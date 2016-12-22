Аграрии пожаловались на ограничение экспорта зерна через Прибалтику

Аграрии указывают на благоприятную конъюнктуру для экспорта российских зерновых, но препятствием этому называют «искусственные ограничения» на поставки через порты стран Прибалтики

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Российские аграрии пожаловались на ограничения, существующие при экспорте зерна через порты Прибалтики. О проблемах вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут написал в письме вице-премьеру Алексею Гордееву 1 августа, пишет газета «Коммерсантъ», в распоряжении которой оказалось письмо. В РЗС аппарате Гордеева сообщили газете, что пока не получили письма.

В РЗС оценивают возможный экспорт российских зерновых в размере 42-45 млн т. Этому могут поспособствовать сбор зерновых в 105-114 млн т при переходящих запасах (остающихся на конец отчетного периода) в 20,4 млн т., спад производства на Украине и в Европе, хорошая рыночная конъюнктура.

Российские порты Балтики «в настоящее время физически не готовы обеспечить перевалку зерна и продуктов переработки требуемых объемов», приводит газета выдержку из письма Корбута. Экспорт через зарубежные балтийские порты, прежде всего Латвии (Лиепая, Рига, Вентспилс), затруднен: «по информации участников рынка, существует тенденция искусственного ограничения российского экспортного потенциала».

В частности, РЖД согласует не более 30% заявок на экспорт зерна и продуктов переработки через порты Прибалтики, ссылаясь на «технические причины». По другим грузам такая тенденция не прослеживается в связи с чем РСЗ попросил вице-премьера рассмотреть вопрос о перевозке зерновых грузов в порты Прибалтики.

В РЖД это опровергают. «Погрузка зерна в адрес стран Балтии в первом полугодии выросла более чем в три раза, доля зерна в общем экспорте в Латвию выросла кратно», — приводит газета комментарий госмонополии. Все заявки согласовываются исходя из возможностей инфраструктуры, добавили в РЖД.