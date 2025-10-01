 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Дерипаска сравнил российский бизнес с бурлаками на Волге

Фото: olegderipaska / Telegram
Фото: olegderipaska / Telegram

Русский предприниматель похож на бурлака на Волге. Такое сравнение предложил предприниматель Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $4,1 млрд). Он опубликовал в своем Telegram-канале картину Ильи Репина «Бурлаки на Волге».

«Примерно вот так сейчас выглядит русский предприниматель, ведущий бизнес на Родине нашей богоизбранной», — пояснил Дерипаска. Судно на картине, по его мнению — это «непотопляемая ладья нашей банковской системы».

Дерипаска ранее советовал предпринимателям класть деньги на депозит. Так он отвечал на вопрос, как бизнесу выживать в текущей ситуации. Он отмечал, что проблема с доступом капитала решаема. «По мере, скажем так, окончания конфликта — они все решатся. Это вопрос месяцев, не лет. Есть проблемы с доступом к капиталу. Те, кто нас знает, наши партнеры, которые нам верят, они все говорят: как только снимутся проблемы, они все вернутся», — указывал бизнесмен.

Он также призывал взять пример с Китая и «меньше говорить и больше делать». Основной задачей бизнесмен называл цель удвоить российскую экономику за следующие 12 лет, создав конкурентоспособные производства в авиации, транспорте и энергомашиностроении.

Материал дополняется

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Глава совета депутатов Новой Каховки умер после атаки дрона «Баба-яга» Политика, 11:12
Орбан анонсировал «драку в клетке» на опасном саммите ЕС Политика, 11:09
Причиной пожара на НПЗ в Ярославле назвали возгорание оборудования Общество, 11:06
Полиция рассказала, что подозреваемый сам поджег свой дом в Мюнхене Общество, 11:05
Актер Виктор Сухоруков назвал ложью сообщения о госпитализации Общество, 11:00
Совет директоров «Мать и дитя» анонсировал дивиденды с доходностью 3,4% Инвестиции, 10:53
Пятерых россиян заподозрили в подготовке массовых убийств Общество, 10:53
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Обвинение попросило суд приговорить Дмитрия Быкова к семи годам Политика, 10:50
На Мосбирже поставили на падение доллара ниже ₽82 Инвестиции, 10:46
Эксперты обсудят развитие технологий промышленной автоматизации в России Отрасли, 10:45
Дерипаска сравнил российский бизнес с бурлаками на Волге Бизнес, 10:42
Сенату США предложили резолюцию о передаче Киеву активов России по частям Политика, 10:39
В Киргизии президент предложил вернуть смертную казнь Политика, 10:36
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30