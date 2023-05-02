Основатель «Кораблика» стал крупнейшим акционером «Детского мира»

Консорциум инвесторов во главе с Алексеем Зуевым выкупил долю «Детского мира» у экс-главы и бывшего вице-президента крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс». Теперь консорциум Зуева владеет 29,9% капитала ретейлера

Фасад магазина Детский мир в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Консорциум инвесторов, возглавляемый основателем сети детских магазинов «Кораблик» Алексеем Зуевым, выкупил долю акций «Детского мира» у бывших топ-менеджеров золотодобывающей компании «Полюс» — Павла Грачева и Михаила Стискина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ретейлера.

«Павел Грачев и Михаил Стискин продали свои доли в компании консорциуму инвесторов, возглавляемому Алексеем Зуевым, основателем сети детских магазинов «Кораблик». <...> [На сегодняшний день] Зуев вместе с консорциумом инвесторов владеют 29,9% уставного капитала «Детского мира». Грачев и Стискин больше не имеют экономического интереса в компании, будь то прямо или косвенно», — сказано в сообщении. Таким образом, Зуев с партнерами стали крупнейшими акционерами сети.

Грачев и Стискин — бывшие генеральный директор и старший вице-президент крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс». Первый покинул свою должность в апреле 2022 года, второй — в ноябре того же года. В ноябре 2021 года, когда был расформирован субфонд Gulf Investments Limited, владеющий 25% акций «Детского мира», компании Грачева и Стискина были переданы 19,99% акций ретейлера.

В пресс-службе «Детского мира» отметили, что Грачев и Стискин покинули совет директоров компании в октябре 2022 года и феврале 2023 года соответственно, а номинированный ими председатель совета директоров Владимир Климанов не будет включен в список кандидатов к избранию совета директоров на годовом общем собрании акционеров.

Зуев, комментируя приобретение доли в компании, выразил уверенность, что «Детский мир» и дальше сможет «укреплять свое отраслевое лидерство и реализовывать региональные амбиции». «Учитывая устойчивую бизнес-модель компании и ее значимость для всей российской отрасли детских товаров, я полностью разделяю направленность на органический рост и поддерживаю проводимую трансформацию «Детского мира» в частный бизнес», — отметил бизнесмен.

«Детский мир» — крупнейший российский ретейлер в сегменте детских товаров, основан в 1947 году. На конец первого полугодия 2022 года в управлении «Детского мира» находилось 1123 магазина в России, Казахстане и Белоруссии. Компания развивает несколько форматов: одноименную розничную сеть магазинов «Детский мир», «Детмир мини», а также сеть товаров для животных «Зоозавр».

По итогам девяти месяцев 2022 года выручка «Детского мира» составила 127,77 млрд руб., что на 5,65% больше, чем за аналогичный период в 2021 году.

Первичное размещение «Детского мира» на Московской бирже прошло в феврале 2017 года. Объем средств, привлеченных в рамках сделки, в том числе и от иностранных фондов, составил 21,1 млрд руб. Осенью 2022 года компания объявила, что переформатируется в частную и покинет фондовый рынок. Решение об этом в компании объяснили сложностями, которые она испытывает на фоне изменений в российском законодательстве из-за наличия в капитале иностранных инвестфондов.