Основатели Google ушли со всех постов в материнской компании Alphabet

Основатели Google ушли со всех постов в материнской компании Alphabet

Ларри Пейдж был генеральным директором Alphabet, Сергей Брин — президентом компании. Оба пообещали не оставлять компанию без своего участия

Сергей Брин (слева) и Ларри Пейдж (Фото: Paul Sakuma / AP)

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet. Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит Associated Press.

Руководство материнской компанией переходит генеральному директору Google Сундару Пичаи.

Пейдж был генеральным директором Alphabet, Брин — президентом компании. Отныне должности президента в компании не будет. Оба основателя пообещали, что продолжат принимать активное участие в жизни Alphabet в качестве членов совета директоров и акционеров компании.

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