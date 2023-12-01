Правнучка основателя Lego продала акции почти на $1 млрд

47-летняя Софи Кирк Кристиансен продала ценные бумаги компании Kirkbi A/S (владеет 75% Lego) на $930 млн. Компанию возглавляет ее брат — Томас Кирк Кристиансен

Фото: Claudio Furlan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Правнучка основателя Lego, 47-летняя Софи Кирк Кристиансен, продала часть принадлежащих ей акций компании-владельца производителя конструктора за $930 млн, сообщает Bloomberg.

Кристиансен продала 4 млн акций Kirkbi A/S (семейная холдинговая компания, которая владеет Lego) примерно по 158 тыс. датских крон за штуку. В Kirkbi сообщили, что средства были выплачены в виде дивидендов, а акции были аннулированы. Таким образом, другие члены семьи увеличили свои доли в семейном бизнесе.

В заявлении компании также говорится, что в этом году Софи Кирк Кристиансен решила продать часть своих акций, чтобы сосредоточиться на природоохранных проектах.

Kirkbi принадлежат 75% Lego, а также доли в ряде компаний, облигации и недвижимость. Ее активы оцениваются приблизительно в 166 млрд крон ($24, 3 млрд). Возглавляет компанию Томас Кирк Кристиансен, брат Софи

Кирк Кристиансен, с тех пор, как их отец Кьелль Кирк Кристиансен ушел с поста в начале этого года.

Lego была основана в 1916 году Оле Кирком Кристиансеном. Первоначально наборы Lego делались из дерева, но с 1947 года их стали изготовлять из пластмассы.

В 2016 году Кьелль Кирк Кристиансен объявил, что передаст свой пост вице-президента Lego A/S своему сыну Томасу. Ему также перешел пост председателя Lego Foundation, которой принадлежит 25% Lego. Отец остался тогда во главе только Kirkbi A/S.