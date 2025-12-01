Костин объяснил, почему у банков с маркетплейсами не сложился альянс

ВТБ «предлагал и предлагает» сотрудничество маркетплейсам, но «пока есть серьезные расхождения в позициях», сказал Костин. Онлайн-ретейлеры и кредитные организации спорят об условиях скидок при оплате картами

Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Маркетплейсы Ozon и Wildberries решили развивать собственные банки, вместо того чтобы создавать альянсы с существующими игроками на банковском рынке, заявил в интервью Reuters глава ВТБ Андрей Костин.

Он отметил, что ВТБ «предлагал и предлагает маркетплейсам взаимодействие, но пока есть серьезные расхождения в позициях».

Костин уверен, что за платформенной экономикой будущее, она будет иметь большее развитие, особенно при смене поколений, но счел, что офлайн-торговля тоже сохранится.

«Мне лучше капустку квашеную на рынке пробовать. И я не один такой. Говорят, что даже в Корее, где самые продвинутые платформы, только 18% продуктов питания идет через платформы, за остальным люди ходят в магазины. Есть желание все-таки пощупать, посмотреть и понюхать, проверить», — сказал глава ВТБ.

В ноябре Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк и Совкомбанк обратились с письмом в правительство с предложением запретить маркетплейсам применять скидки при оплате товаров картами аффилированных с ними банков, назвав такую практику недобросовестной. Против такой практики выступили и в ЦБ, подчеркнув, что не против системы скидок и бонусов в целом.

Предложенный запрет приведет к подорожанию товаров, заявили Wildberries и Ozon. Инициатива является попыткой «нерыночным путем» ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ, считают в WB. В Ozon отмечали, что скидки и бонусы — один из «излюбленных инструментов банков, который они эксплуатируют крайне активно».