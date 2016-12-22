Reuters узнал о продаже Тимченко своего частного самолета из-за санкций

Новым владельцем бизнес-джета компании Gulfstream G650 является Российский фонд прямых инвестиций, выяснило агентство. Ранее Тимченко жаловался на то, что американский производитель перестал обслуживать его самолет из-за санкций

Геннадий Тимченко (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Российский миллиардер, член совета директоров «Сибура» Геннадий Тимченко (Forbes оценивает его состояние в $16 млрд) продал свой частный самолет, пишет со ссылкой на данные брокера, а также материалы о регистрации воздушных судов Reuters.

Речь, как поясняет агентство, в данном случае идет о принадлежавшем Тимченко бизнес-джете компании Gulfstream G650. Теперь его владельцем, согласно регистрационным записям авиационного реестра Люксембурга, как указывает Reuters, является суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) (эта организация была создана правительством страны в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики).

В прошлом году, как рассказал агентству исполнительный вице-президент монакской брокерской компании Boutsen Aviation Матье Пезен, его компания была нанята для продажи G650. При этом уже тогда, по информации собеседника агентства, владельцем самолета был не Тимченко, а другой российский бизнесмен. Его имя Пезен называть отказался, заметив однако, что бизнес-джет у Тимченко этот предприниматель приобрел примерно в середине 2016 года. Тогда этот самолет, по словам собеседника Reuters, оценивался в $50 млн.

В РФПИ, как отмечает агентство, на вопросы Reuters относительно бизнес-джета отвечать отказались. Представитель Тимченко, в свою очередь, заявил агентству, что бизнесмен и его компании «не имели никакого отношения к самолету, о котором СМИ говорят уже несколько лет».

Согласно регистрационным данным, самолет Gulfstream G650 Тимченко, как напоминает Reuters, купил в 2013 году. Каталожная стоимость этого бизнес-джета по состоянию на 2014 год составляла $64,5 млн. Спустя год после покупки, в 2014-м, американские власти, реагируя на крымский референдум, поместили Тимченко под санкции, признав его человеком из ближайшего окружения президента России Владимира Путина.​ Сам политик впоследствии отзывался о предпринимателе как о своем друге и «хорошем знакомом».

После этого, в 2014 году, Тимченко в интервью ТАСС пожаловался на то, что компания Gulfstream из-за санкций перестала выполнять договорные обязательства и прекратила полеты его самолета. «Мой Gulfstream нельзя эксплуатировать, поскольку компания не обеспечивает его запасными частями, летчики не вправе пользоваться навигацией, встроенными картами. Сотрудникам этой компании запрещено со мной общаться», — рассказывал бизнесмен.

Источники РБК тогда говорили, что всего на территории России эксплуатировалось около ста самолетов этой марки, при этом все остальные воздушные суда российских бизнесменов, как указывал близкий к американской авиастроительной компании собеседник РБК, продолжали получать сервис и запчасти.​

С тех пор самолет Gulfstream G650 Тимченко, как указывает Reuters, дважды переводился в реестры воздушных судов разных стран. Кроме того, по данным агентства, менялся его хвостовой номер, а также офшорные компании, которые значились в качестве собственников самолета в документах. Конечные владельцы этих офшорных компаний никогда не раскрывались.

Reuters же, как подчеркивается в сообщении агентства, смог отслеживать все эти изменения через серийный номер производителя бизнес-джета — уникальный код, который всегда остается на борту самолета​. В июне 2018 года в реестре воздушных судов Люксембурга, как указывает агентство, появился новый владелец Gulfstream G650 — зарегистрированная на Кипре компания Amerivo Holdings Limited. Согласно годовому отчету РФПИ, она, как указывает Reuters, является 100-процентной дочерней компанией этого фонда.