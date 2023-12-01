Притяжение России: как получить поддержку предпринимателю в туротрасли

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Спрос на поездки по стране растет. «По итогам девяти месяцев 2023 года динамика превысила все показатели прошлого года и наши первоначальные прогнозы. У нас сейчас плюс 16% в росте туристических поездок. В зимнем сезоне прогнозируем прирост на уровне 7%», — отметил министр экономического развития России Максим Решетников по итогам селекторного совещания с регионами по подготовке к зимнему туристическому сезону 2023–2024 годов.

В связи с ростом внутреннего туризма в фокусе внимания находятся и вопросы развития гостиничной инфраструктуры. По итогам девяти месяцев в гостиницах останавливалось 60 млн человек, что на 18% выше аналогичного периода прошлого года. При этом бизнес активнее инвестирует в гостиничные проекты. Во многом этому способствуют программы национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Популярными направлениями для туристов остаются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Нижегородская области, а также Татарстан, Крым, Свердловская и Тюменская области. Лидеры же по приросту турпоездок — Дагестан, республики Алтай и Адыгея. В эти регионы россияне прошедшим летом стали ездить вдвое чаще, чем в 2022 году.

«Спрос на внутренние поездки будет расти и дальше, — уверен глава Минэкономразвития. — Для этого нужно увеличивать предложение. Стоят задачи по расширению номерного фонда, формированию новых точек притяжения, по повышению транспортной доступности». Для реализации всего туристического потенциала страны необходимо создать еще 238 тыс. номеров. Для возведения же номерного фонда — государственная поддержка.

Туризм как малый бизнес

Финансовая поддержка внутреннего туризма в России проводится по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Однако большинство предприятий этой сферы подходят под критерий малых и средних предприятий — а значит, им доступны и программы поддержки по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Получить ее они могут в центрах «Мой Бизнес» и на платформе МСП.РФ — речь идет в том числе о льготном кредитовании строительства объектов для отдыха туристов. Кроме того, в разных регионах страны работает и грантовая программа: благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» были построены кемпинги, модульные отели, разработаны приложения — путеводители по туристическим маршрутам.

Среди ключевых направлений, которыми могут воспользоваться малые и средние предприниматели из сферы гостеприимства:

обустройство пляжей, детских и спортивных зон отдыха;

обустройство национальных туристических маршрутов;

приобретение туристического оборудования;

создание электронных путеводителей, мобильных приложений и аудиогидов;

создание безбарьерной среды для туристов;

создание модульных кемпингов, автокемпингов и глэмпингов.

Также программа позволяет создать новые рабочие места в туристической отрасли и индустрии гостеприимства. По данным Минэкономразвития России, в 2022 году в отрасли были заняты 1,1 млн человек. С 2021 по 2022 год поддержку государства получили почти 1,6 тыс. проектов предпринимателей.

Без добавления стоимости

Летом текущего года туроператоры, работающие в сфере внутреннего и въездного туризма, были освобождены от уплаты НДС, закон об этом в третьем чтении приняла Госдума. Авторы на этапе законопроекта отмечали, что тур, сформированный туроператором, включающий в себя перевозку и отель, облагается НДС по ставке 20%. Но если разбить услуги тура по отдельности, они подпадали под нулевую ставку НДС. В результате получалось так, что пакетные туры были либо дороже приобретения их частей в отдельности, либо сами операторы продавали их в убыток. Опрошенные РБК эксперты уверены, что новые меры позволят выйти на внутренний рынок большинству крупных туроператоров, которые не делали этого до принятия закона из-за избыточных налогов.

Кроме того, с 2021 года в России действует специальная грантовая поддержка предпринимателей. На принципах софинансирования государство помогает бизнесу реализовывать проекты, направленные на развитие внутреннего туризма.

Кредит на мини-Скандинавию

Так, при поддержке Корпорации МСП на Сахалине будет построен четырехзвездочный круглогодичный гостиничный комплекс — проект реализован в стиле горной деревни с коттеджами, его общая площадь составит 14,5 тыс. кв. м. Гендиректор «Сахалин Шале» Алексей Залпин — компании, для которой была открыта кредитная линия на сумму 700 млн руб. для завершения строительства комплекса, — рассказал, что реализация проекта даст толчок развитию горнолыжного курорта и повысит туристический потенциал Дальнего Востока. Сдача третьей очереди запланирована на конец 2024 года.

Для развития туризма нужно создавать комфортные гостиницы, логистические маршруты — без сервиса туристы не приедут, соглашается гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. «Именно малый бизнес создает все для гостеприимства, позволяя открывать в России новые туристические точки притяжения», — заявил он.

Другой пример работы программы льготного инвесткредитования — строительство двух гостиничных корпусов на территории туристического кластера в селе Морозово Новосибирской области. Под эти нужды компания «МОК» получила кредит на 200 млн руб. По словам представителей компании, расширение комплекса позволит увеличить количество отдыхающих до 50 тыс. человек в год.

Поучаствовать в программе льготного кредитования по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» могут и физлица со статусом ИП. Так, дочерний банк Корпорации МСП предоставил туристический экспресс-кредит на 3 млн руб. по льготной ставке индивидуальному предпринимателю из Перми для строительства двух новых кемпинговых домов на берегу реки недалеко от деревни Шалашная в Пермском крае. Отличие этой зоны отдыха — домики «хютте» в скандинавском стиле. В таких модульных домах есть все необходимое для круглогодичного проживания. А монтаж и подключение дома к общим сетям не потребуют долгого ожидания, в среднем на это требуется один-два рабочих дня.

Именно от владельцев небольших гостиниц и ресторанов, а также местных организаторов экскурсионных программ и зависит, какие впечатления получит турист, подчеркивает председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк. В этом году организация предоставила кредит в размере 70 млн руб. на десять лет для модернизации гостиничных комплексов в Чите и Краснокаменске. Финансирование также предоставлено индивидуальному предпринимателю в рамках программы, по которой будет действовать льготная ставка 4%. «Мы видим большой спрос со стороны бизнеса на программы льготного кредитования для создания качественной гостиничной инфраструктуры на Дальнем Востоке, и наша задача — максимально этот спрос удовлетворить», — заключил Подберезняк.