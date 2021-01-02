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Tesla не хватило 450 машин для исполнения обещания Маска по продажам

Менее 500 машин не хватило Tesla для того, чтобы достичь цели в 500 тыс. проданных автомобилей, которую Илон Маск ставит перед компанией уже несколько лет. Но обещание Маска по объемам производства Tesla все же выполнила
Tesla TSLA $705,67 +1,81% Купить
Фото: Stephen Lam / Reuters
Фото: Stephen Lam / Reuters

В 2020 году Tesla произвела 509,7 тыс. автомобилей и успела продать 499 550 машин, следует из отчета автопроизводителя. Компании не хватило 450 продаж для того, чтобы исполнить обещание Илона Маска, заявившего, что в 2020 году Tesla способна выйти на отметку 500 тыс. реализованных автомобилей.

Всего в 2020 году компания произвела 454,9 тыс. седанов Model 3 и кроссоверов Model Y — новой серии электромобилей. Еще 54,8 тыс. произведенных машин — это электромобили более ранних серий, седаны Model S и кроссоверы Model X. Из 509,7 тыс. произведенных машин 179,7 тыс. были собраны в четвертом квартале.

Компания в 2020 году реализовала 57 039 автомобилей серии Model S / X и 442 511 автомобилей Model 3 / Y. В сумме 499 550 машин.

Основатель компании Илон Маск неоднократно называл целью компании выход на отметки в 500 тыс. произведенных и проданных за год автомобилей. В феврале 2019 года публичное анонсирование этой цели привело к скандалу и разбирательству с участием регулятора. Тогда Маск в своем Twitter написал, что в 2019-м Tesla планирует выпустить около 500 тыс. автомобилей. Позже он уточнил, что говорил о годовых объемах производства, тогда как компания до конца 2019-го рассчитывает поставить только 400 тыс. машин. После этого Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила миллиардера в нарушении соглашения, предписывающего владельцу компании согласовывать с регулятором сообщения для соцсетей, которые могут оказывать влияние на акционеров. По итогам 2019 года Tesla удалось продать только 367,5 тыс. машин.

Планы по достижению намеченной планки в 500 тыс. проданных автомобилей перенеслись на 2020 год, однако на объемы продаж повлияла пандемия. 26 декабря профильное издание Electrek сообщило, что Илон Маск в письме к сотрудникам Tesla заявил, что, несмотря на все сложности, компания все еще может рассчитывать на достижение этой отметки. «После сегодняшнего дня у нас будет всего пять дней, чтобы достичь исторического рубежа в 500 тыс. собранных и доставленных покупателям автомобилей. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы это произошло. Это отличная веха для сплочения компании. Все критики, которые всего два года назад заявили, что мы никогда этого не сделаем, называли нашу цель в полмиллиона [машин] в 2020 году невыполнимой. Черт с ними, мы это сделаем!» — писал Илон Маск.

Автор
Георгий Тадтаев
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