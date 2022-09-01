Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (-0,36) Инвестиции, 31 авг, 16:08
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 60,24 (-0,13) Инвестиции, 31 авг, 16:08
Джонсон призвал Шольца продолжать военную и экономическую поддержку Киева Политика, 03:54
BFM назвал причину приостановки «Газпромом» поставок французской Engie Бизнес, 03:29
Вступил в силу запрет на перенос времени доставки без согласования Бизнес, 03:00
В Аргентине врач и медсестра умерли от пневмонии неизвестного типа Общество, 02:48
Финская таможня посоветовала россиянам не прятать евро на границе Политика, 02:34
Наводнение в Пакистане, из-за которого погибла тысяча человек. Видео Общество, 02:30
Севший на мель нефтяной танкер перекрыл судоходство по Суэцкому каналу Общество, 02:07
В школах 45 регионов России появятся советники по воспитательной работе Общество, 02:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
WSJ узнала о разработанном G7 плане по ограничению цен на нефть из России Бизнес, 01:52
В России заработала система электронных путевок Общество, 01:30
Матвиенко связала судьбу мира с исходом спецоперации на Украине Политика, 01:26
В России вступил в силу закон о тотальном учете рекламы Бизнес, 01:00
В Ивангороде установят идентичный демонтированному в Эстонии танк Т-34 Общество, 00:59
Власти Италии конфисковали 11 вилл российского миллиардера Политика, 00:58
Бизнес ,  
0 

Вступил в силу запрет на перенос времени доставки без согласования

С 1 сентября в России вступает в силу пакет поправок в законодательство о защите прав потребителей, который запрещает магазинам менять условия договора о купле-продаже и на свое усмотрение переносить время доставки товара или навязывать клиентам дополнительную продукцию или услуги под угрозой расторжения сделки.

Перечень недопустимых условий соглашений о купле-продаже закреплен в статье 16 Закона «О защите прав потребителей».

До этого статья запрещала лишь навязывать дополнительные работы или услуги к приобретаемым товарам.Теперь же закон позволяет признавать недействительными условия договора с дополнительными услугами. Кроме того, вводится запрет на введение в договор условий, которые занижают размер неустойки, включают основания досрочного расторжения договора купли-продажи, не предусмотренные законодательством или ограничивают ответственность продавца по основаниям, не предусмотренным законодательством. Магазин также не могут потребовать оплатить покупку только наличными или картой.

Что изменится в российских законах в сентябре
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

Также 1 сентября вступят в силу поправки в КоАП, которые вводят штрафы для магазинов, отказывающихся обслуживать покупателей, не предоставивших личные данные. Штраф для должностных лиц составит от 5 до 10 тыс. руб., для организаций — от 30 до 50 тыс. руб.

Взять у клиента личные данные (телефон, номер карты или домашний адрес) магазин сможет, только если это необходимо для оформления покупки и имеет законные основания. По требованию покупателя продавец должен устно или письменно объяснить клиенту, зачем нужна конкретная информация. При отказе от предоставления этих данных продавец все равно не будет вправе отказать покупателю.

Теги
продажи Защита прав потребителей
Материалы по теме
Что изменится в российских законах в сентябре
Общество
Володин назвал законы, вступающие в силу в сентябре
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter