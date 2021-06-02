Дальневосточной авиакомпании отказали в субсидиях на ₽17 млрд

В правительстве посчитали завышенным запрос на ₽17 млрд господдержки от создающейся дальневосточной авиакомпании, сообщил РБК глава Минвостокразвития. Перевозчик просит средства на субсидирование рейсов и оплату новых самолетов

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство не согласовало предоставление 17 млрд руб. субсидий дальневосточной авиакомпании, сообщил РБК глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков. По его словам, компания запросила слишком «много» средств господдержки.

Этот перевозчик создается с начала 2020 года на базе авиакомпании «Аврора» по поручению президента Владимира Путина. Его финансовая модель обсуждалась на совещании 19 мая у первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщал представитель члена правительства: «По итогам обсуждения даны поручения по обеспечению завершения корпоративных процедур, а также формирования перспективных финансово-экономических параметров деятельности компании». РБК направил запрос представителю Белоусова.

Согласование финансовой модели относится к завершающим этапам формирования единого перевозчика. «После ее утверждения авиакомпания готова приступить к полетам по заказу федерального правительства», — сказал РБК гендиректор «Авроры» и глава дальневосточной авиакомпании Константин Сухоребрик. По его словам, объемы работы перевозчика зависят от средств, которые выделит правительство. Он не стал комментировать объем запрошенных субсидий.

Зачем дальневосточной авиакомпании 17 млрд руб.

17 млрд руб., запрошенные «Авророй», предназначались для субсидирования маршрутов в Дальневосточный федеральный округ и оплаты лизинговых платежей за новые воздушные суда. «Предварительная оценка [необходимых субсидий со стороны] правительства — 5–7 млрд руб. Истина где-то посередине», — сказал Чекунков.