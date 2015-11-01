Минсельхоз решил перевести 32 млн потребителей на отечественные продукты

Минсельхоз хочет запретить госструктурам покупать ряд импортных продуктов, например мясо, молочные продукты и сахар, если есть альтернатива — продукты из России и других стран Евразийского экономического союза

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на полевом стане сельскохозпредприятия «Исток — 1» в хуторе Шаминка (Фото: Михаил Метцель/ТАСС)

«Третий лишний»

В распоряжении РБК оказался разработанный Минсельхозом проект постановления правительства, который ограничивает для государственных и муниципальных заказчиков закупки импортного продовольствия. Подлинность документа подтвердили в Минсельхозе. Путем ограничения таких закупок можно увеличить рынок сбыта отечественной продукции, передал министр Александр Ткачев через пресс-службу.

Ограничивать госзакупки предлагают по правилу «третьего лишнего»: если на тендер подано еще как минимум две заявки, где страна происхождения продуктов — Россия и другие страны Евразийского экономического союза (в ЕАЭС кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), то заявка с импортными продуктами отклоняется. Страна происхождения продуктов, согласно проекту, будет подтверждаться документами, которые выдаются в соответствии с техрегламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или другим документом, который в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС подтверждает страну происхождения товара. При исполнении контракта страна происхождения может быть изменена только на страну-участницу ЕАЭС (для случаев, когда исполнитель по какой-то причине не может поставить изначально заявленные продукты).

В перечень продовольствия, на который предлагается наложить ограничение, входит 23 наименования, в том числе мясная продукция (говядина, телятина, свинина, мясо птицы, субпродукты), молочная (сухие и сгущенные молоко и сливки, масло сливочное, творог, сыры), рыбная (переработанная и консервированная рыба, продукция из рыбы), рис, соль, сахар.

В проекте прописаны и исключения. Ограничение, например, не касается закупок дипломатических представительств, работающих на территории иностранных государств. Участие в закупке поставщиков импортных продуктов не может быть отклонено, если «альтернативные» поставщики продуктов из стран ЕАЭС предлагают поставить один и тот же вид продукта, то есть реального выбора нет.

В ответе РБК Ткачев уточнил, что проект постановления пока не внесен в правительство, а дорабатывается с Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что ведомство в целом поддерживает предложения Минсельхоза, но, в частности, «корректировки требуют положения, касающиеся подтверждения страны происхождения».

Так, Минэк считает, что подтверждением страны происхождения должна быть только декларация участника закупки (то есть документация о соответствии участника требованиям этой закупки в соответствии с 44-ФЗ о госзакупках). Это следует из письма замминистра экономического развития Евгения Елина, направленного в Минсельхоз 23 октября (РБК удалось ознакомиться с копией письма). Кроме того, Минсельхозу предлагается в самом перечне пищевых продуктов уточнить наименования и коды отдельных позиций в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.



В пресс-службе ФАС опасаются, что ограничение может привести к срыву поставок, и «школы, больницы могут остаться без продуктов питания». Представитель ФАС отметил, что служба предоставила в Минсельхоз свои замечания, в частности, они касались продуктов, которые проходят переработку: «Например, рыбные консервы: банка или упаковка может быть отечественного производства или стран-участниц ЕАЭС, но не совсем понятно, какая рыба внутри».

Пресс-секретарь профильного вице-премьера Аркадия Дворковича не стала комментировать перспективы предложений Минсельхоза, поскольку документ еще не внесен в правительство.

Видео: РБК=ТВ

Бюджетный заказ

Александр Ткачев упоминал о работе над ограничениями для импорта на заседании президиума Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса 19 октября. «У нас 32 млн потребителей — начиная от детских садов, школ, больниц, вузов, заканчивая вооруженными силами и МЧС, — сказал тогда министр. — Если мы сможем обеспечить госзаказ на закупку отечественной рыбы и в целом продовольствия: мяса, молока, овощей [в итоговый список овощи не попали] — это будет серьезный сдвиг для нашего рынка и сигнал, что государство действительно заинтересовано в производстве и поставках», — заявил он. По словам помощницы Ткачева Яны Перепечаевой, при формировании перечня продуктов специалисты ведомства исходили из того, какими товарами «мы можем себя обеспечить сами», чтобы это не отразилось отрицательно на муниципальных учреждениях.

На заседании Госсовета Ткачев говорил, что доля отечественных продуктов питания в государственных муниципальных учреждениях сейчас составляет «около 60%, а фруктов — и вовсе 20%». В Минсельхозе, ФАС и Минэкономразвития не смогли дать оценку рынка госзакупок продовольствия. Генеральный директор Центра размещения госзаказа Александр Строганов оценил объем госзакупок продуктов питания в несколько десятков миллиардов рублей в год.

