормативы одномоментно. Они считают, что это приведет к повышению нагрузки на добросовестных участников рынка и снижению конкурентоспособности российских товаров.

Такие меры вынудят бизнес отказаться от контрактов на переработку и проектов по сбору отходов, что выльется в потерю вложений и повредит развитию сферы утилизации отходов. В целом производители поддерживают повышение нормативов, но считают, что это нужно делать постепенно, чтобы не произошло «шоковой инфляционной нагрузки на население», цитирует газета письмо.