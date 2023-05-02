Основатель «Кораблика» стал крупнейшим акционером «Детского мира»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 87,66 (—) Инвестиции, 16:19 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 79,96 (—) Инвестиции, 16:19
Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине Политика, 17:54
ПСБ и Чеченская Республика договорились о сотрудничестве Пресс-релиз, 17:53
Путин назвал главные проблемы современного спорта высших достижений Спорт, 17:52
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 17:49
Норвегия увеличит расходы на оборону до 2% ВВП Политика, 17:47
BofA сообщил о подготовке инвесторов к «рецессии в стиле 2009 года» Инвестиции, 17:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:41
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
ФНС приостановила операции по счетам двух компаний блогера Самойловой Бизнес, 17:39
Twitter вернул запись Медведева про «русофобов в Польше» Политика, 17:39
В Израиле сообщили о новом ракетном ударе из сектора Газа Политика, 17:36
По факту нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа возбуждено уголовное дело Спорт, 17:35
Министр спорта предложил Путину провести Игры БРИКС в России Спорт, 17:34
В Доме моды назвали место и дату прощания с Юдашкиным Общество, 17:28
Пригожин заявил об ударе по машине генерала ВСУ, Киев опроверг его гибель Политика, 17:28
Бизнес ,  
0 

Основатель «Кораблика» стал крупнейшим акционером «Детского мира»

Основатель «Кораблика» Алексей Зуев выкупил долю «Детского мира» у экс-главы «Полюса»
Консорциум инвесторов во главе с Алексеем Зуевым выкупил долю «Детского мира» у экс-главы и бывшего вице-президента крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс». Теперь консорциум Зуева владеет 29,9% капитала ретейлера
«Детский мир» DSKY ₽68,64 -1,72% Купить
Фасад магазина Детский мир в Москве
Фасад магазина Детский мир в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Консорциум инвесторов, возглавляемый основателем сети детских магазинов «Кораблик» Алексеем Зуевым, выкупил долю акций «Детского мира» у бывших топ-менеджеров золотодобывающей компании «Полюс» — Павла Грачева и Михаила Стискина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ретейлера.

«Павел Грачев и Михаил Стискин продали свои доли в компании консорциуму инвесторов, возглавляемому Алексеем Зуевым, основателем сети детских магазинов «Кораблик». <...> [На сегодняшний день] Зуев вместе с консорциумом инвесторов владеют 29,9% уставного капитала «Детского мира». Грачев и Стискин больше не имеют экономического интереса в компании, будь то прямо или косвенно», — сказано в сообщении. Таким образом, Зуев с партнерами стали крупнейшими акционерами сети.

Грачев и Стискин — бывшие генеральный директор и старший вице-президент крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс». Первый покинул свою должность в апреле 2022 года, второй — в ноябре того же года.

В ноябре 2021 года, когда был расформирован субфонд Gulf Investments Limited, владеющий 25% акций «Детского мира», компании Грачева и Стискина были переданы 19,99% акций ретейлера.

В пресс-службе «Детского мира» отметили, что Грачев и Стискин покинули совет директоров компании в октябре 2022 года и феврале 2023 года соответственно, а номинированный ими председатель совета директоров Владимир Климанов не будет включен в список кандидатов к избранию совета директоров на годовом общем собрании акционеров.

Зуев, комментируя приобретение доли в компании, выразил уверенность, что «Детский мир» и дальше сможет «укреплять свое отраслевое лидерство и реализовывать региональные амбиции». «Учитывая устойчивую бизнес-модель компании и ее значимость для всей российской отрасли детских товаров, я полностью разделяю направленность на органический рост и поддерживаю проводимую трансформацию «Детского мира» в частный бизнес», — отметил бизнесмен.

«Детский мир» — крупнейший российский ретейлер в сегменте детских товаров, основан в 1947 году. На конец первого полугодия 2022 года в управлении «Детского мира» находилось 1123 магазина в России, Казахстане и Белоруссии. Компания развивает несколько форматов: одноименную розничную сеть магазинов «Детский мир», «Детмир мини», а также сеть товаров для животных «Зоозавр».

Читайте на РБК Pro
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
«6 типов гениев»: как перестать страдать на работе и найти свое призвание
Как нейросеть из собеседника превращается в манипулятора и даже агрессора
Как корейская семья заработала сотни миллионов на одной сделке с Tesla

По итогам девяти месяцев 2022 года выручка «Детского мира» составила 127,77 млрд руб., что на 5,65% больше, чем за аналогичный период в 2021 году.

Первичное размещение «Детского мира» на Московской бирже прошло в феврале 2017 года. Объем средств, привлеченных в рамках сделки, в том числе и от иностранных фондов, составил 21,1 млрд руб. Осенью 2022 года компания объявила, что переформатируется в частную и покинет фондовый рынок. Решение об этом в компании объяснили сложностями, которые она испытывает на фоне изменений в российском законодательстве из-за наличия в капитале иностранных инвестфондов.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Анна Левинская
Детский мир детские товары Акции «Полюс»
Материалы по теме
«Детский мир» станет частной компанией. Что это значит для инвесторов
Бизнес
«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь после проверки ФАС
Бизнес
«Детский мир» обошел «AliExpress Россия» по выручке от интернет-продаж
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter