 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Нидерланды прекратили добычу на крупнейшем в ЕС месторождении газа

Нидерланды прекратили добычу на крупнейшем в ЕС месторождении газа Гронинген
Месторождение газа Гронинген принесло голландской казне сотни миллиардов евро, но обременяло местных жителей постоянными землетрясениями, пишет De Telegraaf. Продолжение добычи могло бы покрыть дефицит газа в ЕС, отмечал Bloomberg
Фото: Cris Toala Olivares / Getty Images
Фото: Cris Toala Olivares / Getty Images

В Нидерландах утром 1 октября прекратили добычу на Гронингенском газовом месторождении, которое считается крупнейшим в Евросоюзе, передает De Telegraaf.

Месторождение было открыто в 1959 году на севере Нидерландов, и через несколько лет оттуда начались первые поставки газа в Европу. С тех пор было добыто свыше 1,5 трлн куб. м, а остаточные запасы оцениваются в 2,7 трлн куб. м. С начала 1990-х район месторождения пережил более 900 землетрясений магнитудой до 3,6.

Добыча газа в Гронингене принесла в голландскую казну сотни миллиардов евро за последние 60 лет, но обременяла местных жителей значительным ущербом и угрозой безопасности из-за оседания земли и многочисленных подземных толчков, пишет De Telegraaf.

«Наконец-то добыча газа в Гронингене прекратится», — говорил в конце сентября министр горнодобывающей промышленности Нидерландов Ханс Вийлбриф.

Он называл решение «облегчением для многих», хотя признал, что землетрясения будут продолжаться еще долгие годы. В то же время он назвал закрытие месторождения «историческим моментом», особенно если в следующем году производственные помещения пойдут под снос.

Как пишет газета, многие считают, что «время праздновать еще не пришло», поскольку решение о закрытии месторождения предусматривает возможность возобновления работы его ограниченных производственных мощностей в 2024 году в случае исключительных обстоятельств, например, если в течение нескольких дней будут сохраняться сильные или умеренные морозы.

Читайте на РБК Pro
«Взаимное уничтожение». Почему ЦРУ считает, что Китай готовится к войне
«Я заслуживаю особого отношения»: кто такие уязвимые нарциссы
Непростой Дубай: что учесть при покупке недвижимости в ОАЭ
Куда релоцироваться IT-специалисту: топ-10 «легких» стран для переезда

В прошлом году Bloomberg писал, что месторождение могло бы полностью восполнить дефицит газа в Европейском союзе, однако это невозможно из-за риска землетрясений. Продолжить разработку и отказаться от планов прекратить добычу Амстердам просил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Тогда в правительстве Нидерландов выражали мнение, что страна не может игнорировать «страдания» других стран Европы и не исключали увеличение добычи.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Нидерланды добыча газа месторождение
Материалы по теме
В Испании заявили об отсутствии у ЕС планов запрещения СПГ из России
Политика
Бомбы двух мировых войн помешали ФРГ при строительстве СПГ-терминала
Политика
Экс-советник Меркель назвал плюсы и минусы покупки газа Берлином у Москвы
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Ленд-лиз для Украины закончился Политика, 20:14
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 19:50
Кадыров осмотрел захваченную «Ахматом» трофейную технику НАТО Политика, 19:49
«Ак Барс» одержал крупную победу после двух поражений в КХЛ Спорт, 19:43
Британия отправила в Польшу истребители «Тайфун» для защиты от России Политика, 19:37
Нацбанк Украины выпустил монету с борщом Финансы, 19:30
Абаскаль призвал «Спартак» показать правильную реакцию на разгром в РПЛ Спорт, 19:20
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 19:11
Как торговый оборот России и США упал в 11 раз. Инфографика Экономика, 19:00
«Авангард» прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ Спорт, 18:59
Нидерланды прекратили добычу на крупнейшем в ЕС месторождении газа Бизнес, 18:57
Собравшегося на военную операцию мэра Печоры арестовали по делу о взятке Политика, 18:45
Соратник Трампа выступил за отставку спикера из-за сделки с демократами Политика, 18:35
«Спартак» второй раз в истории разгромно проиграл «Крыльям Советов» Спорт, 18:28