Руководитель центра эффективных закупок «Тендеры.ру» Кирилл Кузнецов затруднился оценить, во сколько государству обходятся госзакупки продуктов из-за невозможности корректного подсчета. Принятие этого постановления приведет к удорожанию продуктов из перечня в рамках госзакупок, уверен Строганов. «Это постановление сильно напоминает проект Минпромторга по лекарственным средствам, ограничивающий допуск к государственным и муниципальным закупкам иностранных препаратов. У документа сложная судьба — его принятие постоянно переносится уже около года», — отмечает он.

Российские производители довольны инициативой Минсельхоза. Это поддержит отрасль, считает руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Однако, по его мнению, в случае установления ограничений к участию в госзакупках иностранных поставщиков могут возникнуть проблемы с говядиной: «Здесь влияет сезонный фактор, и не всегда есть достаточное предложение». С другой стороны, если двух альтернативных поставщиков российского продукта не будет, то в тендерах продолжат участвовать заявители с иностранной продукцией. Однако цена на закупки говядины в таком случае может вырасти, предполагает Юшин.

По словам председателя правления Национального союза производителей молока Андрея Даниленко, принятие этого постановления не приведет к серьезным изменениям для молочной отрасли: «У нас закрыт импорт всех крупнейших поставщиков [из-за продуктового эмбарго], поэтому и сейчас через госзакупки реализуется в основном продукция российских производителей».

Бывший гендиректор ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» управделами президента РФ (организует закупки и питание для сотрудников администрации и управделами президента), президент Ассоциации кулинаров России Виктор Беляев считает, что принятие такого постановления может привести к росту цены и ухудшению качества закупаемых продуктов. «К решению этого вопроса [закупок] нужно подходить исходя из критериев качества и цены, — уверен эксперт. — Нелогично отказываться от экспортера продуктов в пользу российского, который может уступать в качестве: отечественные компании также могут производить некачественную продукцию с использованием разного рода добавок, например».

Своя водка для банкета Некоторые госструктуры самостоятельно отказались от закупок продовольствия за рубежом. В январе 2015 года управляющий делами президента Александр Колпаков говорил в интервью РИА Новости, что его ведомство практически полностью отказалось от закупок продовольствия за рубежом: «Все продукты для комбинатов питания, для официальных приемов — отечественного производства. Значительная часть овощей, фруктов, мясо-молочной продукции поступает и с предприятий агропромышленного комплекса, находящихся в структуре управления делами». Колпаков также говорил, что на приемах в Кремле теперь «кроме традиционной русской водки подаются и отечественные вина — из Краснодарского края, Крыма, других регионов страны». В мае этого года глава Минпромторга Денис Мантуров уточнял агентству ТАСС, что уже принято пять постановлений правительства, которые запрещают или ограничивают допуск импортных товаров к госзакупкам, в частности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Медицина 5 февраля 2015 года было принято постановление правительства, ограничивающее госзакупки некоторых медицинских изделий за рубежом. В документе содержится список изделий, которые можно закупать для госнужд только в России, Армении, Белоруссии и Казахстане. В список вошли медицинская одежда, многие реагенты, хирургические иглы, шприцы, некоторые виды томографов, рентгендиагностические комплексы, электрокардиографы, кардиомониторы, слуховые аппараты, глюкометры и другие товары. В августе 2015-го Минпромторг предложил расширить этот список, внеся в него дезинфицирующие препараты, бинты, презервативы, трости, костыли и многие другие изделия. Программное обеспечение В феврале 2015 года Минпромторг разработал проект постановления, ограничивающий закупки для госнужд зарубежных программных средств и информационных продуктов. В список вошли операционные системы и многие виды программного обеспечения, а также услуги по проектированию, разработке и техподдержке в данной сфере. Легкая промышленность 11 августа 2014 года было принято постановление, которое ограничивает госзакупки за рубежом, кроме Белоруссии и Казахстана, тканей, одежды, обуви, веревок, мехов, кожи, сумок, упряжи и некоторых других изделий легкой промышленности. Минпромторг предлагает расширить перечень, ограничив также закупку ниток, ковров, пуговиц и ряда других изделий. Машины 14 июля 2014 года было подписано постановление, ограничивающее госзакупки импортных легковых, грузовых и пожарных автомобилей, машин аварийно-технических служб, автоцистерн, бульдозеров, дорожных катков, экскаваторов, автобетононасосов, трамваев, троллейбусов, автолесовозов. 31 января 2015-го список был расширен — в него вошли отвалы бульдозеров, гусеничные тракторы, автопогрузчики с вилочным захватом, снегоочистители и некоторые другие виды техники. Запрет не распространяется на Белоруссию, Казахстан и Армению.

При участии Петра Нетребы и Алексея Пастушина