У компаний Курченко оказались залоги в российских банках

Компания «Газ-Альянс» украинского бизнесмена Сергея Курченко привлекла кредиты как минимум в двух российских банках. Залоги по ним оказались в крымском РНКБ и петербургском Энергомашбанке

Сергей Курченко (Фото: Станислав Белоусов / Reuters)

Компания «Газ-Альянс» беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко, находящегося под санкциями США, привлекла кредиты как минимум в двух российских банках в этом году. Как следует из базы данных СПАРК, залоги по ним оказались в подсанкционном крымском Российском национальном коммерческом банке (РНКБ) и петербургском Энергомашбанке, недавно сменившем собственников. В качестве залогов банки получили продукцию, которой торгует «Газ-Альянс», и сырье для ее производства: например, железорудный концентрат, стальную заготовку, уголь. Энергомашбанк, по данным СПАРК, также получил залоги (в виде арматуры) от другой компании Курченко — «Премьер Ойл». В РНКБ и Энергомашбанке не ответили на запрос РБК о размере кредитов, выданных компаниям бизнесмена.

В марте прошлого года «Газ-Альянс» стал единственным поставщиком угля с территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщал РБК. Компания Курченко также контролирует сбыт металлургической продукции, произведенной заводами ДНР и ЛНР (крупнейшие — Енакиевский и Алчевский метзаводы). Формально промышленными предприятиями и угольными шахтами с 2017 года управляет «Внешторгсервис», также находящееся под операционным контролем Курченко.

Принадлежащая бизнесмену «Премьер Ойл» в 2017 году купила у АФК «Система» компанию «СГ-Трейдинг», владеющую сетью газовых заправочных станций и другими активами по хранению и реализации сжиженного углеводородного газа.

В этом году источники РБК сообщали о возникших у Курченко финансовых проблемах. В июле угольщики Донбасса даже пожаловались правительству ЛНР на задолженность компании «Внешторгсервис» за поставленный уголь, из-за чего рабочие не получают зарплату и угрожают забастовками. По словам источников РБК, у «Газ-Альянса» появились проблемы со сбытом продукции, в том числе из-за сезонного спада спроса и нежелания покупателей идти на риск, покупая санкционный товар. Представитель «Внешторгсервиса» не ответил на запрос РБК.

По данным СПАРК, выручка «Газ-Альянса» в прошлом году выросла в 3,6 раза, до 168,5 млрд руб., но компания получила убыток от продаж в размере 2,3 млрд руб. Чистая прибыль составила 11 млн руб. В течение года трейдер также привлекал кредиты на общую сумму 9,7 млрд руб., но 6,5 млрд руб. из них погасил.