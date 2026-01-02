 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
0

Богатейшие российские бизнесмены заработали в 2025 году почти $32,8 млрд

Состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось на $32,75 млрд за прошедший год, подсчитал Bloomberg. Больше остальных заработал Алишер Усманов, чье состояние выросло на $6,04 млрд
Алишер Усманов
Алишер Усманов (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Общее состояние богатейших российских бизнесменов за 2025 год выросло на $32,8 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Всего по состоянию на пятницу, 2 января, в рейтинг миллиардеров вошло 20 россиян.

Согласно данным рейтинга, максимальный рост относительно других бизнесменов из России продемонстрировал основатель холдинга USM Алишер Усманов. Его состояние в январе-декабре увеличилось на $6,04 млрд, до $19,3 млрд. Следом расположился основатель Уральской горно-металлургической компании (ОАО «УГМК») Искандер Махмудов, состояние которого возросло на $4,75 млрд, до $7,88 млрд. Замыкает тройку сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров — в 2025 году он заработал $3,38 млрд, его состояние достигло $14,4 млрд.

Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется, исходя из отношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира.

Богатейшие люди мира увеличили состояние на $2,2 трлн за год
Бизнес
Марк Цукерберг, Лорен Санчес, Джефф Безос, Сундар Пичаи и Илон Маск присутствуют на инаугурации Дональда Трампа в ротонде Капитолия США 20 января 2025 года в Вашингтоне

Сенатор от Дагестана, бизнесмен Сулейман Керимов, согласно расчетам Bloomberg за прошедший год стал богаче на $3,35 млрд, на данный момент его капитал — $10,4 млрд. Чуть меньший рост показали председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко и председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, состояние которых выросло на $3,29 млрд (до $14,3 млрд) и $3,27 млрд (до $10,6 млрд) соответственно.

Состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова увеличилось на $3,02 млрд, до $26,3 млрд, а Михаила Прохорова («Онэксим») — на $1,7 млрд, до $16,6 млрд. Далее по списку следуют совладелец компании НОВАТЭК Леонид Михельсон, чье состояние выросло на $1,35 млрд, до $23,7 млрд и экс-владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, который стал богаче на $1,19 млрд, его состояние достигло $8,10 млрд.

