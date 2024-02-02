Ларри Пейдж купил пятый остров
Сооснователь Google Ларри Пейдж (Forbes оценивает его состояние в $118,5 млрд), бывший генеральный директор Alphabet, в 2018 году купил частный остров Кайо-Норте в Карибском море, сообщает Business Insider (BI).
Кайо-Норте расположен примерно в 30 км к востоку от побережья Пуэрто-Рико и в 20 км от острова Сент-Томас (один из Американских Виргинских островов), его площадь — 1,2 кв. км. Остров административно относится к Пуэрто-Рико.
По данным BI, покупка обошлась Пейджу в $32 млн. Сделку осуществили через компанию с ограниченной ответственностью US Virgin Island Properties, которая принадлежит бизнесмену и его жене Люсинде Саутворт. С 2006 года островом владел застройщик Дэн Шелли, а несколько лет до этого он принадлежал некой семье Падрон.
О сделке ранее не было известно; как пишет издание, пуэрториканские чиновники не знали, что у острова сменился владелец. С какой целью Пейдж купил Кайо-Норте, также пока непонятно; по словам местных властей, они не получали заявок на строительство на острове.
BI отмечает, что это не первая подобная покупка Пейджа: ему принадлежат как минимум пять островов в Карибском бассейне и южной части Тихого океана, в том числе остров Таваура, который входит в архипелаг Фиджи. Его миллиардер приобрел в 2020 году.
Пейдж ушел с должности гендиректора Alphabet в 2019 году, но остается в совете директоров компании; ему принадлежит пакет акций, который дает дополнительное право голоса, отмечает BI.
На связи с проверенными новостями
GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности
Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео
Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика
Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание
Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии
Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации
Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины
АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta
В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году