 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Правнучка основателя Lego продала акции почти на $1 млрд

Правнучка основателя Lego Софи Кирк Кристиансен продала акции почти за $1 млрд
47-летняя Софи Кирк Кристиансен продала ценные бумаги компании Kirkbi A/S (владеет 75% Lego) на $930 млн. Компанию возглавляет ее брат — Томас Кирк Кристиансен
Фото: Claudio Furlan / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Claudio Furlan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Правнучка основателя Lego, 47-летняя Софи Кирк Кристиансен, продала часть принадлежащих ей акций компании-владельца производителя конструктора за $930 млн, сообщает Bloomberg.

Кристиансен продала 4 млн акций Kirkbi A/S (семейная холдинговая компания, которая владеет Lego) примерно по 158 тыс. датских крон за штуку. В Kirkbi сообщили, что средства были выплачены в виде дивидендов, а акции были аннулированы. Таким образом, другие члены семьи увеличили свои доли в семейном бизнесе.

В заявлении компании также говорится, что в этом году Софи Кирк Кристиансен решила продать часть своих акций, чтобы сосредоточиться на природоохранных проектах.

Ученый на примере Lego объяснил идею, за которую дали Нобелевку по химии
Технологии и медиа
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Kirkbi принадлежат 75% Lego, а также доли в ряде компаний, облигации и недвижимость. Ее активы оцениваются приблизительно в 166 млрд крон ($24, 3 млрд). Возглавляет компанию Томас Кирк Кристиансен, брат Софи
Кирк Кристиансен, с тех пор, как их отец Кьелль Кирк Кристиансен ушел с поста в начале этого года.

Lego была основана в 1916 году Оле Кирком Кристиансеном. Первоначально наборы Lego делались из дерева, но с 1947 года их стали изготовлять из пластмассы.

В 2016 году Кьелль Кирк Кристиансен объявил, что передаст свой пост вице-президента Lego A/S своему сыну Томасу. Ему также перешел пост председателя Lego Foundation, которой принадлежит 25% Lego. Отец остался тогда во главе только Kirkbi A/S.

Читайте на РБК Pro
Что ждет инвесторов в случае третьей мировой войны — The Economist
Каким будет курс рубля после президентских выборов
X не значит хорошо: во что Илон Маск превратил Twitter за год
Почему соевый соус у вас в холодильнике вреден и где искать полезную сою
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Lego продажа акций
Материалы по теме
Магазины Lego в России сменят название на «Мир кубиков»
Бизнес
Таможня назвала Barbie и Lego одними из самых подделываемых игрушек
Бизнес
Lego полностью уйдет из России
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 96,88 (-0,77) Инвестиции, 30 ноя, 16:25 Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 88,58 (-0,3) Инвестиции, 30 ноя, 16:25
Япония ввела санкции против россиянина и компании из России из-за КНДР Политика, 08:09
Израиль возобновил войну против ХАМАС Политика, 08:00
McKinsey назвал главные тренды мировой индустрии моды на 2024 год Бизнес, 08:00
В десятый раз в истории НХЛ вратарь забросил шайбу прямым броском Спорт, 07:46
Правнучка основателя Lego продала акции почти на $1 млрд Бизнес, 07:39
Никита Задоров перешел в команду из топа турнирной таблицы НХЛ Спорт, 07:33
ЦАХАЛ перехватила ракету из сектора Газа за час до конца перемирия Политика, 07:32
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Самолет «ИрАэро» вернулся в аэропорт Новосибирска из-за неисправности Общество, 07:15
Возраст безнадежности. Почему карьера в России заканчивается в 30 Pro, 07:00
WSJ узнала о договоренности Израиля и ХАМАС продлить перемирие Политика, 06:57
McDonald’s стал готовить «Биг Мак» по-новому Бизнес, 06:31
Байден пошутил о коде, с помощью которого можно «взорвать мир» Политика, 06:29
В банках оценили чеки на такси после нового закона Технологии и медиа, 06:01
В Закарпатской области Украины ввели проверку документов Политика, 05:37