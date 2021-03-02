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СМИ узнали о скором появлении платного интернета на коротких авиарейсах

«Аэрофлот» планирует оборудовать доступом в интернет среднемагистральные самолеты Airbus A320 в апреле. Вопрос выхода в Сеть в полете также прорабатывают Utair и «Уральские авиалинии»
«Аэрофлот» AFLT ₽69,92 +0,37% Купить
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На коротких рейсах авиакомпании «Аэрофлот» с апреля появится платный интернет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сейчас «Аэрофлот» предоставляет интернет только на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, Airbus A350 и Boeing 777, которые в основном выполняют дальнемагистральные рейсы.

Теперь авиакомпания оборудует доступом в интернет 16 своих среднемагистральных самолетов из семейства Airbus A320. Все новые машины семейства Airbus А320neo и А350 перевозчик будет получать уже оборудованными системами доступа, отметили в «Аэрофлоте».

S7 первой среди авиакомпаний России разрешила бронировать самолеты онлайн
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с расценками, стоимость оборудования одного Airbus А320 доступом в интернет достигает $500 тыс. А пассажиру придется заплатить от $5 до $25, сообщил собеседник газеты в группе «Аэрофлот».

Источник издания также передал, что поставщиком оборудования для доступа в интернет на самолетах семейства Airbus A320 и провайдером услуг связи станет российская компания «Стек.ком».

Авиакомпании Utair и «Уральские авиалинии» также прорабатывают вопрос запуска интернета на борту, сообщили газете их представители. В свою очередь S7 Airlines не планирует в ближайшем будущем предоставлять пассажирам такую услугу, отметил перевозчик. Также интернетом не планируется оснащать самолеты авиакомпаний «Россия» и «Победа».

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Ранее в Минтрансе сообщили, что к концу 2023 года 6% российских аэропортов должны будут использовать биометрию для идентификации пассажиров и искусственный интеллект при обработке данных «для упрощения транспортных процедур». При этом если у министерства получится найти дополнительное финансирование, показатель может достичь 15%.

Всего на реализацию программы цифровой трансформации министерство намерено потратить 8,7 млрд руб., размер необходимого дополнительного финансирования оценили еще в 12,7 млрд руб.

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