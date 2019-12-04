Бизнес , 04 дек, 01:42
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Основатели Google ушли со всех постов в материнской компании Alphabet
Ларри Пейдж был генеральным директором Alphabet, Сергей Брин — президентом компании. Оба пообещали не оставлять компанию без своего участия
Сергей Брин (слева) и Ларри Пейдж
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet. Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит Associated Press.
Руководство материнской компанией переходит генеральному директору Google Сундару Пичаи.
Пейдж был генеральным директором Alphabet, Брин — президентом компании. Отныне должности президента в компании не будет. Оба основателя пообещали, что продолжат принимать активное участие в жизни Alphabet в качестве членов совета директоров и акционеров компании.
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