«РуссНефть» без заграницы: как это отразится на компании и ее акциях

«РуссНефть» вышла из добывающих активов в Азербайджане, которыми владела с начала 2000-х. Эксперты не видят в полном уходе с зарубежных рынков рисков для ее акций, а перспективы роста бумаг связывают в основном с ценами на нефть.

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

«РуссНефть» вышла из зарубежных добывающих активов, которыми владела в Азербайджане, раскрыла компания на этой неделе. В июне из списка аффилированных с ней лиц были исключены соответствующие зарубежные структуры.

Речь идет о британо-виргинской GEA Holdings Ltd., каймановых Kura Valley Holding Company, Karasu Petroleum Company, Karasu Development Company, азербайджанской Karasu Operating Company и кипрской Global Energy Cyprus Limited. Все они связаны с добычными проектами в Азербайджане, который в годовом отчете «Русснефти» за 2023 год указывался как единственный иностранный регион добычи.

Также из структуры группы исключена Bizneta Holdings Ltd. Она ранее контролировала несколько российских обществ «РуссНефти», ликвидированных в августе 2023 года.

Какие активы были в Азербайджане

«РуссНефть» в 2014 году приобрела Global Energy Cyprus Limited (GCM), которая владела 100%-ой долей в компании GEA Holdings Limited (GEA). Как следует из отчета по МСФО за 2015 год, под GEA объединились все азербайджанские активы компании, первый из которых был получен еще в 2006 году за счет соглашения о разделе продукции (СРП) с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (ГНКАР) по блоку месторождений Говсаны-Зых. Общая справедливая стоимость приобретения составила $870 млн по курсу на дату сделки.

В 2015-ом азербайджанские СМИ называли GEA «самой большой иностранной компанией, занимающейся добычей нефти на суше» страны. «РуссНефть» сообщала, что через холдинг осуществлялось владение пятью компаниями в форме совместных и дочерних предприятий, которые заключили с ГНКАР соглашение СРП для разработки 16 нефтяных месторождений. Запасы этих месторождений на конец 2016 года в различных категориях оценивались почти в 20 млн тонн. Речь шла об Absheron Operating Company Limited (месторождения Зых и Говсаны), Karasu Operating Company (Келаметдин и Мишовдаг), Kura Valey Operating Company (Падар-Хареми), Neftechala Investments Limited (Нефтчала, Хыллы, Дуровдаг-Базанан), Binagadi Oil Company (Бинагади, Гырмаки, Чахнаглар, Сулутепе, Масазыр, Фатмаи, Шабандаг и Сианшор).

Хотя в 2019 году «Русснефть» заявила, что вышла из проекта Падар, не увидев в нем для себя экономических перспектив, компания подчеркивала, что относит проекты в Азербайджане к числу приоритетных. Объемы производства на них в последнее время не раскрывались, однако в 2019 году «РуссНефть» заявляла о намерениях добыть порядка 500 тыс. т нефти. Такой же объем назывался и в более ранние годы, в 2016 году он представлял собой 7% от общего уровня добычи по группе. Свой долгосрочный потенциал роста компания связывала и с вовлечением в разработку газоконденсатных залежей, открытых в 2015 году.

Азербайджан был не единственным зарубежным опытом «РуссНефти». В 2011 году она вошла проект по разведке запасов углеводородов в Мавритании, купив долю в International Petroleum Grouping S.А. Однако в 2016 году компания заявила, что снизила ее с 54% до 11% и думает полностью выйти из мавританского актива. В июле 2023 году «Русснефть» исключила предприятие из списка аффилированных лиц.

До 2018 года «Русснефть» также работала в Республике Беларусь через ИП «Славнефтехим» ЗАО в рамках соглашения с государственным концерном «Белнефтехим». Но затем компания продала и это предприятие, сумма сделки составила $1,8 млн.

Сегодня, как следует из материалов «РуссНефти», в числе ее иностранных «дочек» остается Russneft (UK) Limited, зарегистрированная в Великобритании. Ее основной вид деятельности — реализация нефти и нефтепродуктов. Также дочерним предприятием числится кипрская Russneft Cyprus Limited, через которое «РуссНефть» прямо или косвенно участвовала в ликвидированных Global Energy Cyprus Limited, GEA Holdings Limited, Kura Valley Holding Company, Karasu Petroleum Company и Karasu Development Company.

Где теперь сосредоточены активы «РуссНефти»

После выхода из азербайджанских активов, причины которого компания не раскрывает, у «РуссНефти» не осталось зарубежных добывающих «дочек». Теперь ее производственный портфель сосредоточен в Западно-Сибирском регионе России, Поволжском и Центрально-Сибирском. Компания отмечает, что из-за «негативных внешних факторов в 2023 году на нефтяном рынке сложилась

неопределенность». Поэтому в текущих условиях «РуссНефть» фокусируется на максимальном сохранении маржинальной добычи нефти, ограничении нерентабельных объемов, оптимизации затрат и увеличении доли льготируемых запасов в своем портфеле.

«Дальнейшая стратегия компании направлена на стабильное, устойчивое развитие», — пишет «РуссНефть» в годовом отчете за 2023 год. В своем долгосрочном прогнозе она ставит цель к 2029 году выйти на добычу 7,2 млн т нефти. В 2024 году компания планирует ввести в эксплуатацию Восточно-Каменное месторождение с объемом извлекаемых запасов более 47 млн т.

В 2023 году добыча нефти «РуссНефти» снизилась на 7% к уровню 2022 года, составив 6,43 млн т, в том числе 3,8 млн из залежей с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ, 59%). Газа при этом добыто 2,1 млрд куб. м., что на 5% ниже показателя 2022 года, в том числе 270 млн куб. м. природного и 1,833 млрд куб. м. попутного нефтяного (ПНГ).

