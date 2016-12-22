Куратор закупок «Роснефти» ушла из компании

Вице-президент «Роснефти» Светлана Рай, руководившая закупками и системой снабжения компании с мая 2015 года, покидает свой пост. Об этом РБК рассказали три источника в «Роснефти» и подтвердили два источника, близких к компании.
По словам одного из собеседников РБК, решение не продлевать контракт Рай было принято 23 марта, сам контракт закончился 31 марта. То есть, формально она не уволена, а просто закончила работу в компании, подчеркивает он. Претензий к топ-менеджеру нет, добавляет источник.
Бывший топ-менеджер «Роснефти», работавший с Рай, называет ее «человеком [главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря] Сечина». А сотрудник нефтяной компании говорит, что Рай «выискивала коррупционные схемы». «Были те, кто был заинтересован, чтобы она потеряла свою работу. Много раз ее пытались уличить в неэффективности, но Сечин защищал ее», — утверждает он.
Представитель «Роснефти» отказался комментировать кадровые перестановки в компании.
Теперь закупки в «Роснефти» будет курировать Рустам Алакбаров, занимавший ранее должность заместителя руководителя службы снабжения и подчинявшийся Светлане Рай, рассказали РБК три источника в компании. «У него будет другая позиция, без должности вице-президента», — сказал один из собеседников РБК. Алакбаров до прихода в «Роснефть» занимал должность директора департамента закупки услуг в подразделении «Разведка и добыча» ТНК-BP, которую «Роснефть» купила в марте 2013 года.
Источник в «Роснефти» говорит, что отсутствие статуса вице-президента у нового куратора закупок «подразумевает более технический функционал». «От нового руководителя ждем оперативности в рутинном согласовании процедур закупок», — объясняет он.
По данным СПАРК, в 2017 году «Роснефть» объявляла более 4 тыс. закупок, из них заключено контрактов по 2914 закупкам. Сумма контрактов только в национальной валюте составила 1,01 трлн руб., а также $182,9 млн и 743,6 тыс евро. Годом ранее «Роснефть» объявляла 4080 закупок, из них заключено контрактов 3046. Сумма контрактов только в национальной валюте составила 4,9 трлн руб., а также $2,2 млрд и 15,1 млн евро и 163,4 млн йен.
Если не считать внутригрупповые закупки, то самый дорогой контракт «Роснефти» в 2017 году получила «Транснефть» за оказание услуг по транспортировке нефти на 318,6 млрд руб. Далее следует тендер на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита почти на 125 млрд руб. у Сбербанка и закупка нефти на 91,5 млрд руб. у «Газпрома». Во всех трех случаях покупки были безальтернативными — у единственного поставщика.
Серебряные ложки, вертолеты и трубы
В мае 2017 года «РН-Аэрокрафт» («дочка» «Роснефти») отменила закупку «предметов интерьера» на 5 млн руб. после критики со стороны основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Компания собиралась закупить серебряные чайные ложечки стоимостью 14 тыс. руб. каждая, стаканы для воды по 11,7 тыс. руб., икорницы по 83 тыс. руб., бежевые пледы по 124 тыс. руб. за штуку и некоторые другие предметы, предназначенные для вертолетов компании.
В июле прошлого года «Ведомости» выяснили, что «Роснефть» тратит на вертолетные перевозки около 21 млрд руб. в год, это выводит компанию в мировые лидеры по этому показателю.
А в августе 2017 года закупками «Роснефти» заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая выявила формальные нарушения в закупке труб и выдала компании предписания по их устранению. До этого в ФАС на пять закупок «Роснефти» поступили жалобы, которые касались тендеров на поставку обсадных, насосно-компрессорных труб и труб общего назначения на 2018–2020 годы c начальной максимальной ценой договора в 10,8 млрд руб., на поставку труб нефтегазопроводных — на сумму 24,4 млрд руб., трубной продукции на 8,96 млрд руб., насосно-компрессорных труб с покрытием и повышенным содержанием хрома на 7,4 млрд руб., а также нефтегазопроводных труб и труб общего назначения на сумму 609,7 млн руб.