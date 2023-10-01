Нидерланды прекратили добычу на крупнейшем в ЕС месторождении газа

Месторождение газа Гронинген принесло голландской казне сотни миллиардов евро, но обременяло местных жителей постоянными землетрясениями, пишет De Telegraaf. Продолжение добычи могло бы покрыть дефицит газа в ЕС, отмечал Bloomberg

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В Нидерландах утром 1 октября прекратили добычу на Гронингенском газовом месторождении, которое считается крупнейшим в Евросоюзе, передает De Telegraaf.

Месторождение было открыто в 1959 году на севере Нидерландов, и через несколько лет оттуда начались первые поставки газа в Европу. С тех пор было добыто свыше 1,5 трлн куб. м, а остаточные запасы оцениваются в 2,7 трлн куб. м. С начала 1990-х район месторождения пережил более 900 землетрясений магнитудой до 3,6.

Добыча газа в Гронингене принесла в голландскую казну сотни миллиардов евро за последние 60 лет, но обременяла местных жителей значительным ущербом и угрозой безопасности из-за оседания земли и многочисленных подземных толчков, пишет De Telegraaf.

«Наконец-то добыча газа в Гронингене прекратится», — говорил в конце сентября министр горнодобывающей промышленности Нидерландов Ханс Вийлбриф.

Он называл решение «облегчением для многих», хотя признал, что землетрясения будут продолжаться еще долгие годы. В то же время он назвал закрытие месторождения «историческим моментом», особенно если в следующем году производственные помещения пойдут под снос.

Как пишет газета, многие считают, что «время праздновать еще не пришло», поскольку решение о закрытии месторождения предусматривает возможность возобновления работы его ограниченных производственных мощностей в 2024 году в случае исключительных обстоятельств, например, если в течение нескольких дней будут сохраняться сильные или умеренные морозы.

В прошлом году Bloomberg писал, что месторождение могло бы полностью восполнить дефицит газа в Европейском союзе, однако это невозможно из-за риска землетрясений. Продолжить разработку и отказаться от планов прекратить добычу Амстердам просил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Тогда в правительстве Нидерландов выражали мнение, что страна не может игнорировать «страдания» других стран Европы и не исключали увеличение добычи.