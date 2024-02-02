 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Ларри Пейдж купил пятый остров

BI: Сооснователь Google Ларри Пейдж тайно купил остров за $32 млн
Сооснователь Google стал владельцем острова Кайо-Норте близ Пуэрто-Рико в 2018 году, покупка обошлась в $32 млн. По данным Business Insider, Ларри Пейджу и его жене принадлежат минимум пять островов
Alphabet GOOGL Купить
Ларри Пейдж
Ларри Пейдж (Фото: Sonia Moskowitz / ZUMA / Global Look Press)

Сооснователь Google Ларри Пейдж (Forbes оценивает его состояние в $118,5 млрд), бывший генеральный директор Alphabet, в 2018 году купил частный остров Кайо-Норте в Карибском море, сообщает Business Insider (BI).

Кайо-Норте расположен примерно в 30 км к востоку от побережья Пуэрто-Рико и в 20 км от острова Сент-Томас (один из Американских Виргинских островов), его площадь — 1,2 кв. км. Остров административно относится к Пуэрто-Рико.

По данным BI, покупка обошлась Пейджу в $32 млн. Сделку осуществили через компанию с ограниченной ответственностью US Virgin Island Properties, которая принадлежит бизнесмену и его жене Люсинде Саутворт. С 2006 года островом владел застройщик Дэн Шелли, а несколько лет до этого он принадлежал некой семье Падрон.

Основанный Ларри Пейджем стартап презентовал пилотируемый коптер
Общество
Ларри Пейдж

О сделке ранее не было известно; как пишет издание, пуэрториканские чиновники не знали, что у острова сменился владелец. С какой целью Пейдж купил Кайо-Норте, также пока непонятно; по словам местных властей, они не получали заявок на строительство на острове.

BI отмечает, что это не первая подобная покупка Пейджа: ему принадлежат как минимум пять островов в Карибском бассейне и южной части Тихого океана, в том числе остров Таваура, который входит в архипелаг Фиджи. Его миллиардер приобрел в 2020 году.

Пейдж ушел с должности гендиректора Alphabet в 2019 году, но остается в совете директоров компании; ему принадлежит пакет акций, который дает дополнительное право голоса, отмечает BI.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности

Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео

Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика

Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание

Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии

Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации

Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины

АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta

В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Google Alphabet Ларри Пейдж Остров Пуэрто-Рико
Материалы по теме
В Тихом океане затопило остров с американской военной базой
Политика
Google уволил сотни сотрудников из-за давления конкурентов
Технологии и медиа
«Дочка» Alphabet создала сервис для борьбы с фейковыми фотографиями
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 97,4 (+0,29) Инвестиции, 01 фев, 16:58 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 90,23 (+0,56) Инвестиции, 01 фев, 16:58
ЦИК нашла «вызывающие удивление» ошибки в подписях за Надеждина Политика, 14:08
Экс-футболист МЮ и сборной Англии продолжит карьеру в Южной Корее Спорт, 14:08
Один человек пострадал при обстреле курского села Гуево Политика, 14:00
В CAS сообщили, когда опубликуют полное решение по делу Валиевой Спорт, 13:54
В Подмосковье впервые за год заметно выросли цены на земельные участки Недвижимость, 13:54
Умер оператор «Последнего богатыря» и «Беспринципных» Павел Капинос Общество, 13:49
«Известия» узнали о планах Минтруда бороться с зарплатами в конвертах Общество, 13:46
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Binance заблокировала украденные у главы Ripple Labs токены XRP Крипто, 13:45
Как выглядит больница, которую протаранил на снегоходе житель Носка Свое дело, 13:42
У кандидата большой перерыв в карьере. Как адаптировать таких сотрудников Pro, 13:40
Ларри Пейдж купил пятый остров Бизнес, 13:24
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 13:22
В ЛНР начал работать Единый государственный реестр ЗАГС Общество, 13:21
Как в Аргентине протестуют против реформ Милея. Фоторепортаж Общество, 13:20 