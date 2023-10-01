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Адвокат Арно назвала обвинения в отмывании денег абсурдными

Адвокат Арно: обвинения в отмывании денег сколь абсурдны, столь и необоснованны
Le Monde писала о расследовании в отношении главы LVMH и совладельца РЕСО Николая Саркисова в связи с «подозрительными» сделками с недвижимостью в Куршевеле. Обвинения «сколь абсурдны, столь и необоснованны», сказала адвокат

Обвинения против одного из богатейших людей мира, главы LVMH Бернара Арно (Арно и его семья занимают второе место списка Forbes с состоянием $187,6 млрд) в возможном отмывании денег «сколь абсурдны, столь и необоснованны», заявил Bloomberg адвокат французского миллиардера Жаклин Лаффон.

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении совладельца группы РЕСО Николая Саркисова (состояние по данным Forbes — $850 млн) и Арно, оно связано с «подозрительными» сделками с недвижимостью на элитном горнолыжном курорте Куршевель, писала газета Le Monde.

«Операция по расширению отеля Cheval Blanc в Куршевеле хорошо известна и проводилась в соответствии с законодательством и при поддержке консультантов», — сказала Лаффон.

Как писала Le Monde, в 2018 году созданные во Франции, Люксембурге и на Кипре компании за несколько недель купили 14 объектов недвижимости в Куршевеле на общую сумму €16 млн. Конечным приобретателем стала кипрская компания La Fleche, которую следствие подозревает в связях с Саркисовым. Тогда же La Fleche приобрела еще три объекта недвижимости на €2,2 млн у компании SNC Croix Realty, которую также подозревают в связях с российским бизнесменом. Прокуратура полагает, что совладелец РЕСО
продавал недвижимость сам себе и таким образом смог «отмыть» около €1,2 млн.

По данным издания, при этом Арно перевел Саркисову €18,3 млн, необходимых для покупки недвижимости, через свою компанию SNC Mеtropole (принадлежит холдинговой компании французского бизнесмена). Впоследствии глава LVMH выкупил все акции La Fleche, став ее главным бенефициаром. Как отмечает Le Monde, спустя год после этого вся недвижимость компании была передана в управление гостиничного холдинга «Metropole 1850», принадлежащего Арно.

Замгендиректора по маркетингу, рекламе и PR компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов пояснил РБК, что речь идет о выкупе примерно полутора десятка квартир в старом доме в Куршевеле, здание впоследствии собирались превратить в гостиницу. По его словам, все этапы проведены в точном соответствии с требованиями французского законодательства и под контролем французских нотариусов, «то есть прозрачно и понятно». Обвинения он назвал «абсолютно пустым «наезде» не очень компетентного французского журналиста».

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Теги
Елена Чернышова
Бернар Арно Николай Саркисов отмывание денег Куршевель
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