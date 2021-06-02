ПМЭФ-2021 , 02 июн, 15:10
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Собчак и Шнуров назвали самые прибыльные направления для инвестиций
Ксения Собчак
Ксения Собчак считает, что в этом году рынок ценных бумаг просядет и инвестировать следует «консервативно». Об этом телеведущая сообщила корреспонденту РБК в в кулуарах ПМЭФ-2021.
«Мне кажется, в том году надо было инвестировать, он был суперудачный для инвестиций. А в этом году рынок ценных бумаг просядет, поэтому там надо консервативно инвестировать», — сказала Собчак. На вопрос, выстрелит ли в этом году что-то неожиданное, она ответила, что «не верит в неожиданности».
Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров заявил РБК, что инвестировать прежде всего стоит «в себя». «То, что абсолютно точно пригодится в новом времени — это знания, которые будут у тебя в голове, а не в телефоне», — считает он.
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