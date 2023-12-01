McDonald’s стал готовить «Биг Мак» по-новому

Теперь за раз жарится небольшое количество говяжьих котлет для более равномерной прожарки. Салат и соленые огурцы также теперь более свежие, а сыр — более плавленый

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s изменила процесс приготовления «Биг Мака» в США, пишет газета

The Wall Street Journal.

Теперь за раз жарится небольшое количество говяжьих котлет для более равномерной прожарки, а соуса стало больше. Салат и соленые огурцы также теперь более свежие, а сыр — более плавленый. Булочки подаются бриошь с хаотично разбросанными семенами кунжута, что придает им домашний вид.

Компания решила изменить технологию приготовления своих бургеров «в условиях возросшей конкуренции на рынке, особенно со стороны высококлассных сетей быстрого питания, таких как Five Guys». «Мы можем делать это быстро и безопасно, но это не обязательно будет вкусно. Так что мы хотим включить качество», — сказал старший директор по глобальной стратегии меню Крис Янг.

Издание со ссылкой на внутреннее сообщении пишет, что McDonald’s собирается поместить на рекламных щитах надпись «наши лучшие бургеры на свете». Гамбурглар — похититель бургеров — вновь станет главным персонажем новой рекламной кампании.

Обновление коснется большинства бургеров в основном меню сети. Новую технологию испытали в Австралии, теперь McDonald's собирается распространить ее в своих 13 460 ресторанах в США.

В начале этого года шеф-повар McDonald's Чад Шафер сделал двойной чизбургер по-новому: он приготовил говяжью котлету с луком поверх нее, положил сыр комнатной температуры, который плавится быстрее, и взял булочку

бриошь, чтобы лучше удерживать тепло. Стандартный чизбургер оказался более сухим.

McDonald’s работал с поставщиками над выращиванием сортов лука, которые можно быстро обезвоживать после сбора, отмечает газета. В ресторанах лук регидрируют и с помощью пластиковых шейкеров распределяют по бургерам при приготовлении. McDonald's также обнаружил, что приготовление шести бургеров за раз вместо восьми улучшает их качество. Кроме того, компания перенастроила пресс для котлет, чтобы избежать слишком сильного нажатия и выдавливания сока из мяса. Сыр теперь заранее достается из холодильника — так он лучше плавился, пишет WSJ.