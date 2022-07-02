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Мишустин освободил владельцев туристических объектов от НДС на пять лет

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ведения реестра объектов туристической индустрии, освобождающее их владельцев от налога на добавленную стоимость (НДС) в течение пяти лет. Об этом говорится на сайте правительства, документ пока не опубликован.

Реестр объектов туристической индустрии будет существовать в электронном виде, его будет вести Ростуризм. В него внесут гостиницы и другие объекты размещения, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции.

В России обнулят НДС для гостиниц
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Фото:Михаил Мокрушин / РИА Новости

О том, что в России собираются обнулить НДС для гостиниц и экскурсионных фирм, стало известно в марте. До этого в России действовала ставка НДС для туризма в размере 20% — этот показатель был одним из самых высоких в мире.

Законопроект разработало Министерство финансов совместно с Ростуризмом и Минстроем, его будут реализовывать в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Послабления затронут организации, которые управляют объектами туриндустрии или сдают их в аренду, а также оказывают при них туристические и экскурсионные услуги, в частности с использованием инфраструктуры объектов. Также ставка будет распространяться на те компании, которые инвестируют в создание туристических объектов.

Однако участники рынка сочли послабление недостаточным. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Вадим Прасов подчеркивал, что гостиницы на юге страны страдают из-за ограничений на полеты, которые ввела Росавиация после начала военной операции. По данным экспертов, спрос на курорты Краснодарского края летом упал на 10% год к году, а в Крыму — на 40%.

Теги
Михаил Мишустин НДС туриндустрия
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