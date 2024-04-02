Третий российский программист стал долларовым миллиардером
Основатель разработчика решений по кибербезопасности «Группа Позитив» (Positive Technologies) Юрий Максимов стал третьим в России долларовым миллиардером из числа программистов, пишет Forbes.
Акции компании на Мосбирже к вечеру 1 апреля оценивались 2910 руб., в результате чего рыночная стоимость пакета из 34,2 млн акций (51,88%), принадлежащих Юрию Максимову (вместе с братом Дмитрием), достигла почти 100 млрд руб., или $1,08 млрд по курсу ЦБ. По подсчетам газеты, с начала года стоимость акций компании выросла на 43%.
29 марта долларовым миллиардером также благодаря росту стоимости акций на Мосбирже стал председатель совета директоров разработчика Astra Linux «Группы Астра» Денис Фролов. С 2015 года миллиардером считается основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
Юрий и Дмитрий Максимовы, а также их друг Евгений Киреев создали Positive Technologies в 2002 году. Они начали с продажи созданного Дмитрием во время работы в банке сканера уязвимостей XSpider. Позже клиентами компании стали крупные российские банки и госучреждения, например МВД, пишет издание.
В 2021 году Positive Technologies попала под санкции США: Вашингтон счел, что она связана с российскими спецслужбами. Компания назвала обвинения «безосновательными». В декабре того же года «Группа Позитив» вышла на Московскую биржу путем прямых продаж акций инвесторам. Стоимость одной акции стартовала с 770 руб. и в первый же день превысила 1,2 тыс. руб., отмечает Forbes.
В 2023 году, согласно управленческим данным холдинга, чистая прибыль «Группы Позитив» увеличилась на 70%, до 8,5 млрд руб. Аналитики брокера «ВТБ Мои инвестиции» в конце марта добавили бумаги компании в топ-10 самых перспективных акций на российском фондовом рынке.
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