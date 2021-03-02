Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 74,58 (+0,53) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 89,57 (+0,12) Инвестиции, 12:42
Роскомнадзор обяжет соцсети ввести форму для жалоб на запрещенный контент Общество, 20:15 Нурмагомедов рассказал о произошедших после завершения карьеры изменениях Спорт, 20:10 Dogecoin начали продавать в 1,8 тыс. криптоматов на всей территории США Крипто, 20:05 Яровая попросила Бастрыкина принять меры за призывы к суициду в TikTok Общество, 19:54 "Биткоин - синоним МММ". 8 февральских цитат о первой криптовалюте Крипто, 19:49 Россиянка стала самой юной чемпионкой мира в параллельном слаломе Спорт, 19:45 Экс-глава РЭО перейдет в новую петербургскую мусорную компанию Бизнес, 19:40 От сумок Hermès до часов Rolex: в какие предметы роскоши инвестировать Стиль, 19:26 Как элегантно решить проблему подарков на 8 марта. Гид РБК и Крокус Сити Молл, 19:21 Врача в Минске приговорили к двум годам по делу о смерти оппозиционера Политика, 19:05 Вяльбе обвинила немецкого тренера в неудачах российских лыжников на ЧМ Спорт, 19:01 Как изоляция изменила жизнь российских женщин — исследование НИУ ВШЭ Социальная экономика, 19:00  Рогозин заявил, что украденная на Байконуре техника не принадлежит России Общество, 18:46 Вторым электрокаром Volvo стал купе-кроссовер C40 Авто, 18:43
Бизнес ,  
0 

Экс-глава РЭО перейдет в новую петербургскую мусорную компанию

Илья Гудков, четыре месяца назад ушедший из «Российского экологического оператора», поступит в недавно созданный «Невский экологический оператор», который занимается вывозом и утилизацией бытовых отходов Петербурга и Ленобласти
Илья Гудков
Илья Гудков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Илья Гудков, бывший глава «Российского экологического оператора» (РЭО), структуры, которая курирует мусорную реформу, будет работать в недавно созданном «Невском экологическом операторе». Эта компания занимается разработкой и реализацией концепции по обращению с мусором в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. О переходе Гудкова в «Невский экологический оператор» первым сообщил Telegram-канал Trash economy.

Канал прикрепил к сообщению скриншот карточки участника форума «Чистая страна», где в качестве места работы Гудкова был указан «Невский экологический оператор». В пресс-службе компании РБК отказались прокомментировать назначение Гудкова. По информации канала, он присоединится к команде «Невского экологического оператора» и будет отвечать за взаимодействие с органами государственной власти.

РБК направил запрос Илье Гудкову.

Буцаев вернется на пост главы «Российского экологического оператора»
Бизнес
Денис Буцаев

Ранее в комментарии «Фонтанке» он сообщил, что информация о месте работы в его заявке на форуме «Чистая страна» отображается с ошибкой. По словам Гудкова, он помогает «Невскому экологическому оператору», но не оформлен там официально. На вопрос о вхождении в штат компании Гудков ответил: «Время покажет».

Гудков возглавил РЭО 27 января 2020 года. За время его руководства оператор разработал федеральную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Гудков покинул компанию через восемь месяцев. Перед этим вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует экологию, раскритиковала руководство компании за ненадлежащее исполнение проекта федеральной схемы обращения с ТКО и неурегулированные разногласия с регионами. Абрамченко также утверждала, что не были полностью исполнены задачи по оценке мощностей по сортировке и утилизации мусора.

Читайте на РБК Pro
Сколько зарабатывают фрилансеры в России и кто их нанимает Как в Австралии заставили Facebook и Google платить за контент Как ажиотаж вокруг «компаний-пустышек» докатился до TikTok — Bloomberg Как магазины дьюти-фри выживают в мире без путешествий

Глава мусорной госкомпании — РБК: «Я никак не связан с крупными игроками»
Бизнес
Илья Гудков

АО «Невский экологический оператор» было создано в январе 2021 года. Компания занимается синхронизацией схем по обращению с мусором в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, разработкой инвестпрограмм для строительства комплексов по сортировке и переработке отходов.

Как писал «РБК Петербург», акционерами АО с долями 25% плюс одна акция стали Петербург и Ленинградская область, остальные доли равномерно распределены между коммерческими структурами, среди которых ООО «Интер РАО — Центр управления закупками» и ООО «ВТБ-инфраструктурный холдинг». Последние обеспечат финансирование компании.

Источники издания сообщили, что «Невский экологический оператор» фактически станет единым городским мусорным оператором.

Авторы
Мария Лисицына, Елизавета Ламова
При участии
Людмила Подобедова
Российский экологический оператор мусор Санкт-Петербург Ленинградская область
Материалы по теме
Генпрокуратура уличила мусорную госкомпанию в сверхрасходах на зарплаты
Бизнес
Мишустин назначил главу мусорной госкомпании
Политика
Буцаев вернется на пост главы «Российского экологического оператора»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter