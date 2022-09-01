Вступил в силу запрет на перенос времени доставки без согласования

С 1 сентября в России вступает в силу пакет поправок в законодательство о защите прав потребителей, который запрещает магазинам менять условия договора о купле-продаже и на свое усмотрение переносить время доставки товара или навязывать клиентам дополнительную продукцию или услуги под угрозой расторжения сделки.

Перечень недопустимых условий соглашений о купле-продаже закреплен в статье 16 Закона «О защите прав потребителей».

До этого статья запрещала лишь навязывать дополнительные работы или услуги к приобретаемым товарам.Теперь же закон позволяет признавать недействительными условия договора с дополнительными услугами. Кроме того, вводится запрет на введение в договор условий, которые занижают размер неустойки, включают основания досрочного расторжения договора купли-продажи, не предусмотренные законодательством или ограничивают ответственность продавца по основаниям, не предусмотренным законодательством. Магазин также не могут потребовать оплатить покупку только наличными или картой.

Также 1 сентября вступят в силу поправки в КоАП, которые вводят штрафы для магазинов, отказывающихся обслуживать покупателей, не предоставивших личные данные. Штраф для должностных лиц составит от 5 до 10 тыс. руб., для организаций — от 30 до 50 тыс. руб.

Взять у клиента личные данные (телефон, номер карты или домашний адрес) магазин сможет, только если это необходимо для оформления покупки и имеет законные основания. По требованию покупателя продавец должен устно или письменно объяснить клиенту, зачем нужна конкретная информация. При отказе от предоставления этих данных продавец все равно не будет вправе отказать покупателю.