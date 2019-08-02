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BRENT $55 (-11,43%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Verizon $62 (+12,12%) прогноз Citigroup к 31.07.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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У компаний Курченко оказались залоги в российских банках
Компания «Газ-Альянс» украинского бизнесмена Сергея Курченко привлекла кредиты как минимум в двух российских банках. Залоги по ним оказались в крымском РНКБ и петербургском Энергомашбанке
Сергей Курченко (Фото: Станислав Белоусов / Reuters)

Компания «Газ-Альянс» беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко, находящегося под санкциями США, привлекла кредиты как минимум в двух российских банках в этом году. Как следует из базы данных СПАРК, залоги по ним оказались в подсанкционном крымском Российском национальном коммерческом банке (РНКБ) и петербургском Энергомашбанке, недавно сменившем собственников. В качестве залогов банки получили продукцию, которой торгует «Газ-Альянс», и сырье для ее производства: например, железорудный концентрат, стальную заготовку, уголь. Энергомашбанк, по данным СПАРК, также получил залоги (в виде арматуры) от другой компании Курченко — «Премьер Ойл». В РНКБ и Энергомашбанке не ответили на запрос РБК о размере кредитов, выданных компаниям бизнесмена.

В марте прошлого года «Газ-Альянс» стал единственным поставщиком угля с территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщал РБК. Компания Курченко также контролирует сбыт металлургической продукции, произведенной заводами ДНР и ЛНР (крупнейшие — Енакиевский и Алчевский метзаводы). Формально промышленными предприятиями и угольными шахтами с 2017 года управляет «Внешторгсервис», также находящееся под операционным контролем Курченко.

Принадлежащая бизнесмену «Премьер Ойл» в 2017 году купила у АФК «Система» компанию «СГ-Трейдинг», владеющую сетью газовых заправочных станций и другими активами по хранению и реализации сжиженного углеводородного газа.

В этом году источники РБК сообщали о возникших у Курченко финансовых проблемах. В июле угольщики Донбасса даже пожаловались правительству ЛНР на задолженность компании «Внешторгсервис» за поставленный уголь, из-за чего рабочие не получают зарплату и угрожают забастовками. По словам источников РБК, у «Газ-Альянса» появились проблемы со сбытом продукции, в том числе из-за сезонного спада спроса и нежелания покупателей идти на риск, покупая санкционный товар. Представитель «Внешторгсервиса» не ответил на запрос РБК.

По данным СПАРК, выручка «Газ-Альянса» в прошлом году выросла в 3,6 раза, до 168,5 млрд руб., но компания получила убыток от продаж в размере 2,3 млрд руб. Чистая прибыль составила 11 млн руб. В течение года трейдер также привлекал кредиты на общую сумму 9,7 млрд руб., но 6,5 млрд руб. из них погасил.

«Энергомашбанк» продали группе инвесторов (Михаил Локшин и еще десять физических лиц) в конце прошлого года, сообщал «Коммерсантъ». Новые собственники планировали заняться обслуживанием проектов в сфере нефте- и газотрейдинга, а также инфраструктурных и логистических, связанных с транспортировкой и перевалкой энергоносителей. Источники издания называли новых собственников номинальными. В отчетности банка по российским стандартам за первый квартал этого года нет данных о сделках с «Газ-Альянсом».

Финансовая отчетность РНКБ засекречена в соответствии с постановлением правительства о компаниях под санкциями (ограничения в отношении РНКБ со стороны Евросоюза и США были введены в 2014 и 2015 годах соответственно).

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Сергей Курченко
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