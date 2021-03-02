Экс-глава РЭО перейдет в новую петербургскую мусорную компанию

Илья Гудков, четыре месяца назад ушедший из «Российского экологического оператора», поступит в недавно созданный «Невский экологический оператор», который занимается вывозом и утилизацией бытовых отходов Петербурга и Ленобласти

Илья Гудков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Илья Гудков, бывший глава «Российского экологического оператора» (РЭО), структуры, которая курирует мусорную реформу, будет работать в недавно созданном «Невском экологическом операторе». Эта компания занимается разработкой и реализацией концепции по обращению с мусором в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. О переходе Гудкова в «Невский экологический оператор» первым сообщил Telegram-канал Trash economy.

Канал прикрепил к сообщению скриншот карточки участника форума «Чистая страна», где в качестве места работы Гудкова был указан «Невский экологический оператор». В пресс-службе компании РБК отказались прокомментировать назначение Гудкова. По информации канала, он присоединится к команде «Невского экологического оператора» и будет отвечать за взаимодействие с органами государственной власти.

РБК направил запрос Илье Гудкову.

Ранее в комментарии «Фонтанке» он сообщил, что информация о месте работы в его заявке на форуме «Чистая страна» отображается с ошибкой. По словам Гудкова, он помогает «Невскому экологическому оператору», но не оформлен там официально. На вопрос о вхождении в штат компании Гудков ответил: «Время покажет».