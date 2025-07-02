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У «РуссНефти» появился новый крупный акционер

ООО «Неолайн Активы», принадлежащее Заире Гудаевой, приобрело крупный пакет обыкновенных акций «РуссНефти», увеличив долю в компании до 16,33%. В апреле владельцем такой же доли стала компания из ОАЭ
«Русснефть» RNFT ₽123,3 -0,84% Купить
Фото: ПАО НК «РуссНефть»
Фото: ПАО НК «РуссНефть»

«РуссНефть» сообщила о появлении в числе ее акционеров нового крупного участника. Как следует из материалов компании, им стало ООО «Неолайн Активы», которое 24 июня приобрело пакет обыкновенных акций, увеличив свою долю с 2,05 до 16,33%.

«Неолайн Активы», как следует из данных Rusprofile, на 100% принадлежит Заире Саид-Селимовне Гудаевой. Кто выступил продавцом, пока неизвестно. На сайте «РуссНефти» соответствующие изменения в составе акционеров также еще не отражены.

В апреле компания сообщила, что эмиратская OCN International DMCC приобрела пакет обыкновенных акций «РуссНефти» в размере 16,33% (12,25% в уставном капитале). Источник РБК, знакомый с деталями сделки, уточнил, что новый акционер стал обладателем части пакета Glencore. А в феврале «РуссНефть» объявила, что в конце декабря 2024 года принадлежащее ей на 100% ООО «Белые ночи» стало владельцем 17% обыкновенных акций компании (12,75% в уставном капитале).

Уставный капитал «РуссНефти» составляет 196 076 000 руб. и состоит из 392 152 000 акций номиналом 50 коп. каждая, из них 294 120 000 штук (75% уставного капитала) — это обыкновенные акции, а 98 032 000 (25% уставного капитала) — привилегированные. В распоряжении компании отсутствуют казначейские акции, указано на ее сайте.

«РуссНефть» без заграницы: как это отразится на компании и ее акциях
Бизнес
Фото:Татьяна Макеева / Reuters

Швейцарский трейдер Glencore владел в уставном капитале «РуссНефти» 23,46%, или 31,28% обыкновенных акций, через свою структуру Rambero Holding. В конце 2021 года Glencore решил продать свою долю. Разрешение на это компания получила только в феврале 2024 года, поскольку в 2022 году начали действовать ограничения для инвесторов из недружественных стран. Во втором полугодии 2024 года Rambero Holding перестал входить в список аффилированных структур нефтяной компании. Согласно отчету Glencore за 2024 год, сделка была закрыта в четвертом квартале.

Заире Гудаевой также принадлежит 49% в ООО «НК «Русснефть-Брянск» (входит в «РуссНефть»). А в марте 2025 года она получила контроль над ГК «А101», девелоперской группой, работающей в основном в Новой Москве. До этого бенефициаром «А101» был Билан Ужахов — мажоритарный акционер группы ПАО «М.Видео» и племянник Михаила Гуцериева.

В 2022 году Гудаева вместо брата Михаила Гуцериева Саит-Салама стала совладельцем петербургской девелоперской компании «Грин Поинт». Среди других ее активов Forbes называет модный дом Viva Vox и салон красоты Viva Loks в Москве, а также 50% доли в ООО «Моховая», которое управляет кафе «Dr. Живаго» в отеле «Националь» в Москве.

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Татьяна Киселева Татьяна Киселева
РуссНефть акционер покупка доли Саит-Салам Гуцериев
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