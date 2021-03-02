СМИ узнали о скором появлении платного интернета на коротких авиарейсах

«Аэрофлот» планирует оборудовать доступом в интернет среднемагистральные самолеты Airbus A320 в апреле. Вопрос выхода в Сеть в полете также прорабатывают Utair и «Уральские авиалинии»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На коротких рейсах авиакомпании «Аэрофлот» с апреля появится платный интернет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сейчас «Аэрофлот» предоставляет интернет только на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, Airbus A350 и Boeing 777, которые в основном выполняют дальнемагистральные рейсы.

Теперь авиакомпания оборудует доступом в интернет 16 своих среднемагистральных самолетов из семейства Airbus A320. Все новые машины семейства Airbus А320neo и А350 перевозчик будет получать уже оборудованными системами доступа, отметили в «Аэрофлоте».

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с расценками, стоимость оборудования одного Airbus А320 доступом в интернет достигает $500 тыс. А пассажиру придется заплатить от $5 до $25, сообщил собеседник газеты в группе «Аэрофлот».