«РуссНефть» также в прошлом году впервые начала отгружать нефть на Дальнем Востоке через морской порт Козьмино, экспортировав по этому премиальному направлению 675 тыс. т. В целом экспорт компании в прошлом году составил 1,93 млн т. Поставки шли в дальнее зарубежье через порты Новороссийска и Усть-Луги, а также по трубопроводам в направлении Венгрии. В страны СНГ нефть не экспортировалась.

Инвестиционный потенциал

Новости о выходе «РуссНефти» из зарубежных активов слабо влияют на инвестиционную привлекательность компании, так как доля этого бизнеса в общей выручке была небольшой, считают опрошенные РБК эксперты. Более того, их можно считать позитивными, если предприятия были убыточными, говорит аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Хотя в последние годы финансовые результаты иностранных активов не раскрывались, «в 2019-2020 годах на GEA Holdings приходилось 3-4% выручки, и она, по данным отчетности, была убыточна», поясняет эксперт. «Вероятно, в такой ситуации менеджмент решил сфокусироваться на ключевых активах внутри России», — заключает он.

Выход из зарубежных активов происходит в контексте общего геополитического климата, отмечает Татьяна Симонова, портфельный управляющий из General Invest. «В том числе на фоне санкций в отношении российских компаний и ответных мер самих российских компаний», — полагает она.

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский согласен, что причиной ухода из Азербайджана могли стать санкционные риски, связанные с международными операциями. Их минимизация оправдана, считает он. «А упрощение структуры владения компании делает ее более понятной для широкого круга инвесторов», — говорит эксперт.

Однако Жарский предупреждает, что, с одной стороны, концентрация на российских активах может повысить операционную эффективность и прибыльность «РуссНефти», а средства, полученные от продажи компаний за рубежом, можно направить на развитие перспективных проектов внутри страны. С другой стороны, «сужение географии деятельности может ограничить потенциал роста компании и сделать ее более уязвимой к рискам, связанным с российским рынком».

«Акции «РуссНефти» является относительно низколиквидными и крайне высокорискованными. Компания стоит относительно недорого по мультипликатору P/E — в 2023 году он составлял 3,5 (с учетом «префов»). В то же время у нефтяника высокий по меркам сектора долг и, что является редкостью для сектора, нет дивидендных выплат на обыкновенные акции», — отмечает Кауфман.

«РуссНефть» в 2023 году получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров головной компании, в 20,4 млрд руб., сохранив показатель практически на уровне предыдущего года. Однако общий уровень чистой прибыли сократился на 71%, до 5,8 млрд руб, а выручка снизилась на 17,9%, до 238,7 млрд руб. По итогам 2023 года акционеры «РуссНефти» на годовом собрании утвердили решение вновь не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, тогда как выплаты по привилегированным составят $1,02 на бумагу.

Аналитики сходятся во мнении, что основным драйвером роста для «РуссНефти» сегодня может служить только цена на нефть. «РуссНефть» — компания малой капитализации, соответственно, для нее характерны риски ликвидности, высокая волатильность, низкая прозрачность», — говорит Симонова. Потенциал роста акций будет также зависеть и от успешной реализации стратегии развития российских активов, включая эффективную разработку новых месторождений и оптимизацию существующих, добавляет Жарский.

Теоретически «РуссНефть» могла бы при текущих ценах на нефть постепенно снижать долг и на горизонте 2-3 лет начать выплачивать дивиденды, предполагает Кауфман. По состоянию на конец 2023 года основной долг компании перед кредитором составил $863 млн, а неисполненные обязательства отсутствовали. Речь идет о кредитном соглашении между нефтекомпанией и ВТБ, которое было заключено в 2015 году. «Однако практически вместо снижения долговой нагрузки мы видим увеличение объемов займов, выданных связанным сторонам. Также сложно понять, заинтересованы ли мажоритарные акционеры в выплате дивидендов в принципе. В такой ситуации считаем более разумным инвестировать в более ликвидные и прозрачные нефтяные компании», — резюмирует эксперт.

В настоящие время акции «Русснефти» торгуются на уровне 180-200 руб. на Мосбирже. Ее бумагам так и не удалось восстановиться после падения цен на нефть в ковидном 2020 году, ограниченного дефолта и продажи акций НПФ «Достойное будущее».

В 2021 году основатель «РуссНефти» Михаил Гуцериев вышел из совета директоров после попадания в санкционный список ЕС. В 2022 году швейцарский трейдер Glencore, стоявший у истоков создания «РуссНефти», объявил, что продаст свою долю в компании и закроет сделку в первом полугодии. В 2023-ем глава компании Евгений Толочек заявил, что сделка завершена, однако швейцарская компания Rambero Holding AG, через которую Glencor владел долей в «РуссНефти» (23,46% в уставном капитале и 31,28% в обыкновенных акциях), по данным на конец первого полугодия 2024 года, все еще числится в списке аффилированных лиц.

Основной контроль в «РуссНефти» на сегодняшний день принадлежит компаниям, связанным с группой «Сафмар», — через ИК «Надежность» (4,95%), ЗАО «Млада» (7,7%) и Bradinar Holdings (12,05%), редомицилированный в МК ООО «БРЭДИНАР». Инвестиционному холдингу SFI принадлежит 8,38% в уставном капитале. Еще 12,83% принадлежат банку «Траст». Прочие акционеры владеют 30,63% в уставном капитале компании.