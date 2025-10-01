Дерипаска сравнил российский бизнес с бурлаками на Волге
Русский предприниматель похож на бурлака на Волге. Такое сравнение предложил предприниматель Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $4,1 млрд). Он опубликовал в своем Telegram-канале картину Ильи Репина «Бурлаки на Волге».
«Примерно вот так сейчас выглядит русский предприниматель, ведущий бизнес на Родине нашей богоизбранной», — пояснил Дерипаска. Судно на картине, по его мнению — это «непотопляемая ладья нашей банковской системы».
Дерипаска ранее советовал предпринимателям класть деньги на депозит. Так он отвечал на вопрос, как бизнесу выживать в текущей ситуации. Он отмечал, что проблема с доступом капитала решаема. «По мере, скажем так, окончания конфликта — они все решатся. Это вопрос месяцев, не лет. Есть проблемы с доступом к капиталу. Те, кто нас знает, наши партнеры, которые нам верят, они все говорят: как только снимутся проблемы, они все вернутся», — указывал бизнесмен.
Он также призывал взять пример с Китая и «меньше говорить и больше делать». Основной задачей бизнесмен называл цель удвоить российскую экономику за следующие 12 лет, создав конкурентоспособные производства в авиации, транспорте и энергомашиностроении.
Материал дополняется
Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным
Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам
Умер актер Геннадий Нилов
Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта
Президент Польши признался, что говорит с духом
Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию
Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине
Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов