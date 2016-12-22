Куратор закупок «Роснефти» ушла из компании

«Роснефть» меняет куратора закупок, общий объем которых в 2017 году превышал 1 трлн руб., рассказали РБК источники в компании. С вице-президентом Светланой Рай, руководившей этой службой с мая 2015 года, не продлен контракт

Светлана Рай (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Вице-президент «Роснефти» Светлана Рай, руководившая закупками и системой снабжения компании с мая 2015 года, покидает свой пост. Об этом РБК рассказали три источника в «Роснефти» и подтвердили два источника, близких к компании.

По словам одного из собеседников РБК, решение не продлевать контракт Рай было принято 23 марта, сам контракт закончился 31 марта. То есть, формально она не уволена, а просто закончила работу в компании, подчеркивает он. Претензий к топ-менеджеру нет, добавляет источник.

Бывший топ-менеджер «Роснефти», работавший с Рай, называет ее «человеком [главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря] Сечина». А сотрудник нефтяной компании говорит, что Рай «выискивала коррупционные схемы». «Были те, кто был заинтересован, чтобы она потеряла свою работу. Много раз ее пытались уличить в неэффективности, но Сечин защищал ее», — утверждает он.

Представитель «Роснефти» отказался комментировать кадровые перестановки в компании.

Теперь закупки в «Роснефти» будет курировать Рустам Алакбаров, занимавший ранее должность заместителя руководителя службы снабжения и подчинявшийся Светлане Рай, рассказали РБК три источника в компании. «У него будет другая позиция, без должности вице-президента», — сказал один из собеседников РБК. Алакбаров до прихода в «Роснефть» занимал должность директора департамента закупки услуг в подразделении «Разведка и добыча» ТНК-BP, которую «Роснефть» купила в марте 2013 года.

Источник в «Роснефти» говорит, что отсутствие статуса вице-президента у нового куратора закупок «подразумевает более технический функционал». «От нового руководителя ждем оперативности в рутинном согласовании процедур закупок», — объясняет он.

По данным СПАРК, в 2017 году «Роснефть» объявляла более 4 тыс. закупок, из них заключено контрактов по 2914 закупкам. Сумма контрактов только в национальной валюте составила 1,01 трлн руб., а также $182,9 млн и 743,6 тыс евро. Годом ранее «Роснефть» объявляла 4080 закупок, из них заключено контрактов 3046. Сумма контрактов только в национальной валюте составила 4,9 трлн руб., а также $2,2 млрд и 15,1 млн евро и 163,4 млн йен.

Если не считать внутригрупповые закупки, то самый дорогой контракт «Роснефти» в 2017 году получила «Транснефть» за оказание услуг по транспортировке нефти на 318,6 млрд руб. Далее следует тендер на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита почти на 125 млрд руб. у Сбербанка и закупка нефти на 91,5 млрд руб. у «Газпрома». Во всех трех случаях покупки были безальтернативными — у единственного поставщика.