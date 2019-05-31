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Роспотребнадзор опроверг запрет на стейки с кровью в ресторанах

Роспотребнадзор направил главам территориальных органов ведомства письмо, в котором поясняется, что в общепитах не запрещались стейки, а также блюда из сырого мяса и рыбы. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что рестораны, в том числе сетевые, могут готовить тартары из сырого мяса и рыбы, суши, строганину, стейки разной степени прожарки за исключением отдельных видов эпидемиологически значимых блюд. Административное наказание за производство стейков не применяется.

При этом рестораны, уточняет Роспотребнадзор, обязаны закупать продукты, у которых есть сертификаты о качестве и безопасности, а также проводить производственную проверку сырья и готовых блюд.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России, общественный омбудсмен в сфере индустрии гостеприимства Игорь Бухаров сообщил «РИА Новости», что Роспотребнадзор может штрафовать заведения за стейки с кровью. Он отмечал, что по СанПинам вторые блюда и гарниры при раздаче должны иметь температуру не ниже 65 градусов. «Температура стейка medium-rare — 60 градусов. Rare — 55 градусов. А ведь есть еще Blu rare — 45-50 градусов, когда мясо просто обжаривается сверху меньше минуты», — отметил он. 

Теги: Роспотребнадзор, Рестораны, мясо
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