 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Форум «Россия зовет!»⁠,
0

Костин объяснил, почему у банков с маркетплейсами не сложился альянс

Сюжет
Форум «Россия зовет!»
ВТБ «предлагал и предлагает» сотрудничество маркетплейсам, но «пока есть серьезные расхождения в позициях», сказал Костин. Онлайн-ретейлеры и кредитные организации спорят об условиях скидок при оплате картами
ВТБ VTBR ₽72,68 -0,23% Купить
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Маркетплейсы Ozon и Wildberries решили развивать собственные банки, вместо того чтобы создавать альянсы с существующими игроками на банковском рынке, заявил в интервью Reuters глава ВТБ Андрей Костин.

Он отметил, что ВТБ «предлагал и предлагает маркетплейсам взаимодействие, но пока есть серьезные расхождения в позициях».

Костин уверен, что за платформенной экономикой будущее, она будет иметь большее развитие, особенно при смене поколений, но счел, что офлайн-торговля тоже сохранится.

«Мне лучше капустку квашеную на рынке пробовать. И я не один такой. Говорят, что даже в Корее, где самые продвинутые платформы, только 18% продуктов питания идет через платформы, за остальным люди ходят в магазины. Есть желание все-таки пощупать, посмотреть и понюхать, проверить», — сказал глава ВТБ.

Банки VS маркетплейсы: в чем суть конфликта между системами
Технологии и медиа
Фото:katunes pcnok / Shutterstock

В ноябре Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк и Совкомбанк обратились с письмом в правительство с предложением запретить маркетплейсам применять скидки при оплате товаров картами аффилированных с ними банков, назвав такую практику недобросовестной. Против такой практики выступили и в ЦБ, подчеркнув, что не против системы скидок и бонусов в целом.

Предложенный запрет приведет к подорожанию товаров, заявили Wildberries и Ozon. Инициатива является попыткой «нерыночным путем» ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ, считают в WB. В Ozon отмечали, что скидки и бонусы — один из «излюбленных инструментов банков, который они эксплуатируют крайне активно».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Компании
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Андрей Костин ВТБ маркетплейс
БАНК ВТБ (ПАО)
Материалы по теме
Право на личные финансы: о чем поспорили банки и маркетплейсы
Экономика
Ozon назвал непродуманной идею банков об отмене скидок на маркетплейсах
Экономика
Глава WB назвала запрет скидок «циничным уничтожением конкурентов»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 17:47 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 17:47
Тренера по ММА задержали в Туле по делу о вымогательстве Общество, 17:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:52
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 17:51
Зеленский рассказал о совместном с Макроном звонке Уиткоффу Политика, 17:49
Украина добивается от Европы еще €1 млрд до конца года для закупок оружия Политика, 17:46
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Меньше проверок: как развивается контрольно-надзорная деятельность Дискуссионный клуб, 17:39
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
В Киргизии избрали новый парламент Политика, 17:39
Умер тренер сборной России по прыжкам на батуте Запорожченко Спорт, 17:37
«ПСБ Благосостояние» стало лауреатом премии Investment Leаders-2025 Пресс-релиз, 17:33
Костин оценил один из пунктов мирного плана фразой «без них обойдемся» Политика, 17:33
Костин объяснил, почему у банков с маркетплейсами не сложился альянс Бизнес, 17:32
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
В «Кинопоиске» сообщили о трехкратном росте интереса к КХЛ за 2,5 года Спорт, 17:31