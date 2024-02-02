Ларри Пейдж купил пятый остров

Сооснователь Google стал владельцем острова Кайо-Норте близ Пуэрто-Рико в 2018 году, покупка обошлась в $32 млн. По данным Business Insider, Ларри Пейджу и его жене принадлежат минимум пять островов

Ларри Пейдж (Фото: Sonia Moskowitz / ZUMA / Global Look Press)

Сооснователь Google Ларри Пейдж (Forbes оценивает его состояние в $118,5 млрд), бывший генеральный директор Alphabet, в 2018 году купил частный остров Кайо-Норте в Карибском море, сообщает Business Insider (BI).

Кайо-Норте расположен примерно в 30 км к востоку от побережья Пуэрто-Рико и в 20 км от острова Сент-Томас (один из Американских Виргинских островов), его площадь — 1,2 кв. км. Остров административно относится к Пуэрто-Рико.

По данным BI, покупка обошлась Пейджу в $32 млн. Сделку осуществили через компанию с ограниченной ответственностью US Virgin Island Properties, которая принадлежит бизнесмену и его жене Люсинде Саутворт. С 2006 года островом владел застройщик Дэн Шелли, а несколько лет до этого он принадлежал некой семье Падрон.

О сделке ранее не было известно; как пишет издание, пуэрториканские чиновники не знали, что у острова сменился владелец. С какой целью Пейдж купил Кайо-Норте, также пока непонятно; по словам местных властей, они не получали заявок на строительство на острове.

BI отмечает, что это не первая подобная покупка Пейджа: ему принадлежат как минимум пять островов в Карибском бассейне и южной части Тихого океана, в том числе остров Таваура, который входит в архипелаг Фиджи. Его миллиардер приобрел в 2020 году.

Пейдж ушел с должности гендиректора Alphabet в 2019 году, но остается в совете директоров компании; ему принадлежит пакет акций, который дает дополнительное право голоса, отмечает BI.