Дерипаска сравнил российский бизнес с бурлаками на Волге

Фото: olegderipaska / Telegram

Русский предприниматель похож на бурлака на Волге. Такое сравнение предложил предприниматель Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $4,1 млрд). Он опубликовал в своем Telegram-канале картину Ильи Репина «Бурлаки на Волге».

«Примерно вот так сейчас выглядит русский предприниматель, ведущий бизнес на Родине нашей богоизбранной», — пояснил Дерипаска. Судно на картине, по его мнению — это «непотопляемая ладья нашей банковской системы».

Дерипаска ранее советовал предпринимателям класть деньги на депозит. Так он отвечал на вопрос, как бизнесу выживать в текущей ситуации. Он отмечал, что проблема с доступом капитала решаема. «По мере, скажем так, окончания конфликта — они все решатся. Это вопрос месяцев, не лет. Есть проблемы с доступом к капиталу. Те, кто нас знает, наши партнеры, которые нам верят, они все говорят: как только снимутся проблемы, они все вернутся», — указывал бизнесмен.

Он также призывал взять пример с Китая и «меньше говорить и больше делать». Основной задачей бизнесмен называл цель удвоить российскую экономику за следующие 12 лет, создав конкурентоспособные производства в авиации, транспорте и энергомашиностроении